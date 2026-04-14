レジャーや海辺で映えるデザインがかわいい！JIS保護等級IP68準拠の防塵・防水性能を実現したスマートフォン用防水ケースを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、レジャーや海辺で映えるデザイン性と、IP68準拠の高い防塵・防水性能を両立した、水辺のレジャーやアウトドアでも安心して使用できるスマートフォン用防水ケースを、4月中旬より新発売いたします。



しっかり閉じられて必要なときに素早く開けられるワンタッチ開閉クリップを採用しており、ケースに入れたままタッチパネルの操作や動画視聴、写真・動画撮影が可能です(※)。また、Face IDなどの顔認証にも対応し、長さ調節が可能なショルダーストラップが付属しているため、持ち運びにも便利です。

※指紋認証機能は使用できません。また、水中でのタッチパネル操作はできません。(P-WPST26BKを除く)

水をしっかり防ぐのに、片手でワンタッチ開閉

- JIS保護等級IP68(JIS C 60529:2026)準拠の防塵・防水性能を備え、しっかり閉じて、必要なときに素早く開けられるワンタッチ開閉クリップを採用。- 海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。- 片手でも素早く開け閉めできるワンタッチ開閉クリップを採用しています。

ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能

- ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。※指紋認証機能は使用できません。※水中でのタッチパネル操作はできません。(P-WPST26BKを除く)- ケースに入れたまま、動画や音楽鑑賞も楽しめます。- 透明素材を使用しているため、ケースに入れたままクリアな写真・動画撮影が可能です。※フラッシュの光が映り込む場合は取り出して撮影してください。- Face ID、顔認証に対応しています。※スマートフォンの収納位置やご使用の機種によっては、認証できない場合があります。

[ウェーブタイプ]波打つ柔らかなフチ形状が手元に映える!

- 波打つ柔らかなラインが映えるスマートフォン用防水ケースです。- 水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。本体：オーロラショルダーストラップ：ホワイト本体：ブラックショルダーストラップ：ブラック

[くびれタイプ]くびれラインが映えるスマートなシルエット

- くびれラインが映えるスマートなシルエットのスマートフォン用防水ケースです。- 水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。本体：オーロラショルダーストラップ：ホワイト本体：ブラックショルダーストラップ：ブラック

[特殊構造タイプ]特殊構造で水中タッチ操作が可能

- 特殊構造で水中タッチ操作が可能なスマートフォン用防水ケースです。- スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作が可能です。本体：ブラックショルダーストラップ：ブラック

[立体構造タイプ]サイドボタンが押しやすい立体構造

- サイドボタンが押しやすく、操作性抜群。立体構造のスマートフォン用防水ケースです。本体：ブラックショルダーストラップ：ブラック

付属品・対応サイズ

- 長さ調節が可能で、持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。- 約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

スマホ用防水ケース IP68 ウェーブフローティング ワンタッチ ブラック

型番：P-WPSW26BK 価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-WPSW26BK.html

スマホ用防水ケース IP68 ウェーブフローティング ワンタッチ オーロラ

型番：P-WPSW26ARR 価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-WPSW26ARR.html

スマホ用防水ケース IP68 グリップフローティング ワンタッチ ブラック

型番：P-WPSGR26BK 価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-WPSGR26BK.html

スマホ用防水ケース IP68 グリップフローティング ワンタッチ オーロラ

型番：P-WPSGR26ARR 価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-WPSGR26ARR.html

スマホ用防水ケース IP68水中スマホ操作対応タイプ ワンタッチ ブラック

型番：P-WPST26BK 価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-WPST26BK.html

スマホ用防水ケース IP68立体構造 ワンタッチ ブラック

型番：P-WPSR26BK 価格：オープン価格

URL：https://www.elecom.co.jp/products/P-WPSR26BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260414-03/

ご購入はこちら

スマホ用防水ケース IP68 ウェーブ フローティング ワンタッチ

＜オーロラ＞ 型番：P-WPSW26ARR

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWPQ465/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWPQ465/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550430029.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550430029.html

スマホ用防水ケース IP68 グリップ フローティング ワンタッチ

＜ブラック＞ 型番：P-WPSGR26BK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWCDY8S/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWCDY8S/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550429993.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550429993.html

スマホ用防水ケース IP68 水中スマホ操作対応タイプ ワンタッチ

＜ブラック＞ 型番：P-WPST26BK

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWSJ3YY/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVWSJ3YY/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550430012.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550430012.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一