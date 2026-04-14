母の日限定の味わい「フラワーブーケブレンド」と季節限定「珈琲栗タルト」を4月15日（水）より発売

株式会社丸山珈琲

株式会社丸山珈琲では、母の日に日頃の感謝の気持ちを込めて贈る花束をイメージした特別なブレンド「フラワーブーケブレンド」を期間限定で発売します。オレンジを思わせる柑橘系の味わいやミルクチョコレートのような優しい甘さが特徴的で、ふわっと香るフローラルな香りが魅力的なコーヒーです。コーヒー豆の他に、抽出器具がなくてもカップとお湯だけで手軽に楽しめるドリップバッグもご用意。スペシャルティコーヒーならではの豊かな香りと味わいを、どなたでも簡単に体験していただけます。

また、毎年ご好評をいただいている期間限定スイーツ「珈琲栗タルト」を、4月15日より発売いたします。 アーモンド生地に「丸山珈琲のブレンド」の粉末を練り込み、香ばしく焼き上げました。サクサクとしたタルト生地と、栗鹿の子のリッチで豊かな味わいに、コーヒーの風味を感じるアーモンド生地が調和します。 そのほかにも、母の日の贈りものにおすすめのアイテムをご用意しています。日頃の感謝の気持ちを、丸山珈琲のコーヒーとともに伝えてみてはいかがでしょうか。

日頃の感謝の気持ちを込めて贈る花束をイメージ「フラワーブーケブレンド」

毎年ご好評をいただいている「フラワーブーケブレンド」は、季節のイベントをイメージしたシーズナルブレンドです。イベントに彩りを添える味わいを、毎年コーヒー豆の選定から焙煎に至るまで、工夫を重ねてお作りしています。今しか味わうことのできない、とっておきのブレンドをお楽しみいただけます。

「フラワーブーケブレンド」は、100gと200g入りのコーヒー豆のパウチのほか、ドリップバッグをご用意しています。日頃の感謝の気持ちを込めて贈る花束をイメージ。オレンジを思わせる柑橘系の味わいやミルクチョコレートのような優しい甘さが特徴的なブレンド。ふわっと香るフローラルな香りが魅力的なコーヒーです。

【商品概要】

商品名：フラワーブーケブレンド

焙煎度合い：中煎り

味わい：オレンジ、ミルクチョコレート、フローラル

苦味：●●〇〇〇 酸味：●●●●〇 コク：●●●〇〇 香り：●●●●〇

販売価格： コーヒー豆100g 865円(税抜き) ／934.20円(税込み)

200g 1,730円(税抜き) ／1,868.40円(税込み)

ドリップバッグ 単品 200円(税抜き)／216.00円(税込み)

5個入り 1,111円(税抜) ／1,199.88円(税込)

販売期間：2026年４月15日(水)から５月31日(日)頃まで ※無くなり次第終了いたします

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

栗と珈琲の贅沢な重なり。丸山珈琲のブレンドを使用した、珈琲栗タルト

毎年ご好評をいただいている、小布施堂を代表する銘菓「栗鹿ノ子」をまるごと使い、コーヒー風味に仕上げた季節限定の栗かのこタルトです。 中のアーモンド生地には、「丸山珈琲のブレンド」の粉末を練り込み、丁寧に焼き上げました。

サクサクとしたタルト生地と、栗鹿ノ子のリッチで豊かな風味に、コーヒーの風味を感じるアーモンド生地が重なり合い、余韻とともに、やわらかな香りがそっと広がります。母の日のスイーツとしても、おすすめです。

【商品概要】

商品名：小布施堂×丸山珈琲 珈琲栗タルト

販売価格：単品576円(税抜き)／622.08円(税込み)

5個入り3,013円(税抜き)／3,254.04円(税込み)

販売期間：2026年4月15日(水)から８月中旬頃まで

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

※期間および数量限定販売のため、無くなり次第販売終了となります。

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を取り扱っています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に4店舗、東京都内に7店舗と山梨県に1店舗、全12店舗の直営店のほか、オンラインストア、スーパーや一般量販店等、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」のほか、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

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