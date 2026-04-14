クラリネット奏者 直場友紀恵さんとのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちをサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT」において、クラリネット奏者として活躍する直場友紀恵さんとのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT（ベースアップミュージックプロジェクト）」において、クラリネット奏者として活躍する直場友紀恵さんにご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。直場友紀恵さんへ「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供すると共に、今後は音楽活動へのサポートなど、幅広く活動 を共に展開していきたいと考えています。

【プロフィール】

兵庫県川西市に生まれ、後に音楽の街・宝塚市に移り中学校入学と同時に吹奏楽部に入部し、クラリネットを始める。洗足学園音楽大学 音楽学部 管楽器科卒業、洗足学園音楽大学 音楽専攻科 管楽器コース修了。これまでクラリネットを口村麻衣子氏、(故)濱中浩一氏、千葉直師氏、大浦綾子氏に師事。

第31回日本クラシック音楽コンクール、一般の部、ソロ部門で全国大会出場。現在フリーランス奏者として様々な吹奏楽団体へのエキストラ出演、単独公演、ドラマの劇中音楽等を担当。東京、神奈川、千葉、埼玉と関東圏を中心に、中学校、高等学校の吹奏楽部の指導活動、更に非常勤音楽教諭として教壇に立つなど、後進の育成に力を注いでいる。JBA（日本吹奏楽指導者協会）正会員。大塚ウインドアンサンブル常任指揮者・音楽監督。プロフリーランス奏者による吹奏楽グループ@Home Winds代表。

Instagram：https://www.instagram.com/yukie.cl

＜コメント＞

この度、サプライヤー契約を締結し、このプロジェクトに参加できること、大変嬉しく思っています。私は演奏者として舞台に立たせて頂く事に加え、非常勤講師として教壇に立ち中学生、高校生を対象に音楽の授業をしたり、吹奏楽部の外部講師として後進の育成に携わっています。また、一般の吹奏楽団の常任指揮者・音楽監督も務めさせて頂いており、毎日を分刻みのスケジュールで動いています。ゆっくりと食事の時間を確保する…というのが難しい事が多く、正直食べる事よりも、睡眠に割合を割きがちです。当時、色んな事が重なり多忙で、それが原因で心身共に壊してしまい食べる事が出来ない日々が長期に渡り続いていました。パンなら食べやすいし美味しいから食べてみて！と差し入れで頂いたのが出会いでした。完全栄養食というものが馴染みのなかった頃だったので、手軽に食べられて栄養面もカバーしてくれたおかげで元気になり、今も色んな方面で活動が出来ています。お気に入りはミルク。これからもお世話になります。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」概要

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する人たちの健康的なカラダづくりや、パフォーマンス向上の“ベースアップ“をサポートしていくプロジェクトです。

＜音楽活動に取り組むアーティスト/演奏家・団体に向けた「BASE UP MUSIC サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

音楽活動の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する個人・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、下記申し込みフォームをご確認ください。

【お申し込みフォーム】

サプライヤー契約：https://pro.form-mailer.jp/lp/f0c546a4331866

サプライヤープログラム：https://pro.form-mailer.jp/lp/1741baaa331865

▶︎「BASE UP MUSIC サプライヤー契約」および「BASE UP MUSIC サプライヤープログラム」問い合わせ先：info＠baseupmusic-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破（2024年6月末時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。