新任マーケター合同研修2026 実務で使えるマーケティング知識が身につく1日　5月13日オンラインセミナー開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年新任マーケター合同研修

マーケティング部門に配属されたばかりの方や、営業・企画・広報などからマーケティング業務に携わることになった方を対象とした、1日集中セミナーです。

「マーケティングとは何か」という基本定義から、顧客ニーズ・購買行動の本質、PEST・3C・SWOTといったフレームワークの活用法まで、実務と結びつけながら体系的に学べる構成になっています。

知識のインプットにとどまらず、次のようなマーケターとしての思考の土台を身につけることができます。

- 人はなぜ買うのか／なぜ買わないのか- 顧客価値はどのように生まれるのか- マーケターは何を考え、何を生み出す仕事なのかこんな方におすすめ- マーケティングの全体像・基礎を効率よく把握したい方- 用語やフレームワークは聞いたことがあるが、実務とのつながりが見えていない方- 分析手法より先に、考え方や仕事の流れを理解したい方- 営業・企画・広報などでも活かせるマーケティング思考を身につけたい方



講義とグループ演習を組み合わせたプログラムで、インプットとアウトプットの両方を短時間で習得できます。また、オンラインのグループワークを通して、他社の参加者との交流・情報交換を通じて、現場ならではの新しい気づきや刺激も得られます。

講師：伊藤 隆裕 社会産業イノベーション株式会社 代表取締役

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006584_2026.php

1979年生まれ。大学卒業後2003年(株)リクルート入社、HR事業の営業・広告ディレクターを担当。延べ300社を超える企業を担当し、製造業・商社・IT・金融・不動産・サービス業など、様々な業界に精通する。約5年間で400回以上のプレゼンテーションを行う。書き上げた提案書は4000枚以上。

その後、グローバルマーケティング会社にて新興国でのリサーチやマーケティングを行い、2010年～2024年、マーケティング研究協会にて産業財マーケティング、産業財イノベーション、産業財営業力強化研修などを担当する。



2024年～社会産業イノベーション株式会社 代表取締役としてBtoB企業を中心に支援活動を行う。(社)日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー

セミナープログラム：

１．ここから始めるマーケティングの基礎理解

・あなたは「マーケティングとは？」と聞かれ正しく答えることができるか

・ニーズ、ウォンツ、ベネフィットの基本用語を理解する

・BtoBとBtoCで異なるマーケティング思考とは

・マーケティング活動のスタート地点（顧客を正しく設定する）

２．購買行動の本質

・ニーズと購買行動の関係性

・コストとベネフィットの関係性

・ベネフィットの訴求方法と開発方法

・顧客価値を生み出す方程式

３．マーケターの仕事と考え方の枠組み

・マーケターの仕事とは何を生み出す仕事なのか

・考え漏れを防ぐための道具：フレームワーク

（PEST・３C・SWOT・クロスSWOT等）

・外部環境・内部環境を整理し、ビジネスチャンスを見つける考え方

４．潜在的なニーズを探る定石

・顧客が意識できていない潜在的なニーズの探り方

・正確な事実を把握するコツ：

実践ワーク（具体化・要素分解・深堀・洞察・データ分析）

・問題解決のための仮説構築の立て方

５．総合演習

・マーケティング活動の全容に関する解説

・題材やフレームワークを使い戦略と施策を作り上げる

・発表と質疑応答

・全体の振り返り

※進行は、60～90分につき10分程度の小休憩を挟みながら行います。

※12時前後に60分程度のお昼休憩をとります。

※事前知識は不要です。マーケティング業務の経験が無い方でもご参加いただけます。

※グループ討議を行うため、各自で映像と音声の出力ができる端末をご用意ください。

開催概要：

開催日時：2026年5月13日(水) 10:00～17:30

会場：★ZOOM社ミーティングを使用したWEBセミナーです

受講料：1名様のお申し込み 45,000円（税込）

1社より3名様以上の同時お申込みの場合は 1名様あたり40,000円（税込）となり、

ご優待が適応されます。2日程（4月度、5月度）に分かれてのご参加でも割引は適用されます。

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006584_2026.php

マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/