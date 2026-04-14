SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン実施のお知らせ（2026年4月20日～6月30日）

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区 代表取締役社長：櫻井 匡）は、2026年4月20日～6月30日の期間中に対象レンズをご購入の上、所定の応募用紙でご応募いただいたお客様に、最大33,000円をVISAギフトカードで還元する「SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン」を実施いたします。

SAMYANGキャッシュバックキャンペーン

SAMYANGレンズキャッシュバックキャンペーン

本キャンペーンの詳細は下記のとおりです。

ご購入対象期間

2026年4月20日（月）～2026年6月30日（火）

応募締切

2026年7月10日（金）

キャンペーン対象レンズ

＜\33,000のキャッシュバック＞

・AF 14-24mm F2.8 FE JAN:8809298889388

＜\25,000のキャッシュバック＞

・AF 24-60mm F2.8 FE JAN:8809298889425

・AF 35-150mm F2-2.8 FE JAN:8809298888688

・AF 35-150mm F2-2.8 L JAN:8809298889197

＜\12,000のキャッシュバック＞

・AF 16mm F2.8 P FE JAN:8809298889418

・AF 35mm F1.4 P FE JAN:8809298889371

・AF 85mm F1.8 P FE JAN:8809298889401

応募用紙等はキャンペーン特設ページをご覧ください。

https://www.kenko-tokina.co.jp/lp/campaign2026/samyang/