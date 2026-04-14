【QuizKnock × 東京メトロ】自分だけのコースで街を巡る！　周遊型謎解き「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」が2026年4月27日（月）より開催決定！

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川 洋佑）が運営するQuizKnockは、東京地下鉄株式会社（東京都台東区、代表取締役社長 小坂 彰洋、以下東京メトロ）とコラボし、「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」を開催します。開催期間は2026年4月27日（月）から2026年7月31日（金）までです。

「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」は、東京メトロの駅や沿線の街に隠された様々な謎解きに挑戦しながら、最後のゴールを目指す周遊型謎解きゲームです。販売店舗でキットを購入後、自分のペースで街を歩きながら謎解きに挑戦。行き先を自由に選んでプレイできる場面もあり、自分だけのコースを組み立てながら楽しむことができます。

制作を担当したのは、QuizKnockのナゾトキ制作チーム・NazoLock（ナゾロック）。バラエティ豊かな謎解きの数々を、あなたのひらめきで解き明かしてください！

特設サイトはこちら！＞＞＞https://nazoguidebookmetro.quizknock.com/

QuizKnockと東京メトロのコラボによる謎解きは、昨年開催された「謎解き地下遊戯場」に続いて、2回目の実施となります。

QuizKnock × 東京メトロ「東京メトロ謎解きガイドブック 宝石をたどる路線図」開催概要

■ストーリー

東京の街には、まだ誰も知らない輝きが眠っている。

なんでもこの世界には、人々のヒラメキに反応して姿を現す幻の物質があるという。

その物質を追い求める一風変わった博士とともに、あなたは未知の調査へ乗り出すのだった。

東京中のヒラメキを集めて、とっておきのお宝を探し出せ！

■開催期間

2026年4月27日（月）～2026年7月31日（金）

※謎解きに登場する施設の営業時間・休館日は各施設に準じます。

■遊び方（参加方法）

（１）販売店舗にて謎解きキットを購入します。

（２）好きな駅から謎解きスタート。

（３）解答をゲームサイトに入力します。

（４）次に行くべき駅（スポット）を選んで謎を解くことを繰り返し、東京中を巡ります。

（５）最後の謎を解き明かしたらゲームクリアです！

■必要なもの

・インターネットに接続可能なスマートフォン

※スマートフォンのバッテリーには余裕をもってご参加ください。

※通信費はお客様負担となります。

■想定所要時間

・謎解きが得意な方：5時間～

・謎解き初心者の方：7時間～

・制限時間なし

※謎解きと移動時間のみの所要時間です。

■人数制限

制限なし

※同時にプレイできる人数に制限はありません。ただし、複数人でプレイする場合は、人数分の謎解きキットをご購入いただく必要があります。

■販売店舗

(1)HMV（HMV&BOOKS SHIBUYA店、HMV&BOOKS SPOT SHINJUKU店、HMV エソラ池袋店、HMV ららぽーと豊洲店）

※HMV&BOOKS SHIBUYA店では4月25日（土）より販売開始。プレイ開始は4月27日（月）から。

(2)ほんたすためいけ（溜池山王メトロピア店）

(3)文喫（六本木）

(4)大垣書店（麻布台ヒルズ店）

※販売時間は、販売店舗の営業時間に準じます。

★参加には便利な「東京メトロ24時間券」がおすすめ！

・発売金額：大人700円、小児350円

・有効期間：東京メトロ線全線

※各種一日乗車券に関する詳細は東京メトロHPをご確認ください。

https://www.tokyometro.jp/ticket/value/1day/index.html

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/