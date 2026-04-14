日本の伝統工芸の魅力を世界へ発信 富山県高岡市・南砺市にてロケを実施した映像コンテンツを公開 ～「和の匠チャンネル」YouTube・TikTokにて配信開始～
2026年4月14日
株式会社データ・アート
株式会社データ・アート（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿久津 博文)は、富山県高岡市および南砺市にて撮影を行った日本の伝統工芸をテーマとした映像コンテンツを、YouTubeチャンネル「和の匠」およびYouTube Shorts、TikTokにて配信開始いたします。
本企画では、日本の装飾文化の源流とも言える伝統工芸に焦点を当て、井波彫刻、高岡銅器、漆芸など、日本を代表する工芸技術の現場を訪問。職人たちの技術と精神を、グローバルに向けて発信いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346909/images/bodyimage1】
＜「和の匠」富山県高岡編前編URL＞https://youtu.be/XQwt9zuvHx4
ナビゲーターの「マキノさん」とともに、地域の伝統工芸の魅力に迫る取材企画を実施しました。舞台は富山県高岡市・南砺市。現場で活躍する職人や関係者を訪ね、受け継がれてきた技術と、その裏にある想いにフォーカスしています。本番組を通じて、伝統工芸の新たな価値と魅力を発信し、より多くの人に届けていきます。
公式TikTokも開設。1回目のショート動画
https://www.tiktok.com/@wanotakumi/video/7414768357154524424
■配信スケジュール
・本編前編：2026年4月14日（火）
・本編後編：2026年4月21日（火）
■企画内容
本映像では、以下の工房および職人にフォーカスし、日本の美意識と技術の現在をインタビュー形式で放送いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346909/images/bodyimage2】
前川 大地 吉川 和行 和田 瞬佑
・井波木彫工芸館（井波彫刻）
前川 大地
https://i-kogeikan.com/
https://www.inamishop.jp/f/online
・漆芸吉川（漆芸）
吉川 和行
https://www.instagram.com/shitsugei_yoshikawa/
・和田彫金工房（彫金）
和田 瞬佑
https://www.wadachoukin.com/
https://www.instagram.com/wadachoukin/
【３人による制作チーム】
コスパ重視で無駄をそぎ落としたシンプル・イズ・ベストな風潮に真っ向から挑み、伝統的な装飾文化を「マジかっけぇ！」と世界中に響かせるために発足した工芸職人＆プロデューサーのタッグチーム、ProjectO。
▼HP
https://www.prj-o.com
▼Instagram
https://www.instagram.com/projecto.traditional?igsh=bWlla2w5YnhnNm5y
▼X
https://x.com/projecto_tradi?s=21&t=SG2bw78Plb60JU1lGaJsHw
住宅や寺社建築に用いられる彫刻、仏具や祭具、茶道具など、多岐にわたる装飾文化の背景にある技術を紹介し、日本文化の奥深さを伝えてまいります。
■配信概要
YouTubeにて20分～30分の本編を複数回に分けて公開。
さらにショート動画として再編集し、YouTube ShortsおよびTikTokでも展開します。
また、バイリンガル対応により海外視聴者にも訴求し、日本文化のグローバル発信を強化してまいります。
■本件の背景
近年、日本の伝統工芸は国内外で再評価が進んでいる一方で、担い手不足や認知の課題も抱えています。
本プロジェクトでは、映像コンテンツを通じて次世代への継承と世界市場への認知拡大を目的とし、リアルな制作現場と職人の想いを届けることで、新たな文化価値の創出を目指します。
■今後の展開
本シリーズを通じて、日本各地の工芸や文化を継続的に取り上げ、国内外のクリエイターや企業との連携を視野に入れた展開を進めてまいります。
株式会社データ・アート
株式会社データ・アート（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：阿久津 博文)は、富山県高岡市および南砺市にて撮影を行った日本の伝統工芸をテーマとした映像コンテンツを、YouTubeチャンネル「和の匠」およびYouTube Shorts、TikTokにて配信開始いたします。
本企画では、日本の装飾文化の源流とも言える伝統工芸に焦点を当て、井波彫刻、高岡銅器、漆芸など、日本を代表する工芸技術の現場を訪問。職人たちの技術と精神を、グローバルに向けて発信いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346909/images/bodyimage1】
＜「和の匠」富山県高岡編前編URL＞https://youtu.be/XQwt9zuvHx4
ナビゲーターの「マキノさん」とともに、地域の伝統工芸の魅力に迫る取材企画を実施しました。舞台は富山県高岡市・南砺市。現場で活躍する職人や関係者を訪ね、受け継がれてきた技術と、その裏にある想いにフォーカスしています。本番組を通じて、伝統工芸の新たな価値と魅力を発信し、より多くの人に届けていきます。
公式TikTokも開設。1回目のショート動画
https://www.tiktok.com/@wanotakumi/video/7414768357154524424
■配信スケジュール
・本編前編：2026年4月14日（火）
・本編後編：2026年4月21日（火）
■企画内容
本映像では、以下の工房および職人にフォーカスし、日本の美意識と技術の現在をインタビュー形式で放送いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346909/images/bodyimage2】
前川 大地 吉川 和行 和田 瞬佑
・井波木彫工芸館（井波彫刻）
前川 大地
https://i-kogeikan.com/
https://www.inamishop.jp/f/online
・漆芸吉川（漆芸）
吉川 和行
https://www.instagram.com/shitsugei_yoshikawa/
・和田彫金工房（彫金）
和田 瞬佑
https://www.wadachoukin.com/
https://www.instagram.com/wadachoukin/
【３人による制作チーム】
コスパ重視で無駄をそぎ落としたシンプル・イズ・ベストな風潮に真っ向から挑み、伝統的な装飾文化を「マジかっけぇ！」と世界中に響かせるために発足した工芸職人＆プロデューサーのタッグチーム、ProjectO。
▼HP
https://www.prj-o.com
https://www.instagram.com/projecto.traditional?igsh=bWlla2w5YnhnNm5y
▼X
https://x.com/projecto_tradi?s=21&t=SG2bw78Plb60JU1lGaJsHw
住宅や寺社建築に用いられる彫刻、仏具や祭具、茶道具など、多岐にわたる装飾文化の背景にある技術を紹介し、日本文化の奥深さを伝えてまいります。
■配信概要
YouTubeにて20分～30分の本編を複数回に分けて公開。
さらにショート動画として再編集し、YouTube ShortsおよびTikTokでも展開します。
また、バイリンガル対応により海外視聴者にも訴求し、日本文化のグローバル発信を強化してまいります。
■本件の背景
近年、日本の伝統工芸は国内外で再評価が進んでいる一方で、担い手不足や認知の課題も抱えています。
本プロジェクトでは、映像コンテンツを通じて次世代への継承と世界市場への認知拡大を目的とし、リアルな制作現場と職人の想いを届けることで、新たな文化価値の創出を目指します。
■今後の展開
本シリーズを通じて、日本各地の工芸や文化を継続的に取り上げ、国内外のクリエイターや企業との連携を視野に入れた展開を進めてまいります。