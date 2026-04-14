上野トランステック株式会社、広島商船高等専門学校と産学連携に関する包括協定を締結

上野グループホールディングス株式会社

上野グループの海運会社である上野トランステック株式会社（本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役会長 兼 社長 CEO：上野孝）は、広島商船高等専門学校（所在地：広島県豊田郡大崎上島町、学校長：逸見真）と「教育・研究の高度化、人材育成の促進、産学連携の強化」を目的とする包括協定を締結します。締結にあたり、調印式を2026年4月21日（火）に行います。

■上野トランステック株式会社について

上野トランステック株式会社は、産業や市民生活に欠くことのできない石油製品、ケミカル製品の輸送・貯蔵・販売、ソーラー事業、海洋環境事業などに従事する37社で構成する上野グループ（神奈川県横浜市中区）の中核を担う海運会社です。1869年の創業以来、石油/石油化学製品の海上輸送に携わり、社会の発展に貢献しています。

URL：https://www.uyeno-group.co.jp/

■広島商船高等専門学校について

独立行政法人 国立高等専門学校機構 広島商船高等専門学校は商船系高等専門学校の一つとして、海運・海事分野(商船学科)及び電子制御・流通情報工学分野(総合科学科)に従事する専門技術者を育成する国立高専です。練習船を活用した実践的、あるいは各種実習実験設備を用いた実務教育を通じて、現在及び未来の日本の発展を担う人材育成に邁進しています。

URL：https://www.hiroshima-cmt.ac.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

上野トランステック株式会社 海務部 古田、中村

Email：utt-kaimu@uyeno-group.co.jp

■広報に関するお問い合わせ先

上野グループホールディングス株式会社 総務部 坂本、三浦

Email：uks-soumu@uyeno-group.co.jp