【続報】国内最大級のK-POPフェスティバル「KstylePARTY2026」2026年5月9日・10日にKアリーナ横浜で開催

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「CRAVIA」）が営業協力として参画する、日本最大級の韓国エンタメニュースサイト「Kstyle」主催の音楽フェスティバル「KstylePARTY2026」（2026年５月９日・10日開催）において、オープニングアクトとしてSAY MY NAMEの出演が決定し、あわせて追加施策が決定いたしましたので、お知らせいたします。

1.出演アーティストの発表

＜DAY1：5月9日（土）出演＞

＜DAY2：5月10日（日）出演＞

2.ファンエンゲージメントを高める特別施策の実施

- SAY MY NAME（オープニングアクト）- TWS- TAEMIN（SHINee）- NouerA- CLOSE YOUR EYES- BOYNEXTDOOR（ヘッドライナー）- Royal44（オープニングアクト）- SUPER JUNIOR-D&E- JANG HANEUM- AHOF- YENA- RIIZE（ヘッドライナー）

来場者の皆様へより特別な体験価値を提供するため、以下の施策を実施しました。

3.「KstylePARTY2026」開催概要

- 全出演アーティストによる「お見送り会」の実施：全出演アーティストが来場者の皆様を直接見送る、本イベントならではの豪華な特典です。- アップグレードチケットの導入：より間近でパフォーマンスを楽しめる専用エリアチケットの販売により、多様な観覧ニーズに対応いたします。

【日程】

＜DAY1＞2026年５月９日（土）16:00開場/17:30開演

＜DAY2＞2026年５月10日（日）14:00開場/15:30開演

【会場】Kアリーナ横浜

【全出演者】＜DAY1＞BOYNEXTDOOR、TWS、TAEMIN、NouerA、CLOSEYOUREYES、

SAY MY NAME（OpeningAct）

＜DAY2＞RIIZE、SUPERJUNIOR-D&E、AHOF、YENA、JANG HANEUM

Royal44（OpeningAct）

チケット販売情報（一般発売）

申込期間：2026年3月23日（月）～予定枚数に達し次第終了となるのでお早めに！

価格：通常1日券16,000円（税込）

特設サイト：https://kstyle.com/ad/kstyleparty2026/

4.CRAVIA株式会社について

CRAVIA株式会社（旧社名：アジャイルメディア・ネットワーク株式会社）は、「世界中の『好き』を加速する」をミッションに、2007年の創業以来、日本におけるアンバサダーマーケティングのパイオニアとして、数多くのナショナルクライアントのファンコミュニティ活性化を支援してまいりました。

長年培ってきた「個人の発信力を価値に変える」知見と、最新のテクノロジーを掛け合わせ、エンターテインメント関連、EC、リユースなど、ファンマーケティングを基軸とした多角的なビジネスを展開しています。