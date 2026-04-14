【TAC1級建築施工管理技士】既受験者向けやることは3つ｜2026年度 二次検定合格戦略セミナー

TAC株式会社

簿記検定試験、税理士、公認会計士などの資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年4月28日(火) 19:30よりオンラインで、一級建築施工管理技士 既受験者向けやることは3つ｜2026年度 二次検定合格戦略セミナーを開催します。

二次検定既受験者の皆さまへ。

昨年チャレンジしたものの、あと一歩届かなかった方。何度か受験しながらも、悔しい思いをしている方。 「今年こそは取りたい」そう思っている方に向けたセミナーです。

令和6年度から出題形式が変わり、この2年は戸惑いも多かったのではないでしょうか。本セミナーでは、改めて試験の特性と“どこで点を取るべきか”を整理し、今から取り組むべき対策を具体的にお伝えします。 対策はシンプルです。

・第1問の記述準備・書き換え

・第2問（仮設）・第4問（仕上）の記述は暗記

・第5問（躯体）・第6問（法規）の択一は過去問＋α

この3点を軸に学習することで、合格に近づくことができます。

「何から手をつければいいか分からない」状態から、「やるべきことが整理されている状態」へ。

今年の合格に向けて、一歩踏み出すきっかけとしてぜひご参加ください。

セミナー概要

【オンライン】

●日時: 2026年4月28日(火) 19:30～ (約60分＋質疑応答)

※おおむねセミナー60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン (Zoom)

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 一級建築施工管理技士二次検定試験を受検した方、TACをご検討されている方

●予約方法:

TACホームページよりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sekokan/sekokan_gd_gd.html

お話しすること

●第1問対策の記述の準備・書き換え

●第2問・第4問対策暗記の仕方

●第5問・第6問の択一対策

●合格を目指せるポイント

●TACの講座案内・活用法

●質問会（匿名OK）

担当講師

TAC1級建築施工管理技士講座 専任講師松島 怜香 （まつしま れいこ）

私は大学を卒業してからゼネコンに７年間勤務し、色々な仕事を経験させていただきました。RC造やS造、共同住宅やプラント・狭小地のホテル等、着工から配属されることが多く、（解体工事～）杭工事～引き渡しまで、ひと通りはやってきたこともあり、テキスト範囲内は網羅しています。１級建築施工管理技士試験に合格後は、現場を持っていたこともありました。縁あって、今ではTACで講師をさせていただいております。働きながら、学習を継続することは本当に大変です。私も経験したからよくわかります。だからこそ、忙しい皆様には「ここがでるよ！」と的を絞った学習法をお伝えしたいと思っています。ぜひ一緒に頑張りましょう。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/