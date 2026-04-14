AIエージェントが“自動で働く”時代へ。AI Worker Platformに「トリガー機能」を追加！

株式会社AI Shift

株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下 AI Shift）は、AIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker Platform」へAIエージェントを自動実行できる「トリガー機能」を追加いたしました。本機能により、これまで手動で起動していたAIエージェントを、指定した時間・条件で自動的に稼働させることが可能となり、日常業務や情報収集のさらなる効率化を実現します。

■ 開発背景

AIエージェントの活用が進む一方で、毎回人が呼び出す必要があり、本質的なAIエージェントとの協働に至っていないという課題がありました。実際に多くの企業とお話する中で「毎日決まった時間に情報を取得したい」「定期的なレポート作成を自動化したい」といったニーズが多く寄せられています。こうした背景を受け、AIエージェントを“常に活用される存在”へと進化させるため、本機能の開発に至りました。

■ トリガー機能とは

トリガー機能は、あらかじめ設定したスケジュールに基づいてAIエージェントを自動起動する機能です。例えば、次のような定期的に発生する業務を自動化することができます。

・毎朝9時にニュースを収集・要約

・毎日18時に未完了タスクを通知

・1日の終わりに営業活動をサマリ化

■ 今後の展望

一部ユースケース

AI Shiftは、「AIを“使うもの”から“共に働く存在”へ」と位置づけ、「人とAIの協働による生産性向上」を目指しています。本機能により、AIエージェントはスケジュールに応じて自律的に稼働する“能動的な存在”へと進化します。今後は、外部システム連携や複数エージェントの連携実行など、より高度な自動化を推進し、業務プロセス全体の効率化を実現してまいります。AI Worker PlatformをはじめとするAI Workerシリーズは、今後も企業の業務に定着するAI活用を支援してまいります。

お問い合わせ

AI Shift広報：https://www.aiworker.jp/contact-1