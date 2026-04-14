現場の知恵を、誰もが手に取れる道具に。3Dデータで世界の日常を支える「3Dプリント自助具デザインコンテスト2026」を開催したい！4月15日よりREADYFORにてクラウドファンディング開始

エイチタス株式会社

地域の課題解決や共創によるソーシャルイノベーションを支援するエイチタス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：原 亮/小澤剛）は、特定非営利活動法人ICTリハビリテーション研究会（所在地：東京都品川区、代表理事：林 園子）と連携し、3Dプリンター技術で「できないをできるに変える道具」を届ける「3Dプリント自助具デザインコンテスト2026」（以下、「本コンテスト」）を開催いたします。

本コンテストは、障害者や高齢者、子どもの生活を支える「自助具」のデザインを公募し、その成果を世界中で共有する取り組みです。本コンテストの開催資金を募るため、2026年4月15日（水）11時より、クラウドファンディングサービス「READYFOR」にて支援の受付を開始いたします。

なお、今回は目標金額の50万円を期間内に達成した場合のみ支援金を受け取れる「All-or-Nothing（目標達成型）」方式での挑戦となります。

特定非営利活動法人ICTリハビリテーション研究会（以下、ICTリハビリテーション研究会）は、弊社代表の原が副代表理事を務めるNPOであり、本コンテスト開催およびクラウドファンディングの実施は、同会との連携活動の一環として弊社が参画、支援するプロジェクトとなります。

■ 背景：既製品では届かない「一人ひとりの日常」をテクノロジーで救う

「3Dプリント自助具デザインコンテスト」開催に向けたクラウドファンディング

身体の状況が一人ひとり違うように、必要な道具の形も本来は一つひとつ違うはずです。しかし、従来のオーダーメイド自助具は高価で時間がかかるため、多くの人が「自分にはできない」と諦めてきた現実があります。

本コンテストの開催で連携するICTリハビリテーション研究会は、3Dプリンターを使うことで、わずか100円程度の材料費でその人にぴったりの道具を具現化する活動を続けています。これまでに、TBS「news23」での特集や、科学技術振興機構（JST）主催「STI for SDGs」アワード理事長賞受賞など、その社会的な意義と技術力に高い評価をいただいています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wxe4MnQJfbA ]

【参照】TBS「news23」より

右手だけでモンハン!?バイク事故で左腕が不自由に…独学で「3Dプリント自助具」を自作し不便を解消 専門コンテストに応募した結果は

【参照】「STI for SDGs」アワードより

自助具3DプラットフォームCOCRE HUBによる持続可能社会の共創(https://www.jst.go.jp/ristex/sdgs-award/result/2024/result202402.html)

■ プロジェクトの核心：現場の知恵を「世界の共有財産」に変える装置

ICTリハビリテーション研究会が今回実施するクラウドファンディングは、2023年から続くコンテストの2026年度運営資金を募るものです。毎年60～80件集まる応募作品は、単に公開されるだけでなく、医療・技術の専門家による安全性・耐久性の厳格な審査を経て、同会が運営するデジタル図書館「COCRE HUB（コクリハブ）」に登録されます。

【COCRE HUB（コクリハブ）(https://cocrehub.com/)とは】

世界中の自助具データを共有し、誰もが自分に合った道具を安価に手に入れられるプラットフォーム。現在300種類以上の実用的なデータを公開しており、JICAやアジア開発銀行（ADB）を通じたブータンやネパールでの国際支援の場でも活用されています。本コンテストを通じて、このデータの蔵書を1,000種類へ増やし、世界中の誰もが「安全に・安価に」道具を印刷できる社会インフラの構築を目指します。

■ 国際的な広がり：日本の知恵を世界へ、世界の知恵を日本へ

ICTリハビリテーション研究会は、JICA短期専門家としてのブータン派遣や、フランスの団体との国際共同イベント「FABRIKARIUM TOKYO」の開催など、国境を越えた技術支援を積極的に展開しています。本コンテストで集まる日本の現場の知恵は、データを通じて世界の福祉をアップデートする力を持っています。

海外での活動の様子[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MDYu5lp-rDs ]

【参照】Asian Development Bank（アジア開発銀行）

Mainstreaming Assistive Technology through Makeathons: Cases in Bhutan, Nepal, and Sri Lanka

■ クラウドファンディング実施概要

タイトル： 「3Dプリント自助具デザインコンテスト2026」を開催したい！

ページURL： https://readyfor.jp/projects/3d-jijogu-contest-2026

目標金額： 500,000円

公開期間： 2026年4月15日（水）11:00 ～ 2026年6月12日（金）23:00（58日間）

形式： All-or-Nothing形式（目標金額に達成した場合のみ、実行に必要な支援金を受け取れます）

資金の使途： コンテスト運営費、応募データの安全性検証・整備費、COCRE HUB維持費

■ 主なリターン（お返し）内容

5,000円： 活動報告書（PDF）

10,000円： 3Dプリント自助具 事例集（最新版・冊子）

50,000円： 3Dプリント自助具の現物サンプル（1点）

100,000円： 審査会特別傍聴権（都内会場またはオンライン）＋ クレジット掲載

■ エイチタス株式会社について

「共創から生み出すソーシャルイノベーション」をテーマに、地域活性化、新事業開発、組織変革などを支援。アイデアソン、ハッカソンの運営や、社会起業家の育成など、多様なステークホルダーを巻き込んだプロジェクトを多数手掛けています。

URL： https://htus.jp/

■ 特定非営利活動法人ICTリハビリテーション研究会について

作業療法士、エンジニア、教育関係者が中心となり、テクノロジーで「自分らしく生きる」可能性を広げる団体。品川区の「ファブラボ品川」を拠点に、国内外でインクルーシブなものづくり文化の創出を目指しています。

URL： https://www.ictrehab.com/