【本日発表！】原爆の実相を伝えるノンフィクション『漫画　いしぶみ』が第55回 日本漫画家協会賞大賞＜萬画部門＞を受賞しました

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社より2025年7月に刊行された『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』（原作／広島テレビ放送編『いしぶみ』 漫画／サメ マチオ）が、このたび第55回 日本漫画家協会賞大賞＜萬画部門＞を受賞いたしました。

昨年は戦後80年。戦争体験者の高齢化が進み、記憶の継承が大きな課題となるなか、本書では原爆で全滅した広島二中一年生の貴重な記録を漫画という表現手法によって描き出しました。

原爆投下前の広島の街並み、そこで暮らす人々、爆心地から約500メートルの場所で被爆した中学生たち、悲惨な被害の実相、必死にわが子を探す親たち、家に帰れた子、帰れなかった子……一人一人の様子が事実を尊重して淡々と描かれており、だからこそ胸に迫る作品となっています。

＊原作は、1970年に刊行されてから55年以上読み継がれてきた児童書『いしぶみ 広島二中一年生 全滅の記録』（ポプラポケット文庫）(https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8039006.html)。1969年に広島テレビ放送が全国放送した番組「碑」がもとになっています。

『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』本文より『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』本文より

漫画家・サメ マチオさんより受賞コメントをいただきました！

『漫画いしぶみ』の執筆依頼を受けた当初から今に至るまで、自分がこの仕事に相応しい作家なのか、ボンヤリ答えきれない迷いがありました。しかし、読み継がれるための新たな表現媒体を模索したいという企画意図を伺い、お役に立てる技術があるならとお引き受けしました。

作中の文章はすべてご遺族への取材に基づいています。50年以上前の記録であるため、原作では古く読みづらい箇所もありますが、決して意訳や改編はしないと私自身に課して取り組みました。試みがどこまで達成されたか不安なところ、このような大賞を頂き、心底ほっとしております。

制作にあたっては、多くの方々のご指導とご協力をいただきました。本作はその積み重ねの上に成り立っています。漫画版は読みやすさを重視していますが、原作にはさらに多くの証言や想いが込められています。この機会に原作を読んでくださることを願っています。

日本漫画家協会賞とは

1972年に創設された漫画界を代表する権威ある賞。プロ・アマ・国籍・年齢・性別等一切を問わずあらゆるジャンルのさまざまな手法を使って創作され発表された漫画作品が対象で、現役漫画家を中心とした選考委員の厳正な審査により、その年の最も優れた作品が選出されます。「大賞」には〈コミック部門〉〈カーツーン部門〉〈萬画部門〉の3部門があり、本作はその萬画部門を受賞しました。

著者プロフィール

広島テレビ 放送（原作）

1962年開局。広島に本社を置くテレビ局として、二度と核兵器を使用してはならないというメッセージをさまざまな形で発信し続けている。

サメマチオ（漫画）

漫画家。第一回ネクストF大賞受賞。2009年、短編集『マチキネマ』でデビュー。

日常の機微や四季、モノに着目した作品を得意とし、その独自の視点がエッセイ、ストーリーマンガのジャンルを問わず幅広いファンを持つ。主な作品に『きみの家族』（芳文社）、『春はあけぼの月もなう空もなお』（宙出版）、『追読人間臨終図鑑』（徳間書店）など。

書籍情報

タイトル：『漫画 いしぶみ 原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』

原作／広島テレビ放送編『いしぶみ』

漫画／サメマチオ

予価：1,650円（10％税込）

発売：2025年7月16日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/8008511.html

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