綿半『無限∞から揚げ醤油味』が第17回からあげグランプリ(R)にて堂々の金賞受賞！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春 以下、当社）は、一般社団法人 日本唐揚協会が主催する「第17回からあげグランプリ(R)」の「中日本スーパー惣菜部門」において、当社惣菜部門の看板商品『無限∞から揚げ』が金賞を受賞したことをお知らせいたします。

2025年にさらなる品質向上を目指してリニューアルを実施した『無限∞から揚げ』は、その味わいと品質の高さが評価され、このたびの金賞受賞に至りました。

本商品は、厳選した２種類の醤油をブレンドし、生姜をしっかりと効かせた特製ダレで味付けしているのが特長です。ひと口食べると“サクッ”とした軽やかな食感が広がるとともに、肉汁が“ジュワッ”とあふれ出します。さわやかな生姜の香りが後を引き、やみつきになる美味しさに仕上げました。

また、今回受賞した「醤油味」に加え、ニンニクと黒コショウをこれでもか！と効かせた「にんにく味」も好評販売中です。

いずれも、ご飯のおかずはもちろん、ビールのお供としても最高にお勧めの逸品です。

―『無限∞から揚げ』ネーミングの由来―

社内で実施した新商品試食会において、参加者の箸が止まらなくなったことから、「無限に食べられる」という意味を込めて、『無限∞から揚げ』と命名されました。

―鶏のから揚げは惣菜部門の顔―

スーパーの揚げ物カテゴリーにおいて、鶏のから揚げは常に高い人気を誇り、惣菜売場の「顔」とも言える重要な商品です。各社が主力商品として力を入れる中、当社では在籍するシェフが企画・監修を行い、スーパーのから揚げにとどまらない「専門店品質の唐揚げ」を目指しています。

このから揚げを使用した派生メニューも企画・検討を進めており、今後発売を予定していますのでどうぞご期待ください。

一からあげグランプリ(R)とはー

「今一番美味しい唐揚げはどれだ？」を合言葉に、一般社団法人 日本唐揚協会が主催する全国最大級のから揚げの祭典です。