GW限定｜河口湖で学ぶビジネス英語国内留学｜短期集中プログラム

株式会社アチーブゴール

株式会社アチーブゴール（本社：渋谷区 代表取締役 渥美修一郎）は、社会人向け特別企画として毎年ご好評をいただいている

短期集中型ビジネス英語プログラム「Achieve English Camp」2026年GWプログラムの受付を開始いたしました。

本プログラムでは、通常の国内留学に加え、

事前・事後学習として活用できるマンツーマンのオンラインレッスン（10コマ）を組み合わせた「プレミアムプラン」もご用意しております

【短期集中だからこそ得られる成長】

限られた期間で英語環境に没入することで、

インプット中心の学習から「実際に使える英語」へとシフトし、

実務で活かせるコミュニケーション力を効率的に習得いただけます。



プログラムでは、

📕外国人講師とのビジネス英語レッスン

📕プレゼンテーション／ミーティング／ディスカッション実践

📕英語でのチームプロジェクト・ケーススタディ



などを通じて、実務を想定したアウトプット中心のトレーニングを実施。

「伝わった」から「使いこなせる」へ。

短期間でも確かな成長を実感いただけるプログラムとなっております。

受講された社会人の方からも、

「英語での発言に抵抗がなくなり、会議でも話せるようになった」

「リスニング力が向上し、業務での理解度が上がった」

「短期間でも“使える英語”に変わった実感がある」

といったお声を多数いただいております。

【 GW限定キャンペーン】

期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

先着30名様限定

入学金（16,500円）全額無料！



さらに…

リピーター特典：参加費10％OFF

プレミアムプラン：オンラインレッスンつき

【🏕️ 開催概要】

期間：2026/4/26（日）～5/9（土）1週間もしくは3泊4日プラン

会場：河口湖校

対象：大学生～社会人（学生の方は5/3-5/6限定で会話＆英検コースの開講がございます）



ビジネスコース費用：3泊4日 95,150円/1週間 183,500円

プレミアムビジネスコース費用：3泊4日 115,000円/1週間 204,000円

宿泊費・食費・授業料・教材費込み（交通費・お小遣い別途）



※詳細は公式サイトをご確認ください

https://achieve-english-camp.jp/gw-business-2026/