ニーズウェル、ISTQB(R)ゴールドパートナーに認定

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、国際的なソフトウェアテストの資格認定団体であるISTQBより、ゴールドパートナーに認定されましたのでお知らせします。

1. 認定の背景

近年、システムの高度化・複雑化に伴い、ソフトウェア品質の重要性はますます高まっています。

当社はこれまで、システム開発・運用における品質確保を重要な要素として、ISTQB認定資格の取得促進をはじめ、ソフトウェアテスト技術の強化と標準化に継続的に取り組み、品質保証体制を構築してきました。

今回のISTQBゴールドパートナー認定は、これらの取り組みが国際的な基準に基づき高く評価された結果です。

2. ISTQBパートナープログラムについて

ISTQBパートナープログラムは、ソフトウェアテスト技術者の国際資格制度を運営するISTQBが、品質技術およびテスト技術の向上に積極的に取り組む企業・組織を認定する制度です。

ゴールドパートナーは、一定数以上のISTQB認定技術者の在籍と、組織的な品質向上への継続的な取り組みが求められる上位区分の一つです。

3. 今後の展開

当社は、今回の認定を通過点とし、引き続き以下に取り組んでまいります。

● ISTQB認定技術者のさらなる育成および「プラチナパートナー」認定取得

● 国際標準に準拠したテストプロセスによるシステム開発全体の品質・生産性向上への貢献

● テスト自動化の推進による品質保証体制の強化

今後も、高品質なソフトウェアテストのサービス提供を通して、お客さまのシステム開発プロジェクトの成功と持続的なIT価値創出に貢献してまいります。

当社サービス「ソフトウェアテスト」 ： https://www.needswell.com/service/software-test/

4. 会社概要

【会社概要】

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index

【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部

sales@needswell.com

050-5357-8344（直）

【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部

ir-contact@needswell.com