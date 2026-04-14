「イラン情勢が左右する原油・ガス市場」と題して、株式会社日本総合研究所 調査部 研究員 栂野 裕貴氏によるセミナーを2026年5月28日(木)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【緊迫する中東情勢とエネルギー市場の行方】
イラン情勢が左右する原油・ガス市場の展望
～シナリオ別に読み解く日本企業への影響と求められる資源調達・コスト戦略～
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[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26299
[講 師]
株式会社日本総合研究所 調査部 研究員 栂野 裕貴 氏
[日 時]
２０２６年５月２８日（木） 午後４時～６時
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
米国・イスラエルとイランの戦闘が続いている。中東情勢の緊迫化は、すでにエネルギー市場を大きく揺らし、世界や日本の経済、企業活動に悪影響を及ぼす。
本講演では、イラン情勢や原油・ガス市場の最新動向を確認したうえで、今後想定される複数のシナリオを提示し、各シナリオで想定される原油・ガス市場の展望やマクロ経済の見通し、日本企業に生じる影響を解説する。日本政府に求められる政策対応に加え、日本企業に迫られる資源調達・コスト対応に関する戦略の見直しについても論じる。
１．イラン情勢の現状整理
２．原油・ガス市場の動向
３．今後想定されるシナリオ
（１）原油・ガス市場の展望
（２）マクロ経済（世界・日本）の見通し
（３）日本企業に生じる影響
４．日本政府に求められる政策対応
５．日本企業に迫られる戦略転換
６．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
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