モンスター級パワーで超強力噴射！充電いらずで、ブレない爆風が持続するAC電源タイプの電動エアダスターを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプの電動エアダスターを4月中旬より新発売いたします。



約3mのロングコードで離れた場所までラクに届き、バッテリー切れの心配がないため長時間の掃除に活躍します。また、ハイクラスな風圧で頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばし、用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルが付属しています。

バッテリー切れの心配なく、ハイクラスな風圧を長時間キープ!

- コンセントに挿すだけでサッと使えるAC電源タイプ。バッテリー切れの心配なくハイクラスな風圧を長時間キープできます。※連続作動時間最大約30分※本体の温度上昇を防ぐため、30分連続使用後は一時停止し、必ず30秒以上あけてから再びご使用ください。- 大型モーターを搭載し、非常に強力な風力を実現。頑固なホコリやゴミもしっかり吹き飛ばします。- 使用場所に合わせて風力を2段階に調節できます。- 内蔵モーターに過負荷がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安全設計です。

用途に合わせて使い分けられる3種類のノズル付き

- 用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。噴射ノズルブラシ付きノズル隙間ノズル

使いやすさにこだわった快適設計

- 約3mのロングコードで、高い場所や奥まった場所など離れた場所の掃除もスムーズです。- 安定して自立するポットタイプ形状で、使わないときはデスクの上などにそのまま置いておけます。- 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。※非常に強力なパワーがあるため、必ずしっかりとハンドルを握ってから電源を入れてください。約3mのロングコードで、離れた場所の掃除もスムーズ安定して自立するポットタイプ形状握ったまま電源のON/OFFが可能

家中から屋外まで幅広く使える多用途設計

- 狭い隙間のホコリから、ガレージのゴミなど、家の中のあらゆるところで幅広く活躍します。- エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。- 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。- 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。- キーボードやパソコン内部など、家電まわりの細かなホコリの除去にもぴったりです。

ご使用の前に、ご一読ください

- モーターを保護するフィルター付きで、交換用フィルターも付属しています。- 日本の電気用品安全法(PSE)の試験合格品のため、国内の安全基準に適合しており、安心してご使用いただけます。

※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。

製品詳細

電動エアダスター

型番：AD-ALA01BK

価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/AD-ALA01BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260414-04/

ご購入はこちら

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/14982143/

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009820066/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550424721.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550424721.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一