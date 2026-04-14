SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン実施のお知らせ（2026年4月20日～6月30日）

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株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区　代表取締役社長：櫻井 匡）は、2026年4月20日～6月30日の期間中に対象レンズをご購入の上、所定の応募用紙でご応募いただいたお客様に、最大33,000円をVISAギフトカードで還元する「SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。



SAMYANGキャッシュバックキャンペーン

SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン


本キャンペーンの詳細は下記のとおりです。




ご購入対象期間


2026年4月20日（月）～2026年6月30日（火）


応募締切


2026年7月10日（金）




キャンペーン対象レンズ


＜\33,000のキャッシュバック＞


・AF 14-24mm F2.8 FE　 JAN:8809298889388




＜\25,000のキャッシュバック＞


・AF 24-60mm F2.8 FE　 JAN:8809298889425


・AF 35-150mm F2-2.8 FE　 JAN:8809298888688


・AF 35-150mm F2-2.8 L　 JAN:8809298889197




＜\12,000のキャッシュバック＞


・AF 16mm F2.8 P FE　JAN:8809298889418


・AF 35mm F1.4 P FE　JAN:8809298889371


・AF 85mm F1.8 P FE　JAN:8809298889401



応募用紙等はキャンペーン特設ページをご覧ください。


https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/campaign2026/samyang/