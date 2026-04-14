「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉色華(いろはな)香るエール」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉色華(いろはな)香るエール」を７月１４日（火）から全国で数量限定新発売します。

「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」は、「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドこだわりの素材、当社独自の上面発酵酵母、醸造家の卓越した技術を掛け合わせることで実現した、“みずみずしい香りと豊かな味わい”が特長です。

この夏は、「お客様が素敵な夏を過ごせますように」という思いから、「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」と「ロンハーマン※」がコラボレーションし、より充実した時間をお客様にお届けします。

今回は、５月に限定発売する「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉夏風香るエール」（ニュースリリースNo.15008参照(https://www.suntory.co.jp/news/article/2026/15008.html)）に続く第二弾として、「真夏の鮮やかさ」をコンセプトにした「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉色華香るエール」を発売します。

※「人生すべて、いい日になれ。」を掲げファッション・ライフスタイルを提案する、米国カリフォルニア発ブランド。日本ではコンセプトストアも含む３０店舗を展開（２０２６年２月末時点）。

●中味・パッケージについて

中味は、ハラタウブランホップを使用し、上面発酵酵母を用いて醸造することで、白ぶどうを思わせる華やかな香り立ちと、豊かに広がる余韻が楽しめる味わいを目指しました。

パッケージは、青空から降り注ぐ光と「ロンハーマン」店舗の白い外壁、色づく花々を描き、真夏の鮮やかな雰囲気を表現しました。

また、「ロンハーマン」×「香るエール」オリジナルエコバッグ付きの「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」６缶パックを７月１４日（火）から数量限定新発売します。

表面裏面

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・アルコール度数

ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉色華(いろはな)香るエール

３５０ml・６％

５００ml・６％

※希望小売価格は設定していません

▼発売期日 ２０２６年７月１４日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 ビール

▼「ザ・プレミアム・モルツ 〈ジャパニーズエール〉香るエール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/kaoruale/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上