【2026年最新水着】Tika販売開始！総フォロワー230万超のカリスマモデル聖菜・若林萌々・かとみかが魅せる「遊び心×色気」コレクション

株式会社DRESS DESIGN WORKS

2026年の夏、ビーチやプールサイドの視線を独占するのは、圧倒的な「盛り」と「旬」を纏った一着。 株式会社DRESS DESIGN WORKS（所在地：大阪市中央区、販売責任者名：桐野 春花 ）が展開するキャバクラドレスブランド『Tika（ティカ）』が、待望の2026年最新水着コレクションを解禁しました。

今季のミューズには、SNS総フォロワー数230万人を超える令和のアイコン、聖菜・若林萌々・かとみかの3名を起用。「遊び心×色気」をテーマに、ドレスブランドだからこそ実現できた「圧倒的な補正力」と、360度どこから見ても美しいシルエットを追求しました。

「コンプレックスを隠すのではなく、武器に変える」。 バストラインやウエストの曲線美を極限まで引き出す、Tikaでしか手に入らない勝負水着全LOOKを一挙公開します。

■聖菜・若林萌々・かとみかが魅せる、2026年夏の3大トレンド

今季のTikaが打ち出すのは、単なる露出ではなく「計算されたシルエット」で作る色気。

SNSで映えるだけでなく、リアルな体型悩みを解決する3つのキーワードを提案します。

・【Trend 1】ニュアンス・マーブル（曲線美×柄）

2026年の注目カラーであるアイスブルーやモカを基調とした大理石（マーブル）柄。

膨張しがちな水着にメリハリを与え、視覚的な引き締め効果を狙います。

・【Trend 2】シアー・レイヤード（透け感×立体感）

洋服感覚で着られるシアー素材やフリルを重ね、隠したい部分は隠しつつ、肌の透け感で大人の色気を演出。

・【Trend 3】アディクティブ・カットアウト（遊び心×エッジ）

サイドやデコルテに大胆なカッティングを施し、視線を一点に集中。ドレスブランドならではの「寄せて上げる」補正技術が光るスタイルです。

■3人のミューズが着こなす！最新LOOKピックアップ

カラー：モカベージュ/ブラック【聖菜着用】ニュアンスプリントで視線を独占。4点セットアップ・タンキニ

https://www.tika.jp/c/swimwear/tk-sw8867

トレンド： ニュアンス・マーブル

特徴： 今季最大の注目トレンド「ニュアンス・マーブル（大理石柄）」を全面に採用。

その日の気分や場所に合わせて「肌見せ」の分量を自由に調節できる、まさに着回し無限大のレイヤードスタイルです。 気になるお腹周りをオシャレにカバー。大人の欲張りをすべて詰め込んだ、ビーチの視線を独占する最旬セットアップです。

カラー：ブラウン【若林萌々着用】“あざと可愛い”の完成形。ビターガーリー・タンキニ

https://www.tika.jp/c/swimwear/tk-sw6841

トレンド： シアー・レイヤード

特徴： クラシックなチェック柄にガーリーなディテールを詰め込んだ、ビターな甘さ溢れる一着。 チェック柄の上にシアーな質感を重ねることで、お洋服のような奥行きと、バストラインをさりげなくカバーする立体感を生み出しています。計算された重なり（レイヤード）が、体型カバーとフレンチガーリーな主役オーラを同時に叶える今季の決定版です。

カラー：ライトブルー【かとみか着用】極上シルエット。ブラジリアン風デニムビキニ

https://www.tika.jp/c/swimwear/tk-sw782

トレンド： アディクティブ・カットアウト

特徴： ヘルシー＆大胆なカットアウトで「究極の砂時計ボディ」を叶える一着。 男心をくすぐる深いVラインで、エロ可愛いの最高峰を更新。 ヒップラインを高く魅せるバックスタイルで、脚長効果はまさにドレス級。 SNS映えはもちろん、ナイトプールやビーチイベントで主役を奪う、こなれ感たっぷりの勝負水着です。

■聖菜・若林萌々・かとみか着用 ラインナップ

https://www.tika.jp/c/swimwear/tk-sw9189https://www.tika.jp/c/swimwear/tk-sw6621https://www.tika.jp/c/swimwear/tk-sw2135ahttps://www.tika.jp/c/swimwear/tk-sw2354■ 【売れ筋】2026 Swimwear Collection 好評発売中！

今回ご紹介したアイテムの他にも、Tika公式サイトでは300種類以上の新作水着を展開しています。

あなたの夏を「最高に可愛い」に変える運命の一着が、きっと見つかるはず。

▶▶Tika 公式通販サイトで新作水着をチェック！(https://www.tika.jp/c/swimwear)

■ 【Model Profile】

聖菜（SEINA）： ギャルモデル・インフルエンサーとして、同世代やママ層から絶大な支持。

・Instagram：（https://www.instagram.com/seinaaa_0318/）

・X：（https://x.com/seinaaa318）

・TikTok：（https://www.tiktok.com/@seina333333）

・YouTube：（https://www.youtube.com/@seina_official/videos）

若林萌々（MOMO）： 女優・モデル。恋愛リアリティ番組出演で話題を呼び、等身大の魅力で人気。

・Instagram：（https://www.instagram.com/wakabayashimomo/）

・X：（https://x.com/MOMOW_421）

・TikTok：（https://www.tiktok.com/@momow_421）

・YouTube：（https://www.youtube.com/channel/UCA5ysJEIwfIqaE7dhznqETA）

かとみか（KATOMIKA）： カリスマギャルモデルとして長年シーンを牽引。圧倒的なビジュアルでファンを魅了。

・Instagram：（https://www.instagram.com/katomika1212/）

・X：（https://x.com/mika_y1207）

・TikTok：（https://www.tiktok.com/@katomika1212）

・YouTube：（https://www.youtube.com/channel/UCsOAQ504BwQYh1wsE-gIoSg）

■ 輝く夏は、Tikaの水着から始まる。

誰かと比べるのではなく、自分を一番好きになれる水着を。

コンプレックスを隠すのではなく、最新のトレンドでオシャレに解決する。

そんなTikaのこだわりが詰まった一着があれば、海でもナイトプールでも、あなたが今年の夏の主役です。

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■ 公式通販サイト （https://www.tika.jp/）

【会社概要】

販売事業者名： 株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名： 桐野春花

所在地： 〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号： 06-6210-1708（代表 / 大阪支社）

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発