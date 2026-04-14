SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン実施のお知らせ（2026年4月20日～6月30日）
株式会社ケンコー・トキナー
SAMYANGキャッシュバックキャンペーン
株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区 代表取締役社長：櫻井 匡）は、2026年4月20日～6月30日の期間中に対象レンズをご購入の上、所定の応募用紙でご応募いただいたお客様に、最大33,000円をVISAギフトカードで還元する「SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。
SAMYANGキャッシュバックキャンペーン
SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン
本キャンペーンの詳細は下記のとおりです。
ご購入対象期間
2026年4月20日（月）～2026年6月30日（火）
応募締切
2026年7月10日（金）
キャンペーン対象レンズ
＜\33,000のキャッシュバック＞
・AF 14-24mm F2.8 FE JAN:8809298889388
＜\25,000のキャッシュバック＞
・AF 24-60mm F2.8 FE JAN:8809298889425
・AF 35-150mm F2-2.8 FE JAN:8809298888688
・AF 35-150mm F2-2.8 L JAN:8809298889197
＜\12,000のキャッシュバック＞
・AF 16mm F2.8 P FE JAN:8809298889418
・AF 35mm F1.4 P FE JAN:8809298889371
・AF 85mm F1.8 P FE JAN:8809298889401
応募用紙等はキャンペーン特設ページをご覧ください。
https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/campaign2026/samyang/