西条市公認！第4期「LOVE SAIJO応援特使」就任式を開催します

愛媛県 西条市

１ 日 時 令和８年４月２１日（火）１４：００～

２ 場 所 西条市庁舎本館 ５階 ５０１会議室

３ 出 席 者 〇第4期「LOVE SAIJO応援特使」就任者11名（予定）

※来庁が難しい方はオンラインで参加予定

〇西条市長職務代理者 西条市副市長 明比卓志

４ 内 容 西条市長職務代理者挨拶、就任者紹介、委嘱状授与、就任者挨拶、記念撮影

🤔「LOVE SAIJO応援特使」って何？

自身が見つけた西条市の魅力を、SNSなどを活用して広く伝える西条市公認の情報発信者です。

本市の魅力を市内外に広く発信することで、知名度の向上及びイメージアップを図ることが目的です。

令和8年1月19日～2月20日に募集を行い、計11人の就任が決定しました。



写真を撮るのが好き、山登りが趣味、学生、会社員、自営業・・・

特使それぞれのプライベートや、仕事を通して見つけた”西条の良いところ”を発信します。

特使の活動は各SNSをチェック！

特使プロフィールはこちら :https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/citypromo/lovesaijo-ouentokushi-syokai2026.html