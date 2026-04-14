24時間ジムのイメージ「好きな時間に通えて便利」が約49％でトップ！興味がある人が求めるサービスと設備とは？

株式会社NEXER

■24時間営業のフィットネスジム、あなたはどこまで知っている？

健康のために運動が大切だとわかっていても、仕事やプライベートとの両立でジムに通う時間が確保できない。そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

近年、ライフスタイルの多様化にともない、早朝や深夜でも利用できる「24時間営業のフィットネスジム」が増えています。実際のところ、24時間ジムに対する世間の認知度や関心はどの程度なのでしょうか。

そこで今回はジム初心者が通いやすい24時間ジム『SynerGym（シナジム）』と共同で、全国の男女500名を対象に「24時間ジムの認知度と利用」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとSynerGym（シナジム）による調査」である旨の記載

・SynerGym（シナジム）（https://synergym.jp/）へのリンク設置

「24時間ジムの認知度と利用に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月25日 ～ 4月1日

調査対象者：全国の男女

有効回答：500サンプル

質問内容：

質問1：「24時間営業のフィットネスジム」があることを知っていますか？

質問2：24時間ジムに対してどのようなイメージを持っていますか？（複数選択可）

質問3：「24時間営業のフィットネスジム」に興味はありますか？

質問4：24時間ジムを利用するとしたら、どの時間帯に通いたいですか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：24時間ジムに求めるサービスや設備は何ですか？（複数選択可）

質問7：24時間ジムについて「こうだったら利用したい」「ここが不安」と思うことがあれば教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■34.4％が「24時間営業のフィットネスジムを知っている」と回答

まず、24時間営業のフィットネスジムの認知度について調査をおこないました。

その結果「知っている」が34.4％、「聞いたことはある」が19.0％で、合わせると53.4％の方が24時間ジムの存在を認識しているという結果になりました。一方で「知らない」と回答した方は46.6％にのぼります。

24時間営業のジムは都市部を中心に店舗数が増えているものの、まだ半数近くの方にはその存在が届いていない状況がうかがえます。日常的にフィットネスに関心がない方にとっては、目にする機会そのものが少ないのかもしれません。

■49.4％が「好きな時間に通えて便利そう」とイメージ

続いて、24時間ジムに対してどのようなイメージを持っているかを聞いてみました。

最も多かったのは「好きな時間に通えて便利そう」で49.4％と、約半数の方がこの点を魅力に感じています。時間に縛られずトレーニングできるという、24時間ジムならではの強みがしっかり伝わっているようです。

次いで「深夜は怖そう」が23.8％、「自分のペースで通えそう」が21.6％と続きます。

便利さへの期待がある反面、特に深夜帯の安全面に対する不安も根強いことがわかります。

■11.6％が、24時間ジムに「興味がある」と回答

続いて、24時間営業のフィットネスジムに興味があるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」が11.6％で、「ない」が88.4％という結果でした。

さらに、24時間ジムに興味があると回答した方に、利用したい時間帯を聞いてみました。

最も多かったのは「早朝」で29.3％でした。

次いで「夜」が22.4％、「深夜」が15.5％と続きました。

では、それぞれどのような理由でその時間帯を選んでいるのでしょうか。

「早朝」と回答した方

・人が少なそう。（30代・女性）

・朝が気持ちがいいから。（30代・男性）

・体を動かしてから仕事に行くから。（40代・男性）

「夜」と回答した方

・仕事終わりに行きたいから。（30代・男性）

・仕事帰りに通えて便利そうだから。（30代・女性）

・夜しか自分の時間がないから。（40代・男性）

「深夜」と回答した方

・比較的すいているので。（40代・男性）

・人が少なそうだから。（50代・男性）

・他の利用者が少ないと思うから。（50代・男性）

仕事前の朝の時間を活用したい方や、仕事終わりの夜に体を動かしたいという方が多い傾向がみえてきます。通常営業時間のジムでは対応しきれない早朝や深夜の時間帯にニーズがあるのは、24時間ジムならではの特徴といえるでしょう。

■興味がある人の約58.6％が「セキュリティ体制の充実」を求める

続いて、24時間ジムに興味があると回答した方に、求めるサービスや設備について聞いてみました。

最も多かったのは「セキュリティ体制の充実」で58.6％でした。

次いで「清潔な更衣室・シャワー」が55.2％、「低価格な料金設定」が50.0％でした。

上位3つはいずれも過半数を占めており、安心・清潔・コストという基本的な要素への関心が高いことがわかります。

■24時間ジムに対する期待と不安の声

最後に、24時間ジムに興味がある方に「こうだったら利用したい」「ここが不安」と思うことを聞いてみました。

24時間ジムについて「こうだったら利用したい」「ここが不安」と思うことがあれば教えてください。

・セキュリティ面が少し不安。（30代・女性）

・キレイな設備、環境であって欲しい。（30代・男性）

・警備員がいると安心。（30代・女性）

・監視カメラなどしっかりとしたセキュリティがあれば安心して利用したいと思った。（30代・男性）

・女性専用だと安心。（40代・女性）

・地方にもあれば利用したい。現状、24時間のは大きい都市のみだから。（40代・男性）

自由記述を通じて見えてきたのは、「利用したい気持ちはあるが、安全面が気になる」という方が多いということです。特にセキュリティに関する声が多く寄せられており、監視カメラや警備員の配置といった具体的な対策を望む意見が目立ちました。

また、「女性専用エリアがあれば安心」という声や、「地方には24時間ジムが少ない」という立地面の課題も挙がっています。設備の清潔さや環境への期待も高く、利便性だけでなく「安心して通い続けられるかどうか」が利用を左右する大きなポイントになっているようです。

■まとめ

今回の調査では、24時間営業のフィットネスジムを「知っている」と回答した方は34.4％で、「聞いたことはある」を含めても約半数にとどまりました。イメージとしては「好きな時間に通えて便利そう」がトップである一方、セキュリティや深夜の安全性への不安も根強く残っています。

興味がある方が求めるサービスの上位は「セキュリティ体制の充実」「清潔な更衣室・シャワー」「低価格な料金設定」で、安心して通える環境が整えば利用したいという方が多いようです。

今後は防犯体制の可視化や初心者向けサポートの充実など、利用者の不安を一つひとつ取り除いていくことが、24時間ジムの普及と定着の鍵になるのではないでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとSynerGym（シナジム）による調査」である旨の記載

・SynerGym（シナジム）（https://synergym.jp/）へのリンク設置

【SynerGym（シナジム）について】

会社名：株式会社SynerGym

所在地：〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-35-17

代表者：安永 周一

Tel：06-4950-0327

URL：https://synergym.jp/

事業内容：フィットネス事業・不動産業

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作