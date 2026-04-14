グローバル ブランド アンバサダー、デュア・リパを主演に迎えたネスプレッソの新CM「ヴァーチュオ ワールド」が公開

ネスレネスプレッソ株式会社

カプセルコーヒー、専用コーヒーメーカー、“至福のコーヒー体験”を楽しむためのトータルサポートを提供することにこだわり続けている「NESPRESSO（ネスプレッソ）」（ネスレネスプレッソ株式会社 本社：東京都品川区、代表取締役社長：シルヴァン・シマール）は、現代を代表するカルチャーアイコンの一人であり、新たなグローバル ブランド アンバサダーであるデュア・リパを起用した新キャンペーンを発表します。40年にわたりコーヒーの楽しみ方に革新をもたらしてきたネスプレッソは、これからも期待を超え続け、卓越したコーヒー体験の無限の可能性を探求し続けます。

この新しいキャンペーンは、コーヒーの心地よさと冒険心、親しみやすさと新たな驚き、その両方を改めて思い出させてくれます。ネスプレッソが提供する「至福の一杯」を手にすれば、それは単にコーヒーを味わうことだけではなく、まったく新しい世界への一歩を踏み出すことを意味します。

ネスプレッソの一杯を味わうごとに広がる、新たな物語

本キャンペーンの核となるのは、「一杯ごとのコーヒーが探求心へのインビテーションであること」という、シンプルでありながらも力強い想いです。この精神は、卓越したコーヒー、カルチャー、そして創造性に着想を得た、没入感とインパクトを兼ね備えたビジュアルを通じて体現されています。想像を越える世界へと展開する演出がブランドの世界観を力強く表現しています。

この物語へ誘うのはネスプレッソ グローバル アンバサダーであり、世界を舞台に活躍するポップスターのデュア・リパです。大胆な創造性とグローバルな視点を持つことで知られる彼女は、「探求心」というキャンペーンの核の部分を体現しています。遊び心あふれる演出として、デュアはジョージ・クルーニーの象徴的なフレーズである「What Else?」を取り入れ、「妥協せず、新たな可能性を求め続ける姿勢」として再解釈します。そして後半でのジョージのさりげない登場が、そのメッセージを受け継ぎ、ネスプレッソが大切にしてきたヘリテージに静かにオマージュを捧げます。

尽きることのない好奇心と「What Else?」という問いに導かれ、彼女は新しい味わいや感覚の世界へと、さらに深く踏み込んでいきます。

ニューヨークで味わう朝のやすらぎの一杯、マグサイズで味わう「メロツィオ」から、イタリアで楽しむ午後の「アルティシオ」 エスプレッソへ。プールサイドでの「ダブルエスプレッソ キアロ」で楽しむアイスラテ、そして一日の終わりには、「フレンチ ラベンダー＆バニラ デカフェ」（※1）の贅沢なレシピまで。ネスプレッソのコーヒーは、あらゆる気分やシーン、そして冒険に寄り添い、軽やかにその時々を彩ります。一日の中で広がるいくつもの世界。そのすべてに探求する価値があるのです。

新製品「ヴァーチュオ アップ」とともに、ワンタッチで始まる物語

本キャンペーンのもう１つの主役は、最新のコーヒーメーカー「ヴァーチュオ アップ」です。現代のコーヒー愛好家のために設計された「ヴァーチュオ アップ」は、優れた操作性に加え、わずか3秒で抽出準備を完了する高速加熱機能を搭載。さらに、「コーヒークリエーションズ モード（※2）」の専用ボタンが新たに備えられています。本モードは、牛乳や植物性ミルク（豆乳、アーモンドミルク、オーツミルク）を使用したレシピ、そしてアイスレシピに適した、より力強く濃厚な味わいのコーヒーを抽出することが可能です。約40種類の「ヴァーチュオ」専用コーヒーの格別な味わいのラインアップとともに、一杯ごとにコーヒー愛好家を新たな発見へと誘います。

デザインにおいても革新を遂げた「ヴァーチュオ アップ」は、ネスプレッソを象徴する「オリジナル」のコーヒーメーカーから着想を得て新たに設計されたレバーを採用。抽出のたびに感じられるしなやかな動きと心地よさが、毎日のコーヒー習慣に流れるような美しさと、上質なひとときをもたらします。

ネスプレッソが独自に開発した「セントリフュージョン(TM)（遠心力抽出法）」を搭載した「ヴァーチュオ アップ」は、各カプセルに印字されたバーコードを自動で読み取り、抽出設定（カップサイズ、回転数、注入湯量、湯温、湯とコーヒーの接触時間など）を最適化。それぞれのコーヒーが持つ個性豊かなアロマと繊細な味わいを引き出し、ネスプレッソの「ヴァーチュオ」コーヒー特有の厚みのあるやわらかいクレマ（※3）とともに、至福の一杯を完成させます。ネスプレッソ史上屈指の汎用性を誇るコーヒーメーカーの一つである「ヴァーチュオ アップ」は、自宅にいながら無限に広がるコーヒーの可能性を届けます。

刷新されたブランド・アイデンティティと、新たなコーヒー体験への誘い

本キャンペーンは、ネスプレッソにとって重要な新章の幕開けを意味します。ネスプレッソは、品質へのこだわりと世界のコーヒーカルチャーへの貢献という伝統を大切に受け継ぎながら、コーヒーを淹れる時間を「自分らしさの延長」と捉えるコーヒー愛好家のために、より表現力豊かなブランド・アイデンティティへと進化を遂げています。確かなデザインの骨組みに、自由で柔らかな発想を融合。新たなデザインコードには、洗練さと個性を感じさせるオリジナルフォントを採用し、上質さと遊び心が調和するクリエイティブな世界観を描き出しています。

この刷新されたブランド・アイデンティティは、好奇心と探求心に突き動かされた、大胆なコーヒー体験へのアプローチにも広がっています。新たなトレンドを積極的に取り入れ、より独創的で奥行きのあるレシピを生み出しながら、ネスプレッソは、日々移ろうコーヒー愛好家たちの気分やライフスタイルに寄り添い、ともに進化を続けています。意外性のあるフレーバーの組み合わせ？もちろん。「フレンチ ラベンダー ＆ バニラ」？それもありです。好奇心がブランドのDNAとして息づくとき、すべての一杯は「さあ、次の物語は？」を発見するための扉となるのです。

（※1）数量限定コーヒーのため、なくなり次第。バニラ＆ラベンダー風味香料を使用。

（※2）通常のコーヒー抽出量が355ml以上のカプセルおよび、ミルクと楽しむための専用カプセルなど、すでに味わいが調整された一部のカプセルコーヒーは、本モードの適用外となります。

（※3）コーヒーを淹れた際にできるヘーゼルナッツ色の泡の層

―「ヴァーチュオ ワールド」 詳細情報 ―

タイトル ：「ヴァーチュオ ワールド」

公開日時 ：2026年4月14日（火） 日本時間 13:00

公式YouTubeサイト ：https://www.youtube.com/watch?v=oBCSY5efcdU

キャンペーン特設ページ ：https://www.nespresso.com/jp/ja/vertuo-world-coffee-experience

― 新製品概要 ―

Vertuo Up（ヴァーチュオ アップ） 発売日：2026年5月14日（木）

【販売チャネル】

全国の直営店舗 ネスプレッソブティック

フリーダイヤル 0120-57-3101

ネスプレッソ公式ウェブサイト https://www.nespresso.com、ネスプレッソ公式モバイルアプリ、

ネスプレッソ公式 楽天市場店、ネスプレッソ公式 Yahoo!ショッピング店、

ネスプレッソストア（アマゾン）、家電量販店 等

パールホワイト（MD1-WH-W）税込価格 ：39,600円（本体価格36,000円）インクブラック（MC1-BK-W）税込価格 ：39,600円（本体価格36,000円）

製品仕様

本体寸法 ：＜水タンクの向きが真横の場合＞ W: 22 cm D: 39 cm H: 25.5 cm

＜水タンクの向きが後ろの場合＞ W: 12 cm D: 49 cm H: 25.5 cm

水タンク容量：約1.4L

本体重量 ：約4.0kg

定格消費電力：990W

ネスレネスプレッソ社について https://www.nespresso.com/

WHAT ELSE? - さあ、次の物語は？

2026年に40周年を迎えたネスプレッソは、1986年に販売を開始して以降、カプセル式コーヒー市場のパイオニアとして、常に革新を起こし、高品質なコーヒーをシンプルな操作でどなたでも家庭で楽しむことができるシステムを通じ、世界中の人々のコーヒーの楽しみ方に変化をもたらしてきました。

味わい豊かなコーヒーは、上質なコーヒー豆からつくられます。ネスプレッソでは、世界中を旅する専門家が、テロワールといわれる標高、気候、土壌の厳しい条件を満たしたごくわずかな生産地を選択して栽培。さらに、コーヒー豆一粒一粒を大切に、ダイヤモンドを扱うように、収穫や精製、選別を行っています。

また、上質なコーヒー豆を安定的に調達し、生産者に対して経済的・環境的・社会的にポジティブな影響を与えることを目的とした独自の「ネスプレッソ AAA サステナブル・クオリティ（持続可能品質）(TM)プログラム」からコーヒー豆を入手しているのも特徴です。焙煎やブレンドなどの各工程におけるスイスの専門家たちがつくり出したコーヒーは、風味を守るアルミニウム製カプセルに包まれ、コーヒースペシャリストの手から、消費者の手に渡ります。使用済みのネスプレッソカプセルは、回収ボックス設置のブティックやパートナー企業、自宅回収サービスを通して回収され、リサイクルされます。また、ネスプレッソのグローバルにおける創業以来一貫して続けてきたコーヒーを通じてポジティブな影響をもたらす様々な活動が評価され、Nestle Nespresso S.A.は2022年に、環境や社会に対する透明性や説明責任などにおいて高い基準を満たした企業に与えられる国際認証「Bコープ(TM)」を取得し、2025年には再認証を受けています。

コーヒーチェリーの栽培から、コーヒーを味わう瞬間まで、そして飲み終えたその先まで、ネスプレッソは情熱を込めて至福の一杯を届けます。