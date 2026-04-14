AIを活用した補助金検索サービス「補助金フラッシュ」、提供開始 ─ 全国の市区町村に対応、毎日情報を更新

株式会社Franca AI

株式会社Franca AI（本社：東京都中央区、代表取締役：井上舜平）は、AIを活用した補助金検索サービス「補助金フラッシュ」の提供を開始いたしました。

サービスURLはこちら ️：https://hojokin-kensaku.jp(https://hojokin-kensaku.jp)

補助金フラッシュは、国や自治体が公募する補助金情報をまとめて検索できる、国内最大級の補助金情報サービスです。全国の市区町村に対応し、掲載情報は毎日追加。AIを活用した検索機能により、事業内容に合った補助金を見つけやすくします。

気になる補助金が見つかった場合は、サービス内から専門家に相談することも可能です。

■ 背景

補助金は設備投資やIT導入、販路開拓など幅広い取り組みに活用できる一方、情報が各省庁や自治体に分散しており、自社が対象となる制度を把握すること自体が大きな負担になっています。

特に中小企業や個人事業主にとっては、使える制度を見逃してしまうことが機会損失につながっているのが現状です。

■ 補助金フラッシュの特徴

・国内最大級の補助金データベース。全国の市区町村に対応し、新しい情報を毎日追加

・AIを活用し、事業内容に合った補助金を探しやすくする

・気になる補助金について、サービス内から専門家に相談できる

補助金を「探す」から「相談する」までを一つのサービスで完結できるため、これまで手間のかかっていた補助金活用の第一歩を、大幅に効率化します。

■ 今後の展開

今後はAIを活用した検索体験のさらなる強化に加え、補助金の管理機能など、「探す」だけでなく「活用する」までを支援するサービスへと拡充してまいります。

サービスサイト ️：

https://hojokin-kensaku.jp(https://hojokin-kensaku.jp)

■ 会社概要

会社名：株式会社Franca AI

代表取締役：井上 舜平

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

会社HP：https://franca.ai

■ お問い合わせ先

株式会社Franca AI

Email：info@franca.co.jp