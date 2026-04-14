【神戸】あなたのカメラが子ども達の笑顔に。

株式会社グローウイングス

株式会社グローウイングス（本社：兵庫県神戸市、代表：羽根田佐知子）は、使われなくなったカメラの再利用と子ども支援を組み合わせた参加型チャリティイベント「あなたのカメラがこども達の笑顔に！」を、2026年4月23日（木）より大丸神戸店前にて開催いたします。

本企画は、赤い羽根共同募金「募金百貨店プロジェクト」参加事業として実施し、集まった寄付金は子ども食堂をはじめとする地域の子どもの居場所づくりに活用されます。

■企画背景｜“使われなくなったカメラ”と“体験機会の不足”

近年、スマートフォンの普及によりデジタルカメラの使用機会は減少し、多くのカメラやアクセサリーが家庭内で眠ったまま、あるいは廃棄されています。

一方で、子どもたちにとって「実際に機材に触れ、自ら撮影する体験」は減少しており、五感を使った創造的な体験機会の不足も指摘されています。

本企画は、この2つの社会課題を結びつけ、

“不要になったモノ”を“未来の体験価値”へと転換する仕組みとして企画されました。

■企画の特徴｜「捨てる・もらう・体験する」すべてが支援につながる

本イベントでは、来場者のさまざまな行動が自然と寄付や支援につながる仕組みを構築しています。

１. ジャンクカメラのチャリティ販売

動作未確認・故障品のカメラを1点500円～1,000円で販売。

購入という行動が、そのまま寄付（売上の50％）につながります。

２. カメラアクセサリー無料配布

ストラップやケースなどを無料で提供。

「もらう」という行動に対し、任意で寄付を行うことができる仕組みです。

３. カメラ買取サービス

不要なカメラ・レンズをその場で査定・買取。

買取成立金額の5％が寄付として活用されます。

４. 小学生以下対象｜無料カメラレンタル体験

デジタルカメラを無料で貸出（最長1週間）。

自宅への持ち帰りも可能とし、日常の中で撮影体験を楽しめる環境を提供します。

また、通常使用の範囲内での故障については補償対象とし、利用者に負担が発生しない設計としています。

※ 子どもたちが「初めてカメラを持つ体験」を通じて、

観察力・表現力・創造性を育む機会を創出します。

５. 土日祝限定｜子ども向け風船プレゼント

小学生以下の子どもに風船を無料配布。

親子で立ち寄りやすい環境をつくり、自然な形でイベント参加へとつなげます。

■寄付の仕組み｜透明性と継続性を重視

本イベントで発生する寄付は、赤い羽根共同募金を通じて地域へ還元されます。

- ジャンクカメラ販売：売上の50％を寄付- カメラ買取：買取額の5％を寄付- 無料配布：任意寄付

寄付金は「募金百貨店プロジェクト」を通じて、子ども食堂など地域の子どもの居場所づくりに活用されます。

また、寄付金額および活動実績については、イベント終了後に公開予定です。

赤い羽根共同募金と覚書調印式が神戸市中央区区役所にて行われました。

神戸市中央区区役所にて

※令和8年3月10日、募金百貨店プロジェクトの調印式が行われました。

■本企画の社会的意義

本企画は、単なるリユースイベントではなく、

以下の3つの価値を同時に実現する取り組みです。

1．環境価値（SDGs）

廃棄予定のカメラを再利用することで、資源循環・廃棄削減に貢献

2．教育価値

子どもたちに「撮る体験」を提供し、創造性・主体性を育む

3．地域価値

寄付を通じて子ども食堂など地域コミュニティを支援

※これらを一つのイベントで横断的に実現する点が本企画の特徴です。

■イベント概要

イベント名：あなたのカメラがこども達の笑顔に。

開催期間：2026年4月23日（木）～5月12日（火）

営業時間：10:00～19:00

開催場所：大丸神戸店前 コンテナハウス「multi-BASE」

住所：〒650-0021 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目7-1

■今後の展望

大丸神戸店前 コンテナハウス「multi-BASE」

本企画は単発イベントにとどまらず、

地域や他都市への展開も視野に入れた継続的な取り組みとして発展させていく予定です。

将来的には、より多くの子どもたちが体験機会を得られる仕組みづくりを目指します。

■会社概要

会社名：株式会社グローウイングス

所在地：兵庫県神戸市中央区三宮町1-9-1

代表者：羽根田佐知子

■本件に関するお問い合わせ

株式会社グローウイングス 百獣の買取王カメライオン

担当：橘

TEL：078-595-9966

Mail：eventcamelion@gmail.com