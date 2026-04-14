西条市公認！第4期「LOVE SAIJO応援特使」就任式を開催します

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愛媛県　西条市


１　日　 時　　令和８年４月２１日（火）１４：００～


２　場　 所　　西条市庁舎本館　５階　５０１会議室


３　出 席 者　　〇第4期「LOVE SAIJO応援特使」就任者11名（予定）


　　　　　　　　　※来庁が難しい方はオンラインで参加予定


　　　　　　　 〇西条市長職務代理者　西条市副市長　明比卓志


４　内 容　　西条市長職務代理者挨拶、就任者紹介、委嘱状授与、就任者挨拶、記念撮影



🤔「LOVE SAIJO応援特使」って何？


自身が見つけた西条市の魅力を、SNSなどを活用して広く伝える西条市公認の情報発信者です。


本市の魅力を市内外に広く発信することで、知名度の向上及びイメージアップを図ることが目的です。


令和8年1月19日～2月20日に募集を行い、計11人の就任が決定しました。



写真を撮るのが好き、山登りが趣味、学生、会社員、自営業・・・
特使それぞれのプライベートや、仕事を通して見つけた”西条の良いところ”を発信します。


特使の活動は各SNSをチェック！



特使プロフィールはこちら :
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/citypromo/lovesaijo-ouentokushi-syokai2026.html