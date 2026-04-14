Dickies(R) × semoh for URBAN RESEARCH　現代写真家 Tim Barberのアートを纏った、特別なコラボレーションモデルを発売

株式会社アーバンリサーチ

ワークウェアの代名詞として世界中で愛されるDickies(R)。その歴史あるアイデンティティをベースに、独自の美学を持つブランドsemohが、URBAN RESEARCHのためだけに特別なカプセルコレクションを製作。2026年4月17日(金)より、アーバンリサーチ KYOTOで先行発売、アーバンリサーチ公式オンラインストア、他アーバンリサーチ各店では2026年4月21日(火)より発売を開始します。

今回の主役は、Dickies(R)のヒストリーにおいて半世紀以上にわたり愛され続けてきた「アイゼンハワージャケット」と、伝統のT/Cツイル生地を用いた「5ポケットパンツ」です。

軍用ジャケットを原型とするタフなアイゼンハワージャケットを、semohの手によってモダンに昇華。サイズ感はそのままに、襟を配色に切り替えることで洗練されたコントラストを生み出しました。

さらに、ニューヨークを拠点に活動する写真家であり、オンラインギャラリープラットフォーム「TINYVICES」を主宰するTim Barber（ティム・バーバー）氏の作品を、後ろ身頃にシルクスクリーンプリント。氏の作品集『Blues』から選ばれたエモーショナルな1作が、ワークウェアに新たな息吹を吹き込んでいます。semohオリジナルのホーンボタンや高品質なファスナーなど、ディテールまで徹底的にこだわり抜いた至高の一着です。

パンツには、Dickies(R)の代名詞であるコットン/ポリエステル生地を採用しつつ、semohの真骨頂である無二のパターンを落とし込みました。

緻密に設計された、独自の微フレアシルエットが誕生。裏地のコラボレーションロゴ、オリジナルのホーンボタンなど、随所に高品質な作り込みが光ります。

本プロジェクトのビジュアルは、Tim Barber氏本人が撮り下ろし。彼特有のナチュラルな眼差しが生むエッジのあるビジュアルは、ワークウェアの新たな一面を鮮やかに描き出しています。

また、発売日となる4月17日(金)からは、URBAN RESEARCH KYOTOにて特別展示・販売「TINYVICES ARCHIVES」を開催いたします。Tim Barber氏がキュレーションしたTINYVICESの貴重なアーカイブ作品を間近でご覧いただける、またとない機会となります。

TINYVICES ARCHIVE EXHIBITION

【開催期間】

2026年4月17日(金)～5月6日(水・振休)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO

> 詳しくはこちら(https://media.urban-research.jp/news/727463/)

商品情報

EISENHOWER JACKET

品番：CU26110-1050753

カラー：BLACK / GRAY

サイズ：1 / 2 / 3

価格：\39,600 (税込)

DS FIVE POCKET PANTS

品番：CU26110-1040754

カラー：BLACK / GRAY

サイズ：1 / 2 / 3

価格：\30,800 (税込)

【発売日 / 販売店舗】

2026年4月17日(金)

URBANRESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)にて先行発売

2026年4月21日(火)

アーバンリサーチ公式オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/label/urban-research?_ga=2.158328954.1162882111.1776060007-1615506418.1775779243)

URBAN RESEARCH 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store1/)

Dickies(R)（ディッキーズ）

1922年に米国テキサス州で誕生したDickies(R)（ディッキーズ）は、世界を代表するワークウェアブランドです。

頑丈で汚れにくい伝統の生地感はそのままに、近年は現代的な「洗練されたスタンダード」へと昇華。シルエットを再構築したモデルや別注アイテムが市場を牽引し、無骨なディテールを活かしたクリーンな着こなしが支持されています。実用的な作業着の枠を超え、都会的で知的なファッションアイコンとしての地位を確立しています。

Instagram @ dickies_jp(https://www.instagram.com/dickies_jp/)

semoh（セモー）

デザイナー上山浩征により展開される日本のファッションブランドです。上山は、生地や衣服にまつわる多様な職やフランスアンティークに精通する職を経ており、独自の審美眼と職務経験を活かした、洋服背景の掘り下げ方による素材選びなどの製作過程から、袖を通した時に服がもたらす着用者の印象まで、 ブランド設立時から一貫したコンセプトのもと、 ストーリーを意識しながら上質で独特なムードの洋服です。アートや建築など文化的な側面との協業も創設期から行なっており定評があります。それらを衣服として、日常に溶け込みながら着る人を引き立てる、現代を表現する衣服を提案し続けています。

TIM BARBER

ニューヨークを拠点とするバーバーは、Vice Magazineのフォトエディターとして注目されました。その後、オンラインギャラリープラットフォーム 「tinyvices.com」を設立し、ライアン・マッギンレーやアリ・マルコポロスといった著名な写真家や新進気鋭のアーティストの作品を展示し、現代アートシーンに大きな影響を与えました。キュレーターとしての活動に加え、写真家としても活動しており、ファッション誌をはじめ様々な出版物で作品を発表している。

Instagram @ timobarber(https://www.instagram.com/timobarber/)

https://www.timbarber.us/