「イラン情勢が左右する原油・ガス市場」と題して、株式会社日本総合研究所 調査部 研究員 栂野 裕貴氏によるセミナーを2026年5月28日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【緊迫する中東情勢とエネルギー市場の行方】

イラン情勢が左右する原油・ガス市場の展望

～シナリオ別に読み解く日本企業への影響と求められる資源調達・コスト戦略～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26299

[講 師]

株式会社日本総合研究所 調査部 研究員 栂野 裕貴 氏

[日 時]

２０２６年５月２８日（木） 午後４時～６時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

米国・イスラエルとイランの戦闘が続いている。中東情勢の緊迫化は、すでにエネルギー市場を大きく揺らし、世界や日本の経済、企業活動に悪影響を及ぼす。

本講演では、イラン情勢や原油・ガス市場の最新動向を確認したうえで、今後想定される複数のシナリオを提示し、各シナリオで想定される原油・ガス市場の展望やマクロ経済の見通し、日本企業に生じる影響を解説する。日本政府に求められる政策対応に加え、日本企業に迫られる資源調達・コスト対応に関する戦略の見直しについても論じる。

１．イラン情勢の現状整理

２．原油・ガス市場の動向

３．今後想定されるシナリオ

（１）原油・ガス市場の展望

（２）マクロ経済（世界・日本）の見通し

（３）日本企業に生じる影響

４．日本政府に求められる政策対応

５．日本企業に迫られる戦略転換

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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