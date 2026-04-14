「ジェリービーンズスタイル リカバリーウェア」をヨドバシカメラにて販売開始

株式会社ワイヤレスゲート

Wi-Fi・グローバルeSIM コネクティビティ事業を展開する株式会社ワイヤレスゲート（本社：東京都品川区 代表取締役 CEO：成田 徹、以下、当社）は、株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下、ジェリービーンズ）が展開する「ジェリービーンズスタイル リカバリーウェア」について、2026年4月6日（月）より、ヨドバシカメラ店舗およびヨドバシ・ドット・コム（https://www.yodobashi.com/）にて販売開始したことをお知らせします。

本件は、ジェリービーンズとの取引により実現したものであり、同社と連携した商品提案を通じて、ヨドバシカメラ様より商品の機能性および市場性を高くご評価いただき、本取り扱いが決定いたしました。

当社は Wi-Fi・グローバルeSIM コネクティビティ事業を通じて、人々がより便利に、より自由に繋がる社会の実現を目指しております。今後も取り扱い商品の拡充を通じて、お客様の多様なニーズに応える商品・サービスの提供を目指してまいります。

１．販売開始日

2026年4月6日（月）

２．販売店舗

ヨドバシカメラ店舗およびヨドバシ・ドット・コム（ECサイト）

３．製品特徴（管理医療機器）

本製品は、第三者機関に認定を受けた工場で作られた管理医療機器製品です。

・着用による血行促進を目的とした設計

・遠赤外線特性を有する素材を用いた独自加工技術

・日常生活や休息時のコンディションケアをサポート

また、ジェリービーンズの試験においてリラックス状態を示す指標の変化が確認されており、睡眠環境を整えるサポートを目的とした設計となっております。

※本試験結果は特定の効果を保証するものではありません。

４．商品ラインナップ

管理医療機器

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

Tシャツ

サイズ展開：S M L XL 2XL

税込価格：\10,780

管理医療機器

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

ロングスリーブシャツ

サイズ展開：S M L XL 2XL

税込価格：\11,880

管理医療機器

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

ロングパンツ

サイズ展開：S M L XL 2XL

税込価格：\11,880

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

アイマスク

税込価格：\5,940

※本商品は管理医療機器ではありません。

ジェリービーンズスタイルリカバリーウェア

リストバンド

サイズ展開：S M L

税込価格：\8,800

※本商品は管理医療機器ではありません。

以 上