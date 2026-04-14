ジャヴァコーポレーション複合ショップMARBLE VALET(マーブルヴァレー)大丸京都店が4月15日(水) にリニューアルオープン！

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「LAUTREAMONT(ロートレアモン) / la.f...(ラエフ) / MAYSON GREY(メイソングレイ)」は、2026年4月15日（水）に、上記3ブランドの複合店となるMARBLE VALET(マーブルヴァレー)大丸京都店をリニューアルオープンいたします。オープンを記念して、税込み33,000円以上お買い上げいただいた方には、大丸京都店内のベーカリーで使用できる、「500円分のベーカリーチケット」をプレゼントいたします。（なくなり次第終了となります）

2026年4月15日（水）、MARBLE VALET(マーブルヴァレー)大丸京都店が、4階へとフロア移動し、リニューアルオープンいたします。展開ブランドは、ロートレアモン・ラエフ・メイソングレイの３ブランドです。

展開ブランド

■LAUTREAMONT(ロートレアモン)

様々な場所で活躍する女性たちが、どんなシーンにおいても“自分らしく” 輝くことができる、そして変化に富んだ全ての女性の人生にそっと寄り添い、シンプルながらも、女性が一番美しく見えるデザインやカラーにこだわり、時代の雰囲気、大人が持つべき品格も持ち合わせている…。それが「ロートレアモン」です。

BLOUSE 19,800円 SKIRT 23,100円GILET 30,800円 PANTS 19,800円BLOUSE 16,500円 PANTS 22,000円JACKET 35,200円 BLOUSE 19,800円 PANTS 19,800円

■la.f...(ラエフ)

着心地の良さと、さりげなく時代の気分を体感できるシンプルで洗練された大人スタイル。「快適なのにスタイリッシュ」をキーワードに、簡単に毎日きれいでいられる、上質で機能性に優れたマテリアルを厳選しパンツスタイルにこだわり抜いた、タイムレスなデイリースタイルを提案する…。それが「ラエフ」です。

SHIRT 20,900円 PANTS 24,200円JACKET 30,800円 PANTS 20,900円KNIT 20,900円 PANTS 19,800円BLOUSON 29,700円 BLOUSE 17,600円 PANTS 20,900円

■MAYSON GREY(メイソングレイ)

DAILY・BASIC・BALANCE をキーワードに「楽にきれいが叶う」大人の洗練された心地よいスタイルを提案。美しさを引き立てるシンプルでベーシックなスタイルをベースに女性らしさに拘ったパンツスタイルを追求。日常のあらゆるシーンを快適に過ごせる機能性とトレンドを加味したファッション性を兼ね備えた感度が高く抜け感のある上質なアイテムを展開。ただのリラックスしたイメージではなく計算しつくされたパターンとバランスで心地よさ・美しさを提案出来るクラスアップなベーシックスタイルを表現します。

VEST 24,200円 PANTS 14,300円BLOUSE 18,700円 PANTS 18,700円SHIRT 14,300円 SKIRT 13,200円BLOUSON 18,700円 PANTS 14,300円

店舗情報

大丸京都店

〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79 4F

☎ 080-4672-4652

販売に関して

▶オフィシャルオンラインストア

LAUTREAMONT：https://www.j-lounge.jp/pages/lautreamont

la.f...：https://www.j-lounge.jp/pages/la-f

MAYSON GREY：https://www.j-lounge.jp/pages/maysongrey

▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト

LAUTREAMONT：https://lautreamont-official.com/

la.f...：https://laf-official.com/

MAYSON GREY：https://java-corporation.co.jp/pages/maysongrey

▶公式Instagram

LAUTREAMONT：https://www.instagram.com/lautreamont_insta/?hl=ja

la.f...：https://www.instagram.com/laf_insta/?hl=ja

MAYSON GREY：https://www.instagram.com/maysongrey_official/?hl=ja

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ／ビアッジョブルー

クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開