【TORRAS】春の最新機種対応！スマホアクセサリー iPhone 17e / Samsung S26 / Pixel 10a 対応シリーズを発売

楽創未来株式会社

楽創未来株式会社 (代表取締役：孔 燕｜住所：東京都台東区)の展開するブランド「TORRAS（トラス）」は、『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を開発・販売しております。

この度、TORRASは2026年3月の最新スマートフォン「iPhone 17e」、「Samsung S26」、「Pixel 10a」の発売に合わせ、各機種専用の高機能アクセサリを発売いたします。

＜Ostand Q3 Air＞

4m耐落下を実現、世界レベルのエアバッグ構造で衝撃を分散

独自の衝撃吸収テクノロジーを四隅に配し、不意の落下からデバイスを徹底ガード。スリムな外観からは想像できない堅牢な保護力を誇り、Samsung S26 Ultraの重厚なボディを軽やかに、かつ安全に守り抜きます。

対応機種：Samsung S26

＜Ostand Q3 レザートーン＞

上質なレザーの質感が上品なビジネスシーンにもピッタリのモデル

手に馴染むしっとりとしたヴィーガンレザーの質感を再現。指紋がつきにくく、スーツやフォーマルな装いに馴染むプレミアムなデザインが特徴です。内蔵の回転式スタンドにより、商談時の画面共有などもスマートにこなせる、大人のためのプロフェッショナルモデルです。

対応機種：Samsung S26

＜Ostand Q3 Spin＞

360度回転する「新定点回転スタンド」搭載。

360度滑らかに回転するリングスタンドを搭載。縦横・角度を自由自在に調整でき、ビデオ会議からSNSの閲覧まで常に最適な視点を提供します 。リングは指を通せば落下防止に、畳めばMagSafe対応のフラットな背面に。機能性を極めたTORRASのベストセラーモデルです 。

対応機種：iPhone 17e、Samsung S26、Pixel 10a

＜Ostand O3 Fitness＞

アクティブな動きを支えるグリップ力で、ワークアウトをより快適に

ジムやスポーツシーンでの使用を想定し、超軽量かつ高耐久な設計を実現。回転式スタンドを使えば自立し、トレーニング動画の視聴もスムーズです。アクティブなライフスタイルを支える、タフで実用的な一台です。

対応機種：iPhone 17e

＜Guardian-Mag＞

強力なマグネット搭載！米国規格の超強耐衝撃モデル

強力なマグネットを内蔵し、MagSafeアクセサリーをガッチリとホールド。米軍MIL規格に準拠した耐衝撃性能で、不意の落下からSamsung S26を死守します。半透明のスタイリッシュなデザインがデバイスの美しさを引き立てます。

対応機種：iPhone 17e、Samsung S26、Pixel 10a

＜Guardian＞

米軍進化保護・指紋防止・高耐久を極めたスタンダードモデル

米軍MIL規格準拠の過酷な落下テストをクリアした、デバイスを守り抜くタフネスモデル。独自の衝撃吸収技術を四隅に配し、不意の落下から徹底ガード。

対応機種：iPhone 17e、Pixel 10a

＜OriginFit＞ デバイスの美しさを損なわない超薄型・マット仕上げ

装着していることを忘れるほどの薄さと、

指紋の付きにくいマットな質感を両立。

対応機種：iPhone 17e

＜i3＞

マグネット付きスタンドケースの最適解。ミニマルな機能美

Pixel 10aのコンパクトさを損なわず、スタンドとマグネット機能を融合。無駄を削ぎ落としたデザインでありながら、自立スタンドとしての利便性とMagSafeエコシステムへの対応を両立させた、スマートな選択肢です。

対応機種：Pixel 10a

＜GlassGo Ultra＞

0.23mm極薄で指紋認証もスムーズ！耐衝撃と快適性の両立

Samsungシリーズで重要な指紋認証の精度を徹底追求。0.23mmの極薄設計ながら強固な耐衝撃性を備え、画面保護の安心感とストレスフリーな操作感を同時に実現しました。

対応機種：iPhone 17e、Samsung S26、Pixel 10a

＜GlassGo Ultra Privacy＞

宇宙技術発想！長く使える画面保護

高強度な素材を採用し、日常の衝撃から画面を徹底ガード。覗き見防止モデルは、横からの視線を遮断しつつクリアな視界を維持します。「長く、美しく使い続けたい」というユーザーの願いを叶える保護フィルムです。

対応機種：iPhone 17e

＜OrigArmor＞

まぶしさなしに、すべてを見通すクリアな視界を

反射を抑え、あらゆる光の下でも高い視認性を確保する高機能保護フィルム。Samsung S26 Ultraの鮮やかなディスプレイを損なうことなく、まるで何も貼っていないかのような透明感と強固な保護性能を提供します。

対応機種：Samsung S26

＜Zerolens＞

本来の美しさを損なわず、光と影の表現に干渉しないレンズ保護

装着していることを忘れるほどの透明度とフィッティングを実現。カメラレンズの造形美を維持しつつ、傷や汚れをシャットアウトします。写真撮影の質にこだわるクリエイターに最適な、究極の「透明」です。

対応機種：Samsung S26

●各製品仕様

＜iPhone 17e対応＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178598/table/6_1_975cab5d766a217b0ff326b401fed178.jpg?v=202604140651 ]

＜Samsung S26 対応＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178598/table/6_2_e8679d208908f9774128ad90909e39d6.jpg?v=202604140651 ]

＜Pixel 10a 対応＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/178598/table/6_3_412a9491f98bae82a0de7200cba86711.jpg?v=202604140651 ]

●TORRASとは

『be here now ―今、ここにいる』の理念のもと、お客様の「今」をもっと豊かに、もっと便利にするということを目指し、スマホアクセサリーをはじめとする小型家電製品を展開。

取り扱い製品：スマートフォンケース、モバイルバッテリー、

充電器、ガラスフィルム、その他スマホアクセサリー、小型家電製品など

公式サイト：https://torras.co.jp/

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/TORRAS_JP

Xライフスタイルアカウント：https://twitter.com/TORRAS_life

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/torras_japan/

【公式オンラインストア】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/torras

・楽天：https://www.rakuten.co.jp/torraslife/

・ドコモオンラインショップ：https://onlineshop.docomo.ne.jp/products/accessories

●企業概要

企業名 ：楽創未来株式会社

代表者名 ：代表取締役 孔 燕

設立 ：2021年5月10日

資本金 ：500万円

所在地 ：東京都台東区台東1丁目24番9号ブライト秋葉原B1F

事業内容 ：自社ブランド「TORRAS」の日本国内における企画、マーケティング、販売および輸入出など

グループ会社：藍禾科技グループ（100%親会社）

E-mail ：torras-koushiki@torras-global.com

●グループ概要

藍禾科技グループは2008年に中国広東省深圳市で創業。スマホアクセサリーをはじめ、電気製品や自動車用品などを開発・販売。「TORRAS」や「RANVOO」などの自社ブランドを世界148ヶ国・地域以上で展開。2025年までに6,000を超える商品で特許を取得しており、世界三大デザイン賞の一つ「レッド・ドット・デザイン賞」をはじめ、数多くの国際的なデザイン賞を受賞。

所在地 ：中国広東省深圳市龍華区民治大道展滔科技大厦

●ご取材可能事項

・従来品との比較や特徴など、新製品についての担当者インタビュー

※商品の貸出など、その他ご要望ありましたらTORRAS PR事務局までご連絡ください。