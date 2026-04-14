鷹祭 SUMMER BOOST 2026 ユニフォームデザイン決定！

福岡ソフトバンクホークス株式会社(C) SoftBank HAWKS

野球イベントの枠を超え、チーム、ファンが共に創り上げる夏のエンターテインメントイベント「鷹祭 SUMMER BOOST （たかさいサマーブースト） 2026」のユニフォームデザインが決定しましたのでお知らせします。

「鷹祭 SUMMER BOOST 2026ユニフォーム」はテーマカラーとして「白」を採用しました。「勝」と結びつく色として、勝負に臨む選手たちの強い意志を象徴しています。さらに、夏の太陽がもたらす「光」のイメージを重ね、ストライプと光沢感のある素材を取り入れることで、単色でありながら奥行きと躍動感を表現し、力強さと華やかさをあわせ持つデザインに仕上げました。このユニフォームは鷹祭 SUMMER BOOSTとして初めて東京ドームで開催する6月30日（火）の1試合、みずほPayPayドーム福岡で開催する7月1日（水）～5日（日）、10日（金）～12日（日）の8試合の計9試合で選手が着用し、入場者にレプリカを配布します。選手とファンが同じデザインのユニフォームを身にまとい、球場を白く染め、例年よりも早い時期の開催となる今年の鷹祭 SUMMER BOOSTを盛り上げます。

イベントの詳細は順次発表していきますので、ご期待ください。

鷹祭 SUMMER BOOST 2026 ユニフォームデザイン

選手コメント

■牧原大成選手

昨年の赤と違って、シンプルな白で本当にかっこいいと思います。

鷹祭 SUMMER BOOSTはファンの方たちも楽しみにしていると思いますので、僕たちは全力プレーで魅せたいと思いますし、ファンの方たちはレプリカユニフォームを着用してコーディネートを楽しんで球場に来ていただけたらと思います。

■大津亮介投手

今までにない、普段と違った渋いデザインでかっこいいなと思います。

鷹祭 SUMMER BOOSTでは、お祭り気分の中でも、真剣に闘志を燃やして楽しみながら投げたいと思っています。

鷹祭 SUMMER BOOST 日程

※入場者全員に鷹祭 SUMMER BOOST 2026ユニフォーム（レプリカ）を配布、入場者配布はビジター応援席を除く【グッズ】プロコレクションユニフォーム・プレイヤーズコレクタブルユニフォーム受注販売開始

ホークス公式オンラインストアにて、鷹祭 SUMMER BOOST 2026のプロコレクションユニフォーム、プレイヤーズコレクタブルユニフォームの受注販売をスタート！4月27日（月）23:59までのご注文で、6月30日（火）の鷹祭 SUMMER BOOST 2026初日までにお届けします。レプリカユニフォームも5月より販売予定です。9試合に拡大された夏の一大イベントを、このユニフォームで楽しもう！

※画像は全てイメージです。価格は全て税込です。

※画像は全てイメージです。価格は全て税込です。

■選手展開（20選手）

上沢投手

大津投手

モイネロ投手

杉山投手

大関投手

藤井投手

松本裕投手

海野選手

川瀬選手

山川選手

今宮選手

中村晃選手

牧原大選手

栗原選手

野村選手

近藤選手

柳田選手

周東選手

正木選手

柳町選手

※画像は全てイメージです。価格は全て税込です。

■販売店舗

ホークス公式オンラインストア

■イベント前お届け受注期間

4月27日（月）23:59まで

公式オンラインストアはこちら :https://www.softbankhawksstore.jp/ja/x-8591?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=20260414takasai2026uni

※2026年4月14日（火）15時より発売いたします。商品ページは発売後にご確認いただけます。

■商品取扱店舗

ホークス公式オンラインストア

■お問い合わせ先

ホークス公式オンラインストア

問い合わせフォームよりお問合わせ可能です。

PCの場合はこちら :https://www.softbankhawksstore.jp/customer-help-desk?utm_source=goodsnews&utm_medium=referral&utm_campaign=fixedスマホの場合はこちら :https://m.softbankhawksstore.jp/stores/hawks/mobile/ja/help?helpSection=aboutUs

TEL：0800 300 8103

受付時間：10:00-17:00 土・日・祝日 年末年始は休業

マイ・ナンバーHAWKS 2026

鷹祭SUMMER BOOST 2026 ユニフォームにあなただけの背番号を！マイ・ナンバーHAWKS 2026第3期のオーナー様を募集いたします。

マイ・ナンバーHAWKS 2026とは :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/fanclub/mynumber/

福岡ソフトバンクホークスの公式背番号オーナーとなりお好きな4桁の背番号を登録できる、公式ファンクラブ「クラブホークス」の会員様限定のサービスです。

選手と同じマジェスティック製ユニフォームやアイテムに、自分だけの背番号とネームが入った特別な仕様です。

選べる背番号はこちらから :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/fanclub/mynumber/selectable_number.html

【オーナー特典】

・マジェスティック製4桁背番号・ネーム入り「クラブホークスオリジナルユニフォーム2026」

・マジェスティック製特別仕様ユニフォーム10種、プラクティスTシャツ（2枚セット）、バックパック、ポロシャツ、フードパーカーから1つ選択

・オーナー限定イベント参加権利

・入会タカポイント7,000pt

※アイテム追加購入点数が増える毎に、さらに1,000ptずつを加算いたします。

・ホークス公式サイト上に背番号と登録ネームを掲載（希望者のみ）

【第3期 申込期限】

2026年4月14日（火）15:00～4月22日（水）23:59まで

※希望背番号が重複した場合、抽選となります

【オーナー登録料】

1シーズン 37,000円（税込）

※ユニフォームなどの追加購入は1点につき+17,000円（税込）がかかります。

鷹祭 SUMMER BOOST特設サイト :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/takasai_summerboost/