【30th Anniversary】530社の認定パートナーを対象に、デジタル帳票基盤「SVF」認定資格キャンペーンを実施

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

ウイングアーク１ｓｔ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：田中 潤）は、デジタル帳票基盤「SVF」が2026年12月に30周年を迎えることを機に、これまでの感謝を込め「帳票は戦略になる時代だ。」をテーマとしたアニバーサリーイヤープロジェクトを展開しています。

この度、その一環として当社の販売を支えるパートナー「WARP」530社を対象に「SVF」認定資格キャンペーンを2026年5月11日（月）～2026年12月31日（木）まで実施します。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53341/table/329_1_3d0ae88f1c25f72cee2760822d0db9e1.jpg?v=202604150151 ]



■パートナープログラム「WARP（WingArc1st Relationship Platform）」 について

WARPは、ウイングアーク１ｓｔの製品やソリューションを効果的に提案・活用することでお客様のビジネスを推進させ、システム構築の実現を可能にするパートナー企業とのプログラム制度です。2005年に設立し現在のべ530社のパートナーと協業しお客様の社会課題および業務課題解決に向け連携しています。



認定資格キャンペーン：https://lp.wingarc.com/campaign/svfcertificate

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

ウイングアーク１ｓｔ株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー

TEL：03-5962-7300

お問い合わせフォーム：https://www.wingarc.com/contact/

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