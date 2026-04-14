2026年度も阪神高速はETC専用料金所を拡大します

阪神高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社（大阪市北区 代表取締役：上松英司）は、ETC専用料金所を順次拡大し、2026～2028年度の間に累計100か所がETC専用料金所になります。また、2030年度末までに本線料金所などの一部を除く料金所のETC専用化を目指します。

2026年度は6月以降、23か所の料金所が順次新たにETC専用料金所になります。

１．2026年度のETC専用化予定（２３か所）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163368/table/14_1_ae30029faf87b0bdabe4a1ac8c2ea1bb.jpg?v=202604140451 ]

※1 時期は前後する場合があります。

※２ ETC専用化に伴い、現金車等ETC無線通行できない車両は、六甲アイランド北入口への乗り継ぎはできなくなります。（ETC車の乗り継ぎは可能です。）

・ETC専用料金所の運用開始に合わせ、入口付近一般道に設置の案内標識にETC専用の標示板を設置し、ETC車でご利用いただく必要があることをお知らせします。

・ETC専用料金所に必要となる各種機器設置等のため、各料金所において工事を実施します。

（工事に当たっては料金所の閉鎖は行わず、レーン規制を切り替えながら１レーンずつ実施します。）

2．運用開始日

3．ETC専用料金所のご利用方法

入口での標示イメージ- 実施日、詳細な運用開始時間については決定次第、弊社WEBサイト等にてお知らせします。- ETC走行でのご利用をお願いします。ETC車載器を搭載していない車両でのご利用はできません。- ETC走行ができない状態（ETC車載器故障、ETCカード未挿入等）で誤ってETC専用料金所に進入された場合は、後退せずに「サポート」もしくは「ETC/サポート」と表示されたレーンに進入し、一旦停止して係員等の指示に従ってご通行ください。- 乗り継ぎ制度における乗り継ぎ先入口がETC専用料金所となる場合、ETC専用化のタイミングに合わせて現金車等ETC無線通行できない車両の乗り継ぎはできなくなります。（ETC車の乗り継ぎは可能です。）