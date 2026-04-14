サービスサイトリニューアルのご案内

シーオス株式会社

ロジスティクス領域に特化したコンサルティング、システム開発、業務支援を行うシーオス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松島 聡、以下シーオス）は、システムインテグレーション領域の提供価値を刷新、サービスサイトを全面アップデート。AIを活用した正しい標準化をスピーディに実現すると共に「人にしかできない業務」へのシフトまで、ロジスティクスの競争力・持続可能性を高める次世代のロジスティクス構築を強力に支援します。

AI時代のサプライチェーン刷新：技術導入から「設計思想」への転換

AI（LLM）を活用して現場の複雑な例外処理を構造化し、設計に組み込むことで、稼働後のシステム拒絶を防ぎます 。部門間のデータ断絶（継ぎ目）をAIが柔軟に繋ぎ、早期の利益回収と投資リスクの最小化を実現します 。単なる「作る力」より「設計力」を重視し、プロトタイプによる合意形成と段階的な導入を進めることで、ビジネスの変化と共に進化し続ける次世代の物流DX基盤を構築します。

リニューアルページへ :https://www.seaos.co.jp/service/system-integration/

サービスサイトリニューアルにあわせてホワイトペーパーも公開

AI時代のサプライチェーン再構築に不可欠な「5つの視点」をまとめたホワイトペーパーをリリース。システム刷新の失敗要因の解明から、設計負債の回避、ROIの最適化、そして現場の納得感を高めるUX設計まで、DXの各フェーズで直面する重要課題を網羅し、持続可能なロジスティクス基盤の描き方を解説しています。

白書１.：なぜ巨額投資したサプライチェーン領域のシステムが、稼働初日に現場で拒絶されるのか

巨額投資したシステムが現場で拒絶される原因を分析。従来の「業務をシステムに合わせる」妥協を排し、AIで現場の複雑な例外処理を構造化して設計に組み込む手法を提示します 。

白書２.：「継ぎ目」で失われる利益を回収する

部門間のシステム分断（継ぎ目）で生じる機会損失や二重手間を、AIを「ハブ」として活用することで解消する戦略。ROIの高い箇所からAIで繋ぎ、キャッシュを創出する手順を解説します 。

白書３.：「安く・早く」は誰でもできる時代

AIで開発が高速化する今、重要なのは「何を解かせるか」という設計力です。AIに検証を任せ、人間は現場の物理的制約をデータ化する最上流工程に特化し、負債を量産しない選定軸を説きます 。

白書４.：現場が使わないAIは、投資のサンクコストになる

AIの最適解が「ブラックボックス」化することで現場に拒絶される悲劇を防ぐ方法を解説。根拠を言語化する「説明可能な設計」と、動く画面による当事者意識の醸成、現場の手修正を学習し進化し続ける運用プロセスを提案します。

白書５.：予算とROIから逆算するレガシー刷新

AIによる「手戻りゼロ」の設計が、開発の常識を覆します。数年がかりの全面刷新リスクを避け、出血の大きい箇所から段階的にリリース。早期にROIを回収し、その利益を次の投資に回す「自己資金型DX」のロードマップを描きます。

ホワイトペーパー概要

- 公開日：2026年4月- 対象：物流・製造業の経営層、現場責任者、DX推進担当者- URL：白書１.：なぜ巨額投資したサプライチェーン領域のシステムが、稼働初日に現場で拒絶されるのかhttps://www.seaos.co.jp/column/wp-robotics-security/白書２.：「継ぎ目」で失われる利益を回収するhttps://www.seaos.co.jp/column/wp-robotics-speed/白書３.：「安く・早く」は誰でもできる時代https://www.seaos.co.jp/column/wp-robotics-agility/白書４.：現場が使わないAIは、投資のサンクコストになるhttps://www.seaos.co.jp/column/ai-blackbox-to-explainable-ux/白書５.：予算とROIから逆算するレガシー刷新https://www.seaos.co.jp/column/legacy-modernization-roi-ai/

シーオス株式会社について

シーオスは、「ロジスティクス」を単なる物の移動ではなく、企業価値に直結する重要領域と捉え事業を展開してまいりました。創業以来、ロジスティクス領域に特化した専門チームを擁し、現場理解と戦略立案の双方に強みを持つパートナーとして、製造・小売・ECなど数多くの企業様の課題解決に伴走しております。

シーオスの強み：25年の実績に裏打ちされた「現場力」×「デジタル」

25年以上の実績に基づく独自のノウハウとメソッドで、お客様の課題に対し「より早く・より大きな成果」を提供します。

会社概要

- 戦略と現場の融合： 経営視点での戦略策定に加え、現場のオペレーション改善まで深く入り込むことで、実効性の高い改革を提案します。- ワンストップソリューション： コンサルティング、システム開発に留まらず、自社開発のソフトウェア／クラウドサービス、Roboticsの提供、さらに東西2拠点でのロジスティクス業務受託を通じて、川上から川下までを一気通貫で支援します。- 徹底した伴走支援： 課題解決のパートナーとして信頼と寄り添いを大切にし、経営と現場双方の改革を「約束した効果が実現される」まで支援します。

企業名： シーオス株式会社（SEAOS, Inc.）

代表者： 代表取締役 松島 聡

所在地： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18 東急不動産恵比寿ビル6F

設立： 2000年1月

事業内容： ロジスティクスコンサルティング、アプリケーションソフトウェア・ロボット開発、業務設計支援、業務受託 ほか

ホームページ： https://seaos.co.jp/