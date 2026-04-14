グラファイト電極市場の規模、シェア、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「グラファイト電極市場の将来動向および機会分析（2025年～2035年）」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートは、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が的確なビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGo-To-Market（GTM）戦略の把握を行っています。
世界のグラファイト電極市場は、鉄鋼産業の拡大とエネルギー効率の高い製造プロセスの採用増加を主な要因として、着実な成長を遂げています。グラファイト電極は、電気アーク炉（EAF）でスクラップ鋼を溶解し、高品質な金属を生産するために使用される高導電性の炭素材料ロッドです。極端な高温や電気負荷に耐える能力を持つため、現代の製鋼およびさまざまな産業用途において不可欠な存在です。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/210
市場規模とシェア
本レポートによると、世界のグラファイト電極市場は、2024年に149億米ドルと評価され、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.56%で成長し、2035年末までに209億米ドルに達すると予測されています。
アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、中国、インド、日本などにおける鉄鋼生産の多さが主な要因です。同地域の強固な産業基盤と急速な都市化が需要を継続的に押し上げています。北米および欧州も、技術革新や持続可能な製鋼への移行に支えられ、重要な市場として貢献しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346914/images/bodyimage1】
成長要因
グラファイト電極市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
鉄鋼需要の増加：インフラ開発、自動車製造、建設活動の拡大により、世界的に鉄鋼需要が増加しています。
電気アーク炉（EAF）の採用拡大：EAFは従来の高炉に比べてエネルギー効率が高く、環境負荷が低いため、電極需要を押し上げています。
環境規制の強化：各国政府がよりクリーンな製鋼方法を推進しており、グラファイト電極への依存が高まっています。
電気自動車（EV）および再生可能エネルギー分野の拡大：特殊鋼や先進材料の需要増加が、間接的に電極消費を支えています。
技術革新：電極の品質、耐久性、効率の向上により、性能改善と運用コスト削減が実現されています。
都市化と工業化の進展：新興国における急速な発展が、鉄鋼消費および関連産業の成長を促進しています。
市場セグメンテーション
グラファイト電極市場は以下のように分類されます：
グレード別：
超高電力（UHP）
高電力（HP）
通常電力（RP）
高度なEAF運用における高負荷対応能力により、UHP電極が市場を主導しています。
用途別：
電気アーク炉（EAF）（最大セグメント）
転炉（BOF）
非鉄用途
EAF用途は、その効率性と環境負荷の低さから、市場シェアの70%以上を占めています。
最終用途産業別：
鉄鋼製造
非鉄金属
化学・エネルギー分野
グラファイト電極消費の大部分を占める鉄鋼製造が、主要な最終用途セグメントです。
課題
市場は成長が見込まれる一方で、以下の課題に直面しています：
原材料価格の変動：ニードルコークス価格の変動が、生産コストや収益性に影響を与えます。
世界のグラファイト電極市場は、鉄鋼産業の拡大とエネルギー効率の高い製造プロセスの採用増加を主な要因として、着実な成長を遂げています。グラファイト電極は、電気アーク炉（EAF）でスクラップ鋼を溶解し、高品質な金属を生産するために使用される高導電性の炭素材料ロッドです。極端な高温や電気負荷に耐える能力を持つため、現代の製鋼およびさまざまな産業用途において不可欠な存在です。
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市場規模とシェア
本レポートによると、世界のグラファイト電極市場は、2024年に149億米ドルと評価され、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.56%で成長し、2035年末までに209億米ドルに達すると予測されています。
アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めており、中国、インド、日本などにおける鉄鋼生産の多さが主な要因です。同地域の強固な産業基盤と急速な都市化が需要を継続的に押し上げています。北米および欧州も、技術革新や持続可能な製鋼への移行に支えられ、重要な市場として貢献しています。
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成長要因
グラファイト電極市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです：
鉄鋼需要の増加：インフラ開発、自動車製造、建設活動の拡大により、世界的に鉄鋼需要が増加しています。
電気アーク炉（EAF）の採用拡大：EAFは従来の高炉に比べてエネルギー効率が高く、環境負荷が低いため、電極需要を押し上げています。
環境規制の強化：各国政府がよりクリーンな製鋼方法を推進しており、グラファイト電極への依存が高まっています。
電気自動車（EV）および再生可能エネルギー分野の拡大：特殊鋼や先進材料の需要増加が、間接的に電極消費を支えています。
技術革新：電極の品質、耐久性、効率の向上により、性能改善と運用コスト削減が実現されています。
都市化と工業化の進展：新興国における急速な発展が、鉄鋼消費および関連産業の成長を促進しています。
市場セグメンテーション
グラファイト電極市場は以下のように分類されます：
グレード別：
超高電力（UHP）
高電力（HP）
通常電力（RP）
高度なEAF運用における高負荷対応能力により、UHP電極が市場を主導しています。
用途別：
電気アーク炉（EAF）（最大セグメント）
転炉（BOF）
非鉄用途
EAF用途は、その効率性と環境負荷の低さから、市場シェアの70%以上を占めています。
最終用途産業別：
鉄鋼製造
非鉄金属
化学・エネルギー分野
グラファイト電極消費の大部分を占める鉄鋼製造が、主要な最終用途セグメントです。
課題
市場は成長が見込まれる一方で、以下の課題に直面しています：
原材料価格の変動：ニードルコークス価格の変動が、生産コストや収益性に影響を与えます。