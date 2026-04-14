【情報解禁について】 本件は4月23日(木)お披露目セレモニー終了をもって情報解禁とさせていただきます。 情報のお取扱いにはご留意いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会(以下 「本協議会」)は、２０２６年４月２３日(木)に第三弾として新たなオブジェのお披露目セレモニーを実施します。

「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会は、飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の３者により、２０２４年８月９日に締結した「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」で掲げる「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進するために飯能商工会議所および一般社団法人奥むさし飯能観光協会を加えた５者で発足した協議会です。

これまでの取り組みとして、２０２５年３月１６日に飯能駅へ「ムーミン」オブジェを設置しており、２０２６年３月７日には、東飯能駅自由通路に「ムーミンママ」のオブジェを設置しております。今回新たに飯能市立図書館にオブジェを設置することで「ムーミンに会えるまち、はんのう」の新たな魅力発信を図ります。本事業を通じて「ムーミンに会えるまち、はんのう」の認知向上を図るとともに、市内回遊性の向上を促進し、定住人口・交流人口・関係人口の増加による地域活性化につなげていくことを目的としております。

なお、本セレモニーには、ムーミンバレーパークより、ムーミントロールとムーミンママのほか、飯能市立山手保育所の園児(年長)たちが登場します。

ご多用のところ恐縮ではございますが、ご取材賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。

お越しいただける場合は、４月２１日(火)１２：００までに以下のフォームよりお申し込みください。

ご取材のご案内

開催日時 ： ２０２６年４月２３日(木)１０:００開始予定 受付時間 ： ９：３０～９：５０ ※受付場所、受付方法は申し込みいただいた方に別途ご案内します。 開催場所 ： 飯能市立図書館入口前 所在地 ： 埼玉県飯能市山手町19番5号 出席者 ： 飯能市長 新井 重治 株式会社ムーミン物語 代表取締役社長 望月 潔 西武鉄道株式会社 沿線価値創造本部 事業創造部長 陰山 健司 飯能商工会議所 事務局長 浅見 国昭 一般社団法人奥むさし飯能観光協会 会長 中里 忠夫 飯能市教育長 中村 力 飯能市教育部長 五十川 美也子 飯能市立図書館 館長 木村 由里子 ムーミントロール・ムーミンママ 飯能市立山手保育所の園児 スケジュール： １０:００～ 開会挨拶・セレモニーの趣旨説明 １０:０５～ 飯能市長 新井 重治 挨拶 １０:１０～ ムーミントロールとムーミンママ、山手保育所の年長が登場 １０:１５～ オブジェに掛かる幕の除幕セレモニーおよびフォトセッション 各所代表者および新オブジェによるフォトセッション １０:４０頃 閉会予定 申込先 ： ４月２１日(火)１２：００までに下記リンクよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFqI4mqXE4w3onLO46ve4UzQsONbTU_fzEl2I4mM-0AXGAqg/viewform

【参考】

飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定について

■本協定による連携項目 本協定による連携のもと、地域住民及び地域来訪者の往来や満足度の向上を第一に､円滑で柔軟な施策展開に取り組んでいきます｡ 【連携項目】 ⑴ 『ムーミンに会えるまち飯能』のシティプロモーションに関すること。 ⑵ 中心市街地及び商店街のにぎわい創出に関すること。 ⑶ 市内回遊性の向上に関すること。 ⑷ 観光資源の創出・活用による観光振興に関すること。 ⑸ 自然・環境・景観の維持整備に関すること。 ⑹ その他地域住民及び地域来訪者の往来や満足度の向上に資する取組に関すること。

「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会について

本協議会は、「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」で掲げている「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進するために発足しました。 連携協定を締結した３者に加え、飯能商工会議所、一般社団法人奥むさし飯能観光協会も参画し、５者それぞれの強みを活かし合いながら中心市街地等の賑わい創出や観光振興、市内全域への回遊性向上に向けた様々な施策を展開していきます。

飯能市立図書館について

飯能市立図書館は２０１３年に開館した、ながら読書や調べものをすることができる図書館です。 また、全面ガラス張りの解放感が特徴的な「森の図書室」のような施設です。 飯能市立図書館は、平成25年(2013年)に開館した公共図書館で、「市民に愛され、市民とともに創り続ける図書館」を基本理念としています。館内は地元のブランド木材「西川材」の持つ「柔らかさ」「暖かさ」「香り」などを五感で感じられる図書館で、森林文化都市・飯能を象徴する温かみのある空間が特徴です。閲覧室や学習室、多目的ホールなど多様な機能を備え、市民の読書活動や学びを支える拠点となっている。また、各種イベントや情報サービスの提供を通じて、地域交流や生涯学習の推進にも寄与しております。 ▶飯能市立図書館 詳細：https://www.hanno-lib.jp

≪ご取材いただく際の注意事項≫

・お越しの際は公共交通機関でのお越しか近隣のコインパーキングをご利用ください。 ▶飯能市立図書館 アクセス： https://www.hanno-lib.jp/institution/cat/shiritsu.html ・セレモニーは飯能市立図書館の出入口前で実施します。図書館、山手保育所をご利用のお客さまがおりますので撮影場所等は係員の案内に沿ってお願いします。 ・お客さまへのご取材はご自身で許可取りをお願いします。 ・実施内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 以上