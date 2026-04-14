やわらかケーブル×L字コネクター搭載で、出っぱらず、スッキリ接続！USB2.0ケーブル3タイプを新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、やわらかケーブルとL字コネクターの採用により、すっきりとした配線を実現するUSB2.0ケーブル 3タイプ8アイテムを4月中旬より新発売いたします。
L字コネクターの採用により、機器からのコネクターの飛び出しを軽減し、コンパクトに配線できるUSB2.0ケーブルです。さらに、束ねてもクセが残りにくいTPE素材のやわらかケーブルを採用し、取り回しのしやすさにもこだわりました。2つの特長により、パソコンやタブレットに挿した際に出っぱらず、デスク周りや機器の周囲をすっきりとまとめられます。
コネクター形状とUSB Power Deliveryの対応電力が異なる3タイプをラインアップしました。片側L字＋片側ストレートの最大60W対応タイプと、両端L字コネクターの最大60W対応タイプ、最大240W対応タイプを用意し、用途に合わせて長さも選べます。いずれもUSB-IF正規認証品で、2重シールドケーブル、金メッキピン、難燃性素材を採用した安心設計です。
▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。※音がでますので、音量にご注意ください。
https://streaming.video-b.com/streaming/783950deb6485ada1913f27095af1e977f646cde
配線がすっきりまとまる、- USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
やわらか×L字コネクター採用のUSB2.0ケーブル3タイプ
- 両端または片側にUSB Type-CのL字コネクターを採用したUSB2.0ケーブルです。ストレートコネクターに比べ、機器などから飛び出す部分が少なく、コンパクトに扱えます。
- 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
- Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます(理論値)。
- 安心のUSB-IF正規認証品です。
- 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
- 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
- 信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
▲ L字コネクターならスマートフォンを横持ちする時、持ちやすく、操作もしやすい
▲ L字コネクターなら狭い場所でも配線しやすい
▲ 束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルを採用。収納する時も小さくまとまる
片側にL字コネクターを採用した[L字-ストレート]タイプ- 片側にL字コネクターを採用したやわらかケーブルにより、飛び出しを軽減し、取り回しのしやすいスッキリした配線を実現するUSB Type-Cケーブルです。
- 最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です(※)。
※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
▲ 機器側を飛び出しの少ないL字コネクターで接続し、
やわらかケーブルとの組み合わせで、デスク周りがすっきりした配線に！
▲ 大きく飛び出さないL字タイプと抜き挿ししやすい
ストレートタイプのコネクターを片側ずつ採用
▲ 製品画像(L字-ストレートタイプ)
両端L字コネクタータイプは、対応電力の違う2モデルをご用意- ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-Cケーブルです。
- 直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。
- U2C-CCLYシリーズは、USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です(※1)。
- U2C-CLLEYシリーズは、USB Power Delivery EPRに対応し、最大240W(48V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、AI PCなど、消費電力の大きいノートパソコンの充電も可能です(※2)。
※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
※1：接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※2：接続する機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。
▲ 両端ともL字コネクターを採用し、飛び出しを軽減。
やわらかケーブルとの組み合わせで、デスク周りがスッキリした配線に！
▲ 対応電力が最大60WのU2C-CLLYNBKシリーズ。
長さは1m/1.5m/2mをラインアップ
▲ 対応電力が最大240WのU2C-CLLEYNBKシリーズ。
長さは1m/1.5m/2mをラインアップ
▲ コネクター部分に製品仕様が印字されており、
ひと目で仕様がわかる
主な仕様
※詳しい仕様は製品情報ページをご覧ください。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/26881/table/1380_1_0cd0718cceb493455e930ef9d2d4055d.jpg?v=202604140651 ]
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
製品詳細
[L字-ストレート](対応電力：最大60W)
0.5m 〈ブラック〉
型番：U2C-CCLY05NBK
価格：\1,880(店頭実勢価格)\1,709(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CCLY05NBK.html
1.5m 〈ブラック〉
型番：U2C-CCLY15NBK
価格：\2,080(店頭実勢価格)\1,891(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CCLY15NBK.html
[L字-L字](対応電力：最大60W)
1m 〈ブラック〉
型番：U2C-CLLY10NBK
価格：\2,180(店頭実勢価格)\1,982(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLY10NBK.html
1.5m 〈ブラック〉
型番：U2C-CLLY15NBK
価格：\2,280(店頭実勢価格)\2,073(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLY15NBK.html
2m 〈ブラック〉
型番：U2C-CLLY20NBK
価格：\2,380(店頭実勢価格)\2,164(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLY20NBK.html
[L字-L字](対応電力：最大240W)
1m 〈ブラック〉
型番：U2C-CLLEY10NBK
価格：\3,180(店頭実勢価格)\2,891(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLEY10NBK.html
1.5m 〈ブラック〉
型番：U2C-CLLEY15NBK
価格：\3,280(店頭実勢価格)\2,982(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLEY15NBK.html
2m 〈ブラック〉
型番：U2C-CLLEY20NBK
価格：\3,380(店頭実勢価格)\3,073(税抜)
URL：https://www.elecom.co.jp/products/U2C-CLLEY20NBK.html
詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。
https://www.elecom.co.jp/news/new/20260414-01/
ご購入はこちら
[L字-L字](対応電力：最大60W) 1m 〈ブラック〉 型番：U2C-CLLY10NBK
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYRC2WG/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYRC2WG/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009954/
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009823224/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550423663.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550423663.html
[L字-L字](対応電力：最大60W) 2m 〈ブラック〉 型番：U2C-CLLY20NBK
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYMSFBM/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTYMSFBM/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)
ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15009956/
ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009823222/
エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550423687.html
エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550423687.html
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一