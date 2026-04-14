クロス・マーケティンググループ、IPプロモーション領域の強化に向けてスタートリング株式会社の株式取得を合意

株式会社クロス・マーケティンググループ

株式会社クロス・マーケティンググループ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、東証3675、以下「当社グループ」）は、デジタルマーケティング事業の更なる強化に向けて、IPを活用したアパレルその他商品の企画、デザイン、生産および販売を行うスタートリング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：奥村 龍一、以下「スタートリング社」）の株式取得について2026年4月14日に合意いたしました。

当社グループでは、顧客企業におけるマーケティング活動の総合的な支援を目指して、オンライン・オフラインを統合したソーシャル&セールスプロモーションやインフルエンサーマーケティング、エンタメ・IPを活用したプロモーションなど、独自の強みを活かしたプロモーション事業の拡大に注力してまいりましたが、この度、IPを活用したプロモーション領域における顧客対応力をより強化すべく、スタートリング社の株式を100％取得し当社グループに迎えることといたしました。



スタートリング社は、IPを活用したアパレルその他商品の企画、デザイン、OEM生産、販売まで一気通貫で対応できることを強みとするIPマーチャンダイザーであり、世界的有名キャラクターの版元やアパレルブランドとの豊富なコラボレーション実績を有しております。そのため、IPを活用したプロモーションの企画制作を営む当社グループ会社の株式会社トキオ・ゲッツ（以下「トキオ・ゲッツ」）と非常に親和性が高く、大きなシナジーが発揮され、当社グループのプロモーション事業領域で新たな付加価値創出が期待できるものと考えています。

＜当社グループとの事業シナジー＞

当社グループとスタートリング社の事業シナジーについては、以下のように想定しております。

- クロス・マーケティンググループの顧客基盤活用による収益機会の拡大トキオ・ゲッツをはじめとする当社グループの顧客群におけるIPグッズを活用したプロモーションニーズにスタートリング社が対応することにより、同社単独では得られない機会の獲得、収益拡大を図ることができます。- トキオ・ゲッツとの協業による新たな収益基盤の確立IP活用を基軸とするスタートリング社の商品開発・製造ノウハウとトキオ・ゲッツのプロモーション企画力を融合し、IP特化型ブランドの立ち上げ、大手量販店や海外市場に向けた販路拡大、O2O展開など、これまで拡大しきれなかった領域への積極的な進出と収益基盤化が可能となります。- スタートリング社の体制強化による機会損失の抑制、売上の拡大当社グループの採用力によるスタートリング社の人員増強とトキオ・ゲッツのバックアップにより、これまでスタートリング社において引合いがありながらマンパワー不足で受注を見送っていた案件の獲得が可能となります。【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティンググループ （東証3675）

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

設立 ：2013年6月

主な事業：デジタルマーケティング事業及びリサーチ・インサイト事業を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯または関連する事業

URL ：https://www.cm-group.co.jp/

会社名 ：株式会社トキオ・ゲッツ

代表者 ：代表取締役 小笠原 亨

所在地 ：東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

創 業 ：1998年3月

主な事業：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発

URL ：https://tokyogets.com/

会社名 ：スタートリング株式会社

代表者 ：代表取締役 奥村 龍一

所在地 ：東京都港区西麻布2-10-1 西麻布Y.Kビル 4F

設立 ：2004年7月

主な事業：IPを活用したアパレルその他商品の企画、デザイン、OEM生産および自社ブランド商品の販売

URL ：https://startling.tokyo/