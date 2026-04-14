【ロジェ・デュブイ】天文学とジュネーブウォッチメイキングの卓越性が出会う：エクスカリバー バイレトログラード パーペチュアルカレンダー誕生

リシュモン ジャパン合同会社

新たに開発されたRD850の導入によりパーペチュアルカレンダー ムーブメントの改良を実現しました

ロジェ・デュブイ氏が最も大切にしていた複雑機構を称える作品です

天文学と卓越したジュネーブ時計製造が交差するその地点で、ロジェ・デュブイは天体のリズムに導かれた新作タイムピースを発表します。穏やかで気品に満ちたこの作品は、地上で刻まれる時の移ろいを正確に計測するだけでなく、月の満ち欠けまでも精緻に追跡します。これらすべては、メゾンならではの個性際立つ美学と、新たに進化したキャリバーによって表現されています。

エクスカリバー バイレトログラード パーペチュアルカレンダー

ウォッチズ＆ワンダーズ ジュネーブ 2026で発表されるすべてのロジェ・デュブイの作品と同様に、メゾンは天体の運行、そして人類の時間と空間に対する理解を形づくってきた恒星観測から着想を得ています。精緻なカレンダー機構と高度な時計表示を通じて、これらの新作は単に時刻を示すにとどまりません。それらは地球の彼方に広がる宇宙の運動と美に敬意を捧げると同時に、想像力を呼び覚まし、宇宙に内在する精度と神秘を体現しています。

複雑機構とのつながり

パーペチュアルカレンダーを極めることは、時計製造において最も困難な探求のひとつであり、ロジェ・デュブイ氏を強く魅了した課題でもありました。時間を惜しまず注ぎ込み、情熱的に向き合う姿勢が求められるこの複雑機構の開発において、彼の忍耐強く、静かに努力を重ねる気質は理想的でした。その結果、パーペチュアルカレンダーはメゾンを象徴するコンプリケーションとして位置づけられ、長年にわたりメゾンの揺るぎないコミットメントと技術的献身を示してきました。

この最新のパーペチュアルカレンダーには、メゾンを象徴するバイレトログラード ディスプレイが採用されています。曜日と日付の表示は楕円状のスケール上を滑らかに進み、各サイクルの完了とともに起点へと戻ります。

1989年にロジェ・デュブイ氏がジャン-マルク・ヴィダレッシュ氏とともに独自のバイレトログラードディスプレイの共同特許を取得し、1996年にメゾン初のタイムピースに搭載して以来、このスタイルは文字盤に特別な華やぎと躍動感をもたらしてきました。

時計製造における「四大」複雑機構のひとつであるパーペチュアルカレンダーは、月ごとの日数の違いや閏年の周期までも考慮することで、時の経過を正確に追跡するよう設計されています。それは単に時間や日付を表示する機構ではなく、時そのものの構造を明らかにするものです。今日正確にセットされたパーペチュアルカレンダーは、2100年まで寸分の誤差を生み出すことなく、滑らかに時の流れを捉え、表示し続けます。

改良されたムーブメント

ケース内部には、ロジェ・デュブイのバイレトログラード パーペチュアルカレンダー ムーブメントの進化形である新キャリバーRD850を搭載しています。

435個の部品で構成され、約60時間のパワーリザーブを備えるこの自動巻きキャリバーは、ジュネーブの自社マニュファクチュールにおいて完全自社開発・製造されています。

前作のパーペチュアルカレンダー ムーブメントからの主要な改良点は、月用コレクターの導入です。これにより、簡単な操作一つで月表示を手動で設定できるようになりました。この改良により調整作業はより迅速かつ容易となり、同時に機構への過度な操作を防ぎます。

天文学的ムーンフェイズ

RD850の複雑性をさらに高める要素として、6時位置に天象の魅惑を解き放つ天文学的ムーンフェイズが搭載されています。この表示は、月の満ち欠けの周期を追うよう設計されており、新月から次の新月までに要する29日12時間45分に基づいています。

このムーンフェイズ表示は、月の満ち欠けを空に浮かぶ月とほぼ同じ形で文字盤上に描き出します。一般的なムーンフェイズ機構では、月の周期を約29.5日として計算するため、2～3年ごとに1日の誤差が生じます。一方、このロジェ・デュブイの天文学的ムーンフェイズは、初回の調整が必要となるまで約122年間にわたり高い精度を維持し、その調整もワンクリックで行えます。

認証とインナーアングル仕上げ

RD850の品質は、ジュネーブ・シールによって認定・保証されています。これはジュネーブ時計検定局によって最高峰の時計製造へと与えられる権威ある認証で、ロジェ・デュブイが誇る最高基準の品質保証であり、ムーブメントの生産地がジュネーブ州であること、製造や仕上げ、性能の卓越性を保証するものです。

さらにこのキャリバーには19種類もの仕上げが施され、メゾンの多岐にわたる技巧とその卓越性を体現しています。

その中でも最も希少で特徴的なものは、インナーアングル仕上げです。オートオルロジュリーの伝統的な証でもあるこの高度な技法は、熟練職人が専用工具を用いて素材を押し出すように加工することで実現され、最終的なポリッシュ仕上げを生み出します。こうして誕生する美しい仕上げは、3時と9時位置にW字状に広がるレトログラード・メカニズムのブリッジの14か所にて輝きを纏います。

解き明かされる神秘

見上げた夜空で見え隠れする星のように、このオープンワーク仕上げの文字盤からは9つの独創的な層が覗き、深遠な宇宙と遥か彼方に広がる銀河を彷彿とする新しいカラー「アストラルブルー」がその魅惑を深めます。

重なり合う魅惑の層：

・ ブロードアジュール仕上げを施したダブルサーフェスのフランジ。

・ アストラルブルーのマザーオブパールに、アングルポリッシュ仕上げを組み合わせた「エクリプティック・カウンター」。

・ アストラルブルーが美しいマザーオブパールの月表示ディスク。

・ 1時位置にサーキュラーブラッシュ仕上げとグレーのコーティングを施した閏年表示ディスク。

・ サーキュラーブラッシュ仕上げとグレーコーティングを施したメインプレートダイアル。

・ アストラルブルーのマザーオブパールが一際存在感を放つムーンフェイズ・カウンター。

・ アベンチュリンをベースに使用したムーンフェイズ・ディスクには、18Kピンクゴールド製の丸い月を浮かべ、レーザー彫刻によって風合いと質感に深みをもたせました。

・ レトログラードブリッジにインナーアングル仕上げを施したオープンワークキャリバー。

・ サンブラッシュ仕上げとグレーコーティングが特徴的なメインプレートモジュール。

ゴールドに包まれて

上品な40 mmの18Kピンクゴールド製ケースに収められたエクスカリバー バイレトログラード パーペチュアルカレンダーには、デザインを完成させるアストラルブルーのカーフレザーストラップが組み合わされています。

エクスカリバー バイレトログラード パーペチュアルカレンダー

Ref. DBEX1178

- ケース径40mm

- ピンクゴールド製ケース

- 自動巻き

- 60時間パワーリザーブ

- 永久カレンダー

- 6時位置にムーンフェイズ

- ジュネーブ・シール認証

- カーフストラップ

- ピンクゴールドのフォールディングバックル

- 限定188本

- 16,588,000円（税込価格）

ロジェ・デュブイ ブランドストーリー

1995年の設立以来、時計界の常識に挑むアウトサイダーとして先駆してきたロジェ・デュブイは、その独創的なアイデンティティと時計製造専門知識を斬新な解釈で融合し、卓越した作品を生み出してきました。高級時計の既存概念を打ち破るハイパーオロロジー(TM)を大胆な理念として掲げるメゾンは、その革新的なビジョンを駆り立てる喜びや自由、情熱を原動力にオートオルロジュリーの未来の構想、設計、形成を目指す圧倒的な信念によって世界を席巻しています。{1}製造プロセス全てを掌握する完全統合マニュファクチュールで製造される{2}ロジェ・デュブイのキャリバー1つひとつが、最高峰のパフォーマンスと揺るぎない卓越性を体現しています。伝統を重んじながらもコンテンポラリーな趣を湛えたジュネーブ・シール認証マスターピースは、先鋭技術と承継したクラフトマンシップを具象し、沸き立つような創造性と革新的な素材で年月を重ねるごとに新たなインスピレーションを纏っています。ロジェ・デュブイは、アバンギャルドで大胆なエネルギーを原動力に、そのコレクションを特別な顧客と友人たちのために提供しています。

＜ロジェ・デュブイ ブティック＞

ロジェ・デュブイ 銀座ブティック 03-5537-5317

ロジェ・デュブイ 名古屋ブティック 052-990-3908

ロジェ・デュブイ 大丸心斎橋店ブティック 06‐6271-1231（代表）

ロジェ・デュブイ 岩田屋本店ブティック 092-791-5800