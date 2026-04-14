ついにグランドフィナーレ！コムドット、179回のパイを浴びた激闘の末にぴあアリーナへ到着！残る賞金は2600万円、運命の「一撃ついたてじゃんけん」やまとがRGとの大勝負を制し見事獲得

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。『30時間限界突破フェス』内の通し企画として、特別チャンネル「30時間限界突破フェス２ コムドットch」にて『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』を4月11日（土）午後6時20分より生放送しました。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです。

『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組です。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できますが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていきます。

■コムドット、179回のパイを浴びた激闘の末にぴあアリーナへ到着！

バスから降り立ち、ぴあアリーナに到着したコムドットのメンバーたちは、集まったファンに手を振って応えました。会場では、30時間の激闘の中で179回ものパイを浴びたコムドットの軌跡を振り返る映像が映し出され「すごいねー！」「かっこいいな」と感嘆の声が上がりました。ステージには西澤アナウンサーをはじめ、お笑いコンビのニューヨーク、さらば青春の光がMCとして登壇。西澤アナの「後方にご注目ください！」という呼び込みに合わせてコムドットが入場し、ステージに向けて歩みを進めると、芸人たちから「お疲れ様でした！！」と熱い労いの言葉がかけられました。さらば青春の光・森田から過酷な挑戦の感想を聞かれたゆうたは、「体がくさいっすね...」と激闘の爪痕を語り、一番きつかった企画としてひゅうがは「初っ端の鬼ごっこ」と答えました。

■残る賞金2600万円を懸けた運命の「一撃ついたてじゃんけん」！やまとが大勝負を制す

過酷なミッションの連続で賞金が減額されていく中、この時点でコムドットに残された賞金は2600万円。ステージ上では、グランドフィナーレを飾る最後の企画「一撃ついたてじゃんけん」のルールが説明されました。コムドットの代表者1人と芸人チームの対戦相手がついたて越しに一発勝負のじゃんけんを行うという究極の心理戦。1分間であれば出した手を変えることが可能ですが、勝てば賞金2600万円を全額獲得、負ければ0円となってしまいます。さらに芸人チームが勝った場合、賞金100万円を芸人チームも獲得できるというルールが明かされました。

プレッシャーが重くのしかかる中、リーダーのやまとは「ぼくこういうの持ってないんですよ...」とこぼしつつも、代表者として勝負の舞台に立つことを決意します。対戦相手には、森田の指名により市川團十郎に変装したレイザーラモンRGが選ばれました。勝てば賞金を「山分けしよう！」と企むRGに対し、やまとは「安定がどこか面白くないというのがどこかにあっ中いただけた仕事で、素敵な経験をさせていただけたABEMAに感謝したい」と力強く語り、自らの意志を貫き通しました。

「変えたくない」と両者ともに手を変えずに迎えた運命の判定は、見事コムドットの勝利。賞金獲得が決まった瞬間、コムドットのメンバーは大喜びし、視聴者からも歓喜のコメントが殺到しました。やまとは「めちゃくちゃ怖かったです」「いやホっとしてます」と安堵の表情を浮かべました。最後はMC陣がそれぞれコメントを寄せ、「ABEMAならではの地上波には無いような内容で、刺激的な30時間でした。またやりましょう！」というニューヨーク嶋佐ら言葉で、30時間にわたる感動のグランドフィナーレは幕を閉じました。

「ABEMA」は、『30時間限界突破フェス』を皮切りに、今後も「ABEMA」をより皆さまにお楽しみいただけるようさまざまなキャンペーンを展開します。2026年に10周年を迎えた「ABEMA」は、引き続き視聴者の期待を超える番組制作および運営に励むとともに、これからも無料放送を基盤としながら、いつでもどこでも手軽に“最高品質”のコンテンツを楽しめる環境づくりに努め、社会インフラとしての価値を高めていきます。

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』概要

放送日：2026年4月11日（土）～4月12日（日）

出演：コムドット

※その他、多数のゲスト出演を予定しております。

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」