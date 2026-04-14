【本日16時配信開始】同時対戦カードゲーム『神託のメソロギア』待望のSteam版がついにリリース！

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、現在スマートフォン向けに配信中の同時対戦カードゲーム『神託のメソロギア』のSteam版を、本日2026年4月14日（火）16時より配信開始することをお知らせいたします。

■ついにPC（Steam）で登場！より快適な対戦環境へ

戦略性の高い「同時ターン制」を採用し、多くのファンに支持されている『神託のメソロギア』が、ついにSteamに登場します。PCの大画面での迫力ある演出に加え、マウス操作に最適化されたUIにより、さらに緻密な戦略構築とスピーディーなバトルを楽しむことができます。

【Steam版ストアページはこちら(https://store.steampowered.com/app/3251500/_/)】

※16時よりダウンロード可能となります。

■スタートダッシュキャンペーンも開催中

今回のSteam版は、先行リリースされているモバイル版と同じサーバーでのプレイとなります。

「既存プレイヤーに追い付けるのか不安...」というプレイヤーの皆様のために、パックチケット最大100連のスタートダッシュキャンペーンを開催しております。

期間中に規定日数ログインするだけでパックチケットを獲得できるこの機会に是非ご利用ください。

■リリース記念！カウントダウンキャンペーン開催中

Steam版のリリースを記念し、公式X（旧Twitter）にて豪華アイテムが当たるカウントダウンキャンペーンを実施中です。リリース直前の盛り上がりをぜひ一緒に体験してください。

【キャンペーン参加方法】

3日前のポストはこちら(https://x.com/mythologia_jp/status/2042905498224128477?s=20)

2日前のポストはこちら(https://x.com/mythologia_jp/status/2043267887104983117?s=20)

1日前のポストはこちら(https://x.com/mythologia_jp/status/2043630274534133889?s=20)



※該当のポストをリポスト＆公式Xフォローで、総額5000円分のギフトカードを抽選でプレゼント！

■ウィッシュリストキャンペーン開催中

Steam版では現在、ウィッシュリストキャンペーンを開催しております。

ウィッシュリストの達成数に応じて達成時最新のパックチケットを全ユーザーに配布いたします。

4月14日現在1600を超える皆様からのウィッシュリストを頂戴しております。ウィッシュリストの数は、皆様からのゲーム開発からの応援と期待として開発陣の励みになっております。

引き続きウィッシュリストのご登録をお待ちしております。

■『神託のメソロギア』とは

「相手の出すカードを読み合い、同時に出す」--。

カードゲームの戦略性と、心理戦の醍醐味を凝縮した同時対戦カードゲームです。 多彩なスキルを持つカードを組み合わせ、自分だけのデッキで神々の頂点を目指しましょう。

■製品概要

タイトル： 神託のメソロギア (Mythologia the Oracle)

ジャンル： 同時対戦カードゲーム

プラットフォーム： Steam / iOS / Android

価格： 基本プレイ無料（アイテム課金制）

Steam版リリース日： 2026年4月14日 16:00

対応言語： 日本語

■関連リンク

公式サイト：https://mythologiatheoracle.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/mythologia_jp