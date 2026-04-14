私募投資信託「SBIマルチアセット投資戦略ファンド」への投資助言業務を開始

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」）は、SBIアセットマネジメント株式会社により2026年4月14日に設定された私募投資信託「SBIマルチアセット投資戦略ファンド（適格機関投資家専用）」において、AI予測モデルを活用した投資助言業務を開始しました。

FOLIOは2020年1月から、AIで相場上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変更するという特徴を持つAI投資「ROBOPRO(R)」を提供してきました。この実績をもとにFOLIOでは、AI予測を活用した資産運用サービスを他の金融機関と連携しながら拡充し、投資一任運用サービスやファンドにおけるAI活用を進めています。現在、公募ファンド領域では、FOLIOは投資助言業者として、SBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された「ROBOPROファンド」等の運用に携わっています。私募ファンド領域では、2025年11月より、新たに「AI戦略開発マーケティング部」を新設し、私募ビジネス拡大に向けた体制強化を進めています。投資助言対象としては、アセットマネジメントOne株式会社により2025年8月に設定された「AMOne国内株式セクターローテーションファンド」に続き、今回、「SBIマルチアセット投資戦略ファンド（適格機関投資家専用）」が新たに加わり、私募ファンド領域でのFOLIOの投資助言業務が一層拡大することとなりました。

「SBIマルチアセット投資戦略ファンド（適格機関投資家専用）」は、SBIアセットマネジメント株式会社により2026年4月14日に設定され、FOLIOが提供する「ROBOPRO」の運用戦略に関する知見と技術を活用し、米国株式、先進国株式、米国総合債券、ハイイールド債券および金の5つのグローバル資産に分散投資を行うファンドです。マーケットデータの分析を通じてAIが各資産の約1か月後のリターンを予測し、その結果を踏まえて機動的にリバランスを実施する点が主な特徴です。リバランスは月次での実施に加え、必要に応じて臨時でも実施することで、市場環境の変化にも柔軟に対応することを目指します。

今後もFOLIOは、新たなAI予測モデルの開発と、投資助言を提供する金融機関の拡充を通じて、投資助言業務の進化を図ってまいります。さらに、FOLIOが強みとするAI運用エンジンや運用基盤システムの強みを活かした多様な金融ソリューションの提供を通じて、より多くの皆さまの資産形成に貢献してまいります。

※ 「ROBOPRO(R)」はFOLIOの登録商標です。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら（以下のリンクに記載される手数料は「ROBOPROファンド」とは異なります。）

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングス 会社概要

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com