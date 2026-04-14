新緑に囲まれたワイナリーでワインを楽しむ「マンズワイン・GWパーティー2026」開催

マンズワイン株式会社

マンズワイン株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：島崎 大）は、2026年5月３日（日）、4日（月）にマンズワイン勝沼ワイナリーにて「マンズワインのGWパーティー2026」を開催いたします。

開催日時：2026年5月3日(日)10:00～16:00、5月4日(月) 10:00～15:30

【イベント概要】

開催日時：2026年5月3日(日)10:00～16:00、5月4日(月) 10:00～15:30

会場：マンズワイン勝沼ワイナリー（〒409-1306 山梨県甲州市勝沼町山400）

入場料：無料

駐車台数：約50台

※塩山駅からのシャトルバスも運行予定です。

イベント内容１.：ワイナリースタッフによる、ぶどう畑or地下セラーツアー【各回先着20名様限定】

ワイナリースタッフがご案内する特別ツアーを開催いたします。

ぶどう畑の美しい風景を楽しむコースと、通常非公開の地下セラーを見学するコースの2種類からお選びいただけます。

費用：各500円(税込) / 1名様

開催時間(各日)：10:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00

イベント内容２.：バックヴィンテージワインスペシャルテイスティング

普段はなかなか味わうことのできない「ソラリス」シリーズのバックヴィンテージをご用意いたします。

長い熟成を経て引き出された奥行きある味わいと、時を重ねたワインならではの魅力をご体験いただけます。

なお、ラインナップは当日のお楽しみとなっております。

イベント内容３.：おいしい料理とワインが揃う、屋外フードエリア

キッチンカーの絶品グルメと多彩なワインを楽しむ屋外エリア。すっきりとした「酵母の泡」や「ソラリス」など、食事に寄り添う9種類をグラスでご用意しています。初夏の風を感じながら、できたてのグルメとワインのペアリングをご堪能ください。

▼出店者一覧

晦日ワイントン / LAMB’ｓTRUCK / ロッキンピッツァ / TETOTETO / サニーガレット / 月ノ歩キカタ

※出店内容は変更になる場合があります。

イベント内容４.：ワイナリー内の芝生でピクニック！

芝生エリアでは、ピクニック気分でグラスワインとお料理をお好きにお楽しみいただけます。

新緑に囲まれた開放的な空間の中で、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。

【お問い合わせ】

マンズワイン株式会社 勝沼ワイナリー

TEL：0553-44-2285（受付時間：10:00～17:00）

MAIL：info@mannswine.co.jp

HP：マンズワイン株式会社(https://mannswines.com/)