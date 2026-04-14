折りたたむと、かまぼこ。のばして伝える仕掛けふせん「のび～る かまぼこふせん」

鈴廣かまぼこ株式会社

鈴廣かまぼこ株式会社（神奈川県小田原市：代表取締役社長 鈴木智博、以下「鈴廣」）は、かまぼこをより身近に感じてもらうための取り組み「かまぼこグッズ開発部」のシリーズ商品として、「のび～る かまぼこふせん」を2026年4月25日(土)より発売いたします。

本商品は、折りたたむと、ころんとしたかまぼこ型になり、のばすとメッセージが書けるふせんです。

鈴廣の定番商品である「超特選蒲鉾 古今(紅白)・鹿の子」「超特選伊達巻 古黄」をデザインに取り入れ、見て楽しく、使って便利な遊び心あふれるアイテムに仕上げました。お土産に添えるひとことや、ちょっとしたコミュニケーションにも活躍します。

「かまぼこグッズ開発部」は“かまぼこのある暮らし”を食にとどまらずライフスタイルまでご提案し、お客様の心を豊かにすることを目的に発足しました。日々の暮らしに寄り添うかまぼこグッズを通して、かまぼこのある暮らしを実現できるよう活動してまいります。

■のび～る かまぼこふせん 商品特徴

●折りたたむとかまぼこ型、のばすとメッセージが書ける仕掛けふせん

折りたたむと、ころんとしたかまぼこ型。のばすと、内側にメッセージが書けるふせんとして使えます。折りたたんで「かくす」、広げて「のばす」ことで、メッセージだけでなく驚きや楽しさも一緒に伝えられます。

● お土産や差し入れに添えて、ひとことを伝えるメッセージカードとしても

お土産や差し入れに添えて、「ありがとう」や「おつかれさま」を伝えるメッセージカードとしてお使いいただけます。かまぼこのかたちで添えられるため、さりげない遊び心とともに、気持ちを印象的に届けます。また、ひとことを添えるのにちょうどよいサイズで、社内での伝言やちょっとしたメモなど、日常のコミュニケーションツールとしてもご活用いただけます。

● 鈴廣の定番商品4種をモチーフにしたデザイン

鈴廣かまぼこの板かまぼこの山高形状を表現し、あたたかみのある印象に仕上げました。

また、定番商品である「超特選蒲鉾 古今(紅白)・鹿の子」「超特選伊達巻 古黄」をデザインに取り入れた4種の絵柄を収録。

1種5枚ずつ、計20枚入り。渡す相手や気分に合わせて、お好みのデザインをお選びいただけます。

■商品概要

商品名：「のび～る かまぼこふせん」

価格：770円（税込）

内容量：4種 各5枚 (計20枚)

発売日：2026年4月25日（土）

販売箇所：

１.鈴廣かまぼこの里、小田原駅前店、石橋店、江の浦店、御殿場店、小田原ダイナシティ店、ラスカ小田原店、ラスカ平塚店、ラスカ熱海店

２.鈴廣かまぼこオンラインショップ https://ec.kamaboko.com/shop/

商品問合先：鈴廣かまぼこ株式会社 お客様相談係 Tel.0120-114795（9:00～17:00）

URL：https://ec.kamaboko.com/shop/goods/index.html?ggcd=9757

■かまぼこグッズ開発部について

「かまぼこグッズ開発部」は、かまぼこをより身近に感じていただき、“かまぼこのある暮らし”で心を豊かにすることを目的としたプロジェクトです。主にかまぼこをモチーフにしたグッズを開発し、鈴廣の直営店やオンラインショップで販売いたします。第1弾は「かまぼこスマホスタンド」、第2弾は「かまぼこキーホルダー」、第3弾は「かまぼこ・ちくわタオル」を発売し、予想を上回る反響をいただきました。

かまぼこは味わいだけでなく、特徴的な形や弾力も魅力のひとつです。日々の暮らしの中で使ったり身に着けたりできるかまぼこグッズを通して、小田原かまぼこの認知向上やファンの育成にもつなげていけるよう、中長期的に展開してまいります。

■会社概要

会社名：鈴廣かまぼこ株式会社

代表者：代表取締役社長 鈴木 智博

所在地：神奈川県小田原市風祭245

主な事業内容：かまぼこをはじめとする鈴廣ブランド商品の製造、販売、「かまぼこの里」各種レストランやかまぼこ博物館の運営。

URL：https://www.kamaboko.com/