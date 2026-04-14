「第9回 BCCC Collaborative Day」4月21日（火）開催決定！ステーブルコインの発行拡大でWeb3は「社会実装」のフェーズへ

アステリア株式会社

一般社団法人ブロックチェーン推進協会（本部：東京都渋谷区、代表理事：平野洋一郎、以下BCCC）は、2026年4月に設立10周年を迎えることを記念し、当協会最大のカンファレンス「第9回 BCCC Collaborative Day」を2026年4月21日（火）に日本橋・室町三井ホール＆カンファレンスにて開催することをお知らせします。

今回のカンファレンスは「実社会へのWeb3実装」をテーマに開催。国内では、JPYC株式会社が、金融庁よりステーブルコイン発行等に係る「資金移動業」の第1号認定を受けるなど、社会基盤としての制度整備が急速に進展しました。本イベントでは、これまでの10年の歩みを振り返るとともに、ステーブルコインやWeb3技術が切り拓く「次の10年」の具体像を提示します。

基調講演では、衆議院議員・井林たつのり氏が暗号資産・ステーブルコイン税制について対談。さらに金融庁 総合政策局リスク分析総括課長清水氏による講演や、羽田空港などでのUSDCの決済サービスの実証を行っているネットスターズ社CFOの安達氏による講演を予定しています。パネルディスカッションでは、代表理事の平野（アステリアCEO）と副代表理事の岡部（JPYC 代表）が、「この10年のweb3と次の10年」について対談しブロックチェーンが社会基盤として根付くための「次の10年」を議論します。

■「BCCC Collaborative Day」開催概要（予定）

■「BCCC Collaborative Day」タイムテーブル（予定）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10008/table/414_1_5e90c169c934577c316635cc0ddab2ab.jpg?v=202604140651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/10008/table/414_2_b092021918d48ca01c23e1ef2cdd8774.jpg?v=202604140651 ]

※当日のプログラムは変更となる場合がございます。

■登壇者紹介

・井林 たつのり 氏 （衆議院議員）

衆議院議員（6期）。京都大学大学院修了後、国土交通省を経て政界へ。財務金融委員長、内閣府金融担当副大臣、環境副大臣などを歴任。自由民主党においてデジタル政策・財政政策の中核メンバーとして活動する。加えて、自民党税制調査会のインナーメンバーとして、日本の税制設計における実務的な議論・制度形成にも深く関与している。

井林 たつのり 氏

・清水 茂 氏（金融庁 総合政策局リスク分析総括課長）

1996 年、大蔵省（現財務省）入省。これまで監督部門を中心に金融会社や地域金融などを担当。2023年７月金融庁総合政策局フィンテック参事官、2025年７月から現職。資金移動業者、暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者等のモニタリング、及びフィンテックに係る政策立案を担当。

清水 茂 氏

・八木橋 泰仁 氏（税理士法人ファシオ・コンサルティング代表・税理士）

税理士法人ファシオ・コンサルティング代表・税理士、クリプトリンク株式会社 ファウンダー、仮想通貨税務研究会 主宰。大手金融機関を経て独立、暗号資産税務の黎明期から情報発信と実務支援を継続。複雑化しやすい暗号資産取引の損益計算、確定申告、税務調査リスクへの備えまで、投資家目線と税務専門家の視点の両面からサポートする一方、損益計算アプリの開発や業界団体における税制改正要望の作成にも関与するなど幅広く活動。講演実績も専門家や企業経営者向けを中心に延べ200回超、受講者２万人超。著書・メディア実績も多数。

八木橋 泰仁 氏

・村上 裕一 氏（村上裕一公認会計士事務所 所長）

村上裕一公認会計士事務所代表。大手監査法人、上場企業経理を経て独立。独立後は暗号資産（仮想通貨）・NFTの専門の税理士として活動。暗号資産の損益計算や確定申告、法人の決算業務に携わる。Youtube「魔界の税理士ちゃんねる」にて仮想通貨の税金の情報を発信。

村上 裕一 氏

・安達 源 氏（株式会社ネットスターズ 取締役 CFO）

ネットスターズ取締役CFO。シティグループ証券にて投資銀行部門での株式・債券による資金調達関連業務、ゴールドマン・サックス証券での国内外のクライアントに対する資金調達関連業務に従事したのち、2021年より現職。Web3分野に明るく、ネットスターズの同分野における取組も主導している。

安達 源 氏

・平野 洋一郎（アステリア株式会社 代表取締役社長）

アステリア株式会社 代表取締役社長、一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）代表理事。熊本大学工学部在学中にソフトウェア開発ベンチャー設立に参画するなど早くからエンジニアとして活躍。1998年にインフォテリア（現アステリア）株式会社を創業し、19年連続市場シェア1位のデータ連携ツール「ASTERIA Warp」をはじめ、”つなぐ”をテーマにしたソフトウェアを提供している。現在は一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）代表理事として、ブロックチェーンの社会実装に向けた普及啓発活動にも尽力している。

平野 洋一郎

・岡部 典孝（JPYC株式会社 代表取締役）

JPYC株式会社 代表取締役、一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）副代表理事。2001年に一橋大学在学中に一社目を創業し、以降、代表取締役や取締役CTOとして数々のプロジェクトをリード。2017年にはリアルワールドゲームス株式会社を共同創業し、技術と財務の分野で卓越したリーダーシップを発揮。2019年に日本暗号資産市場株式会社（現JPYC株式会社）を立ち上げ、代表取締役として2021年より日本円建プリペイド型トークン「JPYC Prepaid」の発行を開始。2023年7月からはBCCC「ステーブルコイン普及推進部会」の部会長として、ブロックチェーン技術の普及と発展に貢献（現在は副代表理事）。さらに、iU情報経営イノベーション専門職大学の超客員教授や、一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）理事を務めるなど、教育と業界発展にも注力。

岡部 典孝

・神本 侑季（N.Avenue（株）/NADA NEWS 代表取締役社長）

N.Avenue株式会社 代表取締役CEO、一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）理事。2013年にヤフー株式会社に入社し、メディア・広告サービスや新規事業開発に従事。2018年、ヤフー傘下でWeb3情報サービスを運営するN.Avenue株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。その後同社資本を独立させ、世界最大のWeb3メディアCoinDesk公式日本版（現在は“NADA NEWS”にリブランディング）や、国内最大の法人会員制Web3ビジネスコミュニティ“N.Avenue club”を運営。

神本 侑季

・荒澤 文寛（エックスウィン株式会社代表）

エックスウィン株式会社代表、BCCC DeFi（分散型金融）部会長。金融機関・IT向けに 1,000回以上のコンサルティング実績を持つ実務家。DeFi プラットフォーム「XWIN Capital」の運営を通じ、日本市場での Web3 資産運用の実装を推進。マレーシア、シンガポール、日本を拠点に活動。

荒澤 文寛

■「一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）」とは https://bccc.global/

ブロックチェーン技術はフィンテック（金融 IT 革命）の中核技術として注目を集めるだけでな く、業界を問わず情報システムの進化に大きな貢献をもたらそうとしています。そ こで、本会は、ブロックチェーン技術の未来を確信する国内有志メンバーが、相互に情報交換、 切磋琢磨しながら、ブロックチェーンの普及啓発を行い、ブロックチェーンの適用領域を拡大し、ブロックチェーン技術の進化にも寄与することを目的としま す。さらに、世界のブロックチェーン団体とも連携しその情報を国内で配信するほか、本会で培われた技術と経験は、ブロックチェーン先進国として日本から世界へと向けて発信します。

様々な業界・分野に特化したワーキンググループとして10の部会も運営するなど、最近では金融機関やFinTech関連業界にとどまらず、ブロックチェーン技術を活用する企業の加盟も進み幅広い領域での普及啓発活動を展開しています。

※BCCCは、一般社団法人ブロックチェーン推進協会の登録商標です。

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