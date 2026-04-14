株式会社 日本経済新聞社

株式会社日本経済新聞社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯田 展久、以下「日経」）は、ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、以下「ビジネスコーチ」）と共同で、コーチング資格事業を開始します。

本事業は、2025年11月に両社が締結した資本業務提携を基盤とする共同事業の一環として実施するものであり、第1弾として、エグゼクティブ向けコーチングを対象とした資格制度および資格取得講座を立ち上げます。

エグゼクティブコーチングに求められる「新しい基準」

激変する経営環境において、経営層に求められる意思決定は、組織・市場・資本を横断する複雑な前提のもとで行われるようになっています。こうした状況の中で、コーチングは従来の「個人の成長支援」から、「意思決定の質を高めるための思考支援」へと新たな役割が期待されつつあります。このようなニーズに的確に応えるために、日経とビジネスコーチは、「経営実務を理解したエグゼクティブコーチ」という新たな基準を社会に提示します。これは既存のコーチングの適用領域を経営の中核へと広げるための指針となるものです。

「経営リテラシー」×「コーチングの実践知」の取得を資格制度として統合

創設する「日経・ビジネスコーチ認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ」資格を取得するためには、日経が学びとして提供する最新の経営リテラシーと、ビジネスコーチが 20 年以上にわたり培ってきたエグゼクティブコーチングの専門性と実践知を、共に身に付けていただきます。コーチングスキルの習得にとどまらず、「経営リテラシーを備えた対話設計力」「意思決定を前進させる問いの構築力」「経営者と対等に向き合うための倫理観と視座」を備え、組織の経営戦略を推進する企業幹部の強力な伴走者となれる存在を社会的に認定します。エグゼクティブコーチとしての独立や副業を目指す方に加え、CxOなどのシニアマネジメント経験者が主な想定受講対象者です。

資格制度・資格取得講座の概要

資格名称：日経・ビジネスコーチ認定プロフェッショナルエグゼクティブコーチ

講座名称：日経エグゼクティブコーチ資格取得プログラム

受講料金：100万円（税別）

開講期間：2026年6月27日（土）～9月12日（土） 全8回

定員：約40名

資格取得試験：＜筆記＞2027年1月、＜実技＞2月

主な講師と担当：

橋場 剛 氏（ビジネスコーチ株式会社 取締役副社長）

エグゼクティブコーチング概論など

本田 賢広 氏（ビジネスコーチ株式会社 パートナー・エグゼクティブコーチ）

エグゼクティブコーチングの基本スキルなど

倉嶌 洋輔 氏（株式会社Focus on 代表取締役）

生成AIによる経営革命

寺崎 文勝 氏（株式会社寺崎人財総合研究所 代表取締役）

人的資本経営と人材戦略

経営リテラシーの学び、アセスメントなど：

日経ポテンシャルアセスメント、日経TEST、MBA Essentials(TM)

詳細： https://school.nikkei.co.jp/special/exe-coach/

今後の展望～コーチング市場の質的向上を通じた人的資本経営の高度化への貢献

両社は、本取り組みをコーチング市場全体の質的向上と持続的な発展に向けた第一歩と位置付けています。将来的には、ミドルマネジメント層を対象とした展開や、経営層へのチームコーチングなど新たなコーチング領域への拡張も視野に入れ、段階的に事業を拡大していく考えです。日経とビジネスコーチは、経営と現場をつなぐ人材の育成を通じて、企業の人的資本経営の高度化に貢献していきます。