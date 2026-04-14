欧州連合（EU）、「プレミアム・フードショー 2026」に出展

European Commission

欧州連合（EU）は2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイト東ホールで開催される「プレミアム・フードショー 2026」に出展します。EUブースでは、プロモーションキャンペーン「Perfect Match！」の一環として、日本の食文化との親和性に着目し、EU産食品・飲料の魅力と価値を発信します。EUブースではEU産オーガニック食品・飲料を含む多様な製品の試食や展示を通じて、欧州各地の食文化と、それを支えるEU共通の生産基準や制度をご体験いただけます。

EUは世界最大の輸出地域として、高い品質基準と安全性、持続可能性を兼ね備えた食品・飲料を提供し、世界の食市場において重要な役割を担っています。

特別セミナープログラムに登壇

会期中、EUは「EUオーガニックが描く食の未来 ― 日本で考えるサステナブルな食の可能性 ―」をテーマに「プレミアム・フードショー 2026」の特別セミナープログラムに参加いたします。セミナーは4月16日（木）15時より東京ビッグサイト東8ホール5展合同セミナー・イベントゾーンにて行われます。SDGsや農林水産省のみどりの食料システム戦略を背景に、日本国内でもオーガニック市場への関心が高まっておりますが、本セミナーではオーガニック分野では先進地域であるEUの市場動向、認証制度や実践的な取り組みを紹介します。あわせて、消費者意識が「健康・安全」から「環境・倫理」へとシフトする潮流を踏まえ、日本市場におけるサステナブルな食品展開の可能性について考察し、企業が今後も選ばれ続けるためのヒントを提示します。

当日は、株式会社ALL FARM 代表取締役 古森圭介氏と、駐日欧州連合代表部 通商部上席通商担当官 小林恵氏の2名が登壇します。古森氏は無農薬・無化学肥料・露地栽培にこだわった自社農場での生産に加え、オーガニックレストラン「We Are the Farm」を都内で展開するなど、生産から提供まで一貫した取り組みを実践しています。小林氏はEUの食品政策や通商分野に精通し、日本とEUの食に関する取り組みや連携について専門的な知見を有しています。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75476/table/29_1_f45bb3fc3f53e66b3b069443cc98518f.jpg?v=202604140451 ]

EUオーガニックラベルについて

今回の展示では、EU産の食品・飲料を特徴づける品質・本物・安全性・持続可能性を中心にご紹介します。特に、EUの有機農業生産規則に準拠して生産された食品・飲料に付与されるEUオーガニックラベル（ユーロリーフ）に注目します。このラベルは、製品が、生産・加工・輸送・保管においてEUの厳格な有機生産基準を満たしていると認証されたことを保証するものです。EUの有機基準は環境負荷の最小化、エネルギーや天然資源の責任ある使用、生物多様性の維持、そして高い水準における動物福祉の確保を促進しています。

EU オーガニックラベル（ユーロリーフ）

「Perfect Match!」キャンペーンについて

「Perfect Match!」はEUのプロモーションキャンペーンであり、日本の消費者および食品業界関係者を対象に、EU産食品・飲料の特徴である品質・本物・安全性・持続可能性を紹介することを目的としています。試食会、イベント、セミナー、SNSなどを通じて、EUの食品・飲料が日本の食文化や食卓と自然に調和することをお伝えします。また、職人技、本物志向、高い生産基準といった共通の価値観を示すことで、新たな食の組み合わせの創出を促し、日本におけるEU食品の持つ魅力に対する認知向上を目指しています。

日EU経済連携協定（EPA）について

「Perfect Match!」キャンペーンは2019年2月に発効した日EU経済連携協定（EPA）をきっかけに始まりました。EPAのもとで行われた関税の撤廃・削減やより透明性のある規制枠組みの構築により、発効以降、日EU間の貿易フローは拡大し、双方の企業に新たなビジネス機会をもたらしています。日本はEUにとって主要な貿易パートナーのひとつであり、欧州企業は年間約700億ユーロの物品と約280億ユーロのサービスを日本市場へ輸出しています。

【お問合せ】

メディア関係者様の「プレミアム・フードショー 2026」特別セミナーの参加申し込みは、こちらのフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVhlAHkDp9xPi_CQUrFGUqn0-_iKaAfXuIQnrMYn8D4Kgvjg/viewform)にご入力ください。

Perfect Match！キャンペーンに関する詳細はウェブサイト(https://enjoy-its-from-europe.campaign.europa.eu/japan/ja)をご覧ください。