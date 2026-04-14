春限定！いちごとカフェオレのご褒美アフタヌーン が登場！

Cafe au lait Tokyo

カフェオレ専門店『Cafe au lait Tokyo』（所在地:東京都品川区東五反田）では2026年4月15日（水）より、期間限定メニュー「いちごとカフェオレのご褒美アフタヌーン」の提供を開始いたします。

まもなく旬の終わりを迎えるいちごと、カフェオレ専門店ならではのカフェオレを使ったスイーツ。この2つを融合させた特別な本アフタヌーンは、“カフェオレスイーツを味わい尽くす体験”をテーマに、今の季節にしか出会えない特別なひとときをご提供します。

右から、いちごとカフェオレのアフタヌーン（写真は2名様分）、いちごカルーア、ホットカフェオレここでしか味わえない、カフェオレ尽くしのご褒美アフタヌーン

主役となる「いちごカフェオレティラミス」をはじめ、「カフェオレバスクチーズケーキ」「カフェオレプリン」「カフェオレフィナンシェ」など、カフェオレの風味を生かした多彩なスイーツをご用意しました。

さらに人気の「いちごサンド」や、カルーアに漬け込んだレーズンを使用した「キャロットラペ」、お口直しにぴったりな「ハモンセラーノ」を組み合わせることで、甘さと塩味のバランスを楽しみながら、最後まで飽きることなくお召し上がりいただけます。

ドリンクは、自分好みにカスタマイズ可能なカフェオレやいちごカフェオレなど、お好きな2杯をお選びいただけます。18時以降は、カルーアミルクやいちごカルーアなどのお酒もご用意。1杯目と2杯目で異なる味わいを楽しみながら、自分だけのお気に入りの一杯を見つけていただけます。

数量限定！夜も楽しめるアフタヌーン

いちごの季節も終盤を迎える今、旬の余韻を楽しめる期間限定のアフタヌーン。15時から最終受付21時までご利用いただけて、18時以降はお酒もお楽しみいただけます。ゴールデンウィークのお出かけはもちろん、少し遅めのカフェタイムやお仕事帰りなど、夜のご利用にもおすすめです。

大切な人とのひとときや女子会など、特別な時間を過ごしたいシーンにぜひご利用ください。

なお、本商品は事前予約制にて承っており、数量限定でのご提供となります。



【いちごとカフェオレのご褒美アフタヌーン 】

提供開始日：2026年4月15日（水）※事前予約制

提供開始時間：15:00 ～ 21:00 （最終受付21:00) ※金土は17:00が最終受付

価格：3,980円（税込）

内容：

・いちごカフェオレティラミス

・カフェオレバスクチーズケーキ

・カフェオレプリン

・カフェオレフィナンシェ

・いちごサンド

・いちごのマカロン

・キャロットラペ

・ハモンセラーノ

・ドリンク2杯

（カスタムカフェオレ、いちごカフェオレ、いちごオーレ、カルーアミルクなどから選択可）

※いちごの仕入れ状況により、予告なく提供を終了する場合がございます。

ご予約はこちら(https://tabelog.com/rst/rstdtl_party_dtl?LstAre=A131603&LstPrf=A1316&pal=tokyo&pplan_id=291577767&rcd=13266143)



カフェオレ専門店「Cafe au lait Tokyo」

住所：東京都品川区東五反田1-13-3 加藤ビル3階

営業時間 8:30-23:00 (LO22:15)

※土日祝は8:00開店、金土は19:00閉店

Web: https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131603/13266143/

Mail : cafeaulait.tokyo@gmail.com

instagram : https://www.instagram.com/cafeaulait.tokyo/

(https://www.instagram.com/cafeaulait.tokyo/)



