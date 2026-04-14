やわらかケーブル×L字コネクター搭載で、出っぱらず、スッキリ接続！USB2.0ケーブル3タイプを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、やわらかケーブルとL字コネクターの採用により、すっきりとした配線を実現するUSB2.0ケーブル 3タイプ8アイテムを4月中旬より新発売いたします。



L字コネクターの採用により、機器からのコネクターの飛び出しを軽減し、コンパクトに配線できるUSB2.0ケーブルです。さらに、束ねてもクセが残りにくいTPE素材のやわらかケーブルを採用し、取り回しのしやすさにもこだわりました。2つの特長により、パソコンやタブレットに挿した際に出っぱらず、デスク周りや機器の周囲をすっきりとまとめられます。

コネクター形状とUSB Power Deliveryの対応電力が異なる3タイプをラインアップしました。片側L字＋片側ストレートの最大60W対応タイプと、両端L字コネクターの最大60W対応タイプ、最大240W対応タイプを用意し、用途に合わせて長さも選べます。いずれもUSB-IF正規認証品で、2重シールドケーブル、金メッキピン、難燃性素材を採用した安心設計です。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。※音がでますので、音量にご注意ください。

https://streaming.video-b.com/streaming/783950deb6485ada1913f27095af1e977f646cde

配線がすっきりまとまる、

やわらか×L字コネクター採用のUSB2.0ケーブル3タイプ

- USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。- 両端または片側にUSB Type-CのL字コネクターを採用したUSB2.0ケーブルです。ストレートコネクターに比べ、機器などから飛び出す部分が少なく、コンパクトに扱えます。- 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。- Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます(理論値)。- 安心のUSB-IF正規認証品です。- 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。- 信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。▲ L字コネクターならスマートフォンを横持ちする時、持ちやすく、操作もしやすい▲ L字コネクターなら狭い場所でも配線しやすい▲ 束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルを採用。収納する時も小さくまとまる

片側にL字コネクターを採用した[L字-ストレート]タイプ

- 片側にL字コネクターを採用したやわらかケーブルにより、飛び出しを軽減し、取り回しのしやすいスッキリした配線を実現するUSB Type-Cケーブルです。- 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です(※)。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。▲ 機器側を飛び出しの少ないL字コネクターで接続し、やわらかケーブルとの組み合わせで、デスク周りがすっきりした配線に！▲ 大きく飛び出さないL字タイプと抜き挿ししやすいストレートタイプのコネクターを片側ずつ採用▲ 製品画像(L字-ストレートタイプ)

両端L字コネクタータイプは、対応電力の違う2モデルをご用意

- ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-Cケーブルです。- 直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。- U2C-CCLYシリーズは、USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です(※1)。- U2C-CLLEYシリーズは、USB Power Delivery EPRに対応し、最大240W(48V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、AI PCなど、消費電力の大きいノートパソコンの充電も可能です(※2)。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。※1：接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。※2：接続する機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。▲ 両端ともL字コネクターを採用し、飛び出しを軽減。やわらかケーブルとの組み合わせで、デスク周りがスッキリした配線に！▲ 対応電力が最大60WのU2C-CLLYNBKシリーズ。長さは1m/1.5m/2mをラインアップ▲ 対応電力が最大240WのU2C-CLLEYNBKシリーズ。長さは1m/1.5m/2mをラインアップ▲ コネクター部分に製品仕様が印字されており、ひと目で仕様がわかる

主な仕様

※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1380_1_0cd0718cceb493455e930ef9d2d4055d.jpg?v=202604140651 ]

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

製品詳細

[L字-ストレート](対応電力：最大60W)

0.5m 〈ブラック〉

型番：U2C-CCLY05NBK

価格：\1,880(店頭実勢価格)\1,709(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CCLY05NBK.html

1.5m 〈ブラック〉

型番：U2C-CCLY15NBK

価格：\2,080(店頭実勢価格)\1,891(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CCLY15NBK.html

[L字-L字](対応電力：最大60W)

1m 〈ブラック〉

型番：U2C-CLLY10NBK

価格：\2,180(店頭実勢価格)\1,982(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLY10NBK.html

1.5m 〈ブラック〉

型番：U2C-CLLY15NBK

価格：\2,280(店頭実勢価格)\2,073(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLY15NBK.html

2m 〈ブラック〉

型番：U2C-CLLY20NBK

価格：\2,380(店頭実勢価格)\2,164(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLY20NBK.html

[L字-L字](対応電力：最大240W)

1m 〈ブラック〉

型番：U2C-CLLEY10NBK

価格：\3,180(店頭実勢価格)\2,891(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLEY10NBK.html

1.5m 〈ブラック〉

型番：U2C-CLLEY15NBK

価格：\3,280(店頭実勢価格)\2,982(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLEY15NBK.html

2m 〈ブラック〉

型番：U2C-CLLEY20NBK

価格：\3,380(店頭実勢価格)\3,073(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLEY20NBK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260414-01/

ご購入はこちら

[L字-L字](対応電力：最大60W) 1m 〈ブラック〉 型番：U2C-CLLY10NBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYRC2WG/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYRC2WG/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009954/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009823224/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550423663.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550423663.html

[L字-L字](対応電力：最大60W) 2m 〈ブラック〉 型番：U2C-CLLY20NBK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYMSFBM/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYMSFBM/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009956/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009823222/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550423687.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550423687.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一