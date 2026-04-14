Allganize、企業向け生成AI・AIエージェントソリューション「Alli」ブランドを統合強化

Allganize Japan株式会社

AIで企業の生産性を革新するオールインワンの生成AI・LLMソリューションを提供するAllganize Japan株式会社（代表取締役CEO：佐藤 康雄、以下：「Allganize」）は、企業向け生成AI・AIエージェントソリューションを「Alli」ブランドとして統合強化しました。

これまで提供していた生成AI・AIエージェントプラットフォーム「Alli LLM App Market」に加え、バイブコーディングソリューション「Alli Coworker」および特定業務専用AIエージェント「Alli Agent」シリーズを新たに追加し、「Alli」ブランドとして統合強化したことを発表いたします。Alliの各ソリューションを一気通貫で提供し、伴走コンサルティングサービス等も提供することで、日本企業の企業活動、競争力強化、および生産性向上をAIの力で包括的に支援します。

ブランド統合強化の背景

昨今、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に加え、AIを前提としたビジネス変革であるAIトランスフォーメーション（AX）が企業の最重要課題となっています。現場の具体的な課題解決にAIをどう落とし込むか、またそれを実装するための開発リソース不足が大きな障壁となっています。

Allganizeは、これまで「Alli LLM App Market」を通じて300社以上の日本を代表するトップ企業のAI活用を支援してまいりました。その実績とノウハウをもとに、現場の「こんなAIアプリが欲しい」「AIにこんな業務を任せたい」という切実なニーズを即座に形にするため、ブランドラインナップの拡充に至りました。

新たに追加した2つのソリューション

（1）Alli Coworker

「Alli Coworker」は、プログラミングの専門知識がなくても、AIとチャットするだけで、高度なAIエージェントやWebアプリケーションを自動生成するバイブコーディングソリューションです。

わずか10分で高度なAIエージェントやWebアプリを自動でコーディングし、「こんなAIアプリがあったらいいな」「AIエージェントにこんなことを任せたい」といったアイディアや悩みを即座に実現いたします。IT部門だけでなく、現場の業務担当者自らが必要なAIツールを迅速に構築することが可能となり、企業のDX・AX推進を劇的に加速します。

（2）Alli Agentシリーズ

「Alli Agent」シリーズは、特定の業務領域に特化した専用AIエージェント群です。各業務の専門知識とベストプラクティスを組み込み、導入後すぐに高い効果を発揮いたします。カスタマーサポート、社内ヘルプデスク、営業支援、契約書レビューなど、業界・業務別に順次拡充してまいります。

「Alli」ブランド ラインナップ

今回の強化により、「Alli」ブランドは以下のラインナップで構成されます。

（1）Alli LLM App Market

企業の生成AI活用に必要な要素をオールインワンで提供する生成AI・AIエージェントプラットフォームです。金融、製造、小売、通信、サービスなど業界を問わず、日本を代表するエンタープライズ企業300社以上に導入いただいております。ノーコード、ローコード国内シェアNo.1※のアプリ・エージェントビルダー、選ぶだけで即利用できる100以上の生成AIアプリ・AIエージェント、図表対応の高精度な独自RAGシステム、内部統制に適した管理機能やセキュリティなどを揃えています。

- Alli LLM App Market 詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/alli-llmapp-market

（2）Alli Coworker（新規）

バイブコーディングソリューションです。AIとチャットするだけで、たった10分で高度なAIエージェントやWebアプリを自動生成します。

- Alli Coworker 詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/coworker

（3）Alli Agentシリーズ（新規）

特定業務専用AIエージェント群です。業務特化型で即戦力として活用いただけます。

- Alli Agent 詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/agent

（4）伴走コンサルティングサービス

AI導入の企画・設計から運用定着まで、専門コンサルタントが伴走支援するサービスです。日本企業特有の業務プロセスや組織文化を理解した上で、最適なAI活用戦略をご提案いたします。

- 伴走コンサルティングサービス 詳細はこちら：https://www.allganize.ai/ja/consulting

※2025年6月発刊 デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「ローコード/ノーコードプラットフォームソリューション市場動向 2025年度版（mic-r.co.jp）」における、AIアプリ開発に特化したローコード/ノーコードプラットフォームソリューション全体のベンダー売上・シェアの2024年度の国内実績

今後の展望

Allganizeは、「Alli」ブランドを通じて、日本企業の企業活動全般における競争力強化と生産性向上をAIの力で包括的に支援してまいります。今後も、お客様のニーズに応じた新機能・新サービスの開発を継続し、日本企業のDX・AX推進に貢献いたします。

Allganizeについて

Allganizeは、「AIで、すべてのビジネスワークフローを自動化する」というビジョンのもと、日本、米国、韓国を中心に、グローバルで企業向けのオールインワン生成AI・LLMソリューションを提供しています。グローバルマーケットでの事業経験豊富なメンバーによって創業したAllganizeは、国内外の投資家に支えられ、東京（日本）、ヒューストン（米国）、ソウル（韓国）に拠点を構え事業を展開しています。

会社名：Allganize Japan株式会社（オルガナイズ ジャパン）

代表者：代表取締役CEO 佐藤 康雄

所在地：東京都渋谷区

設 立：2019年1月

U R L：https://allganize.ai