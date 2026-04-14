「正解がない部屋づくり」学生が企業案件に挑戦

Weekly＆Monthly株式会社

「デザインの理想」と「ビジネスの現実」の間で揺れる、学生たちの挑戦。

日本最大級のマンスリー・ウィークリーマンション予約サイト「W&M（ウィークリー＆マンスリー）」を運営するWeekly&Monthly株式会社（本社：北海道札幌市北区、代表取締役：黒木健次郎）は、現在進行中の「学生共創マンスリーマンション部屋作りプロジェクト」において、学生たちが作成したコンセプトボードおよび、1ヶ月にわたる企画立案の裏側を公開いたします。

■ プロジェクトの現在地：予算40万円の壁を越え、追求した「ユニークさ」と「ニーズ」

参加学生たちは、北海道千歳市の新築1LDK（28平方メートル ）を舞台に 、実運用されるマンスリーマンションの部屋作りに挑んでいます 。本プロジェクト最大の難所は、1部屋「40万円」という予算制限のなかで 、千歳市の半導体需要に応える「プロクオリティ」を実現することでした 。

「自分が住みたい部屋」を念頭に置きつつ、千歳に中長期滞在する利用者が「本当に使いやすい」と感じる部屋とは何か 。学生たちは商品リストを精査し、「ビジネスとしての部屋作り」の洗礼を乗り越え、ついに全備品の発注を完了しました 。現在は、4月20日（月）の設営に向け、アイデアが現実の空間へと変わる最終段階に入っています 。

■ 公開資料：学生が描いた「住まいの新しい選択肢」

本日、一次審査を通過した学生チームによるイメージボードを公開いたします。

千歳川や支笏湖を感じられる部屋

支笏湖や千歳川の水景と森の静寂を、アースカラーや自然素材を用いて室内に再現。北海道千歳市を訪れる出張者らが心身をリセットできる「暮らすような滞在」を目指す、自然の温もりに満ちた安らぎのコンセプトです。

ほっと、ただいま

祖母の家のような懐かしい和モダンをテーマに、低重心な設計で寛ぎと趣味の余白を確保しました。北海道千歳市の物件にて 、短い滞在でも素の自分で「ただいま」と言える、温もりある我が家のような住まいを目指しています 。

■ 見えてきたのは、学生たちの“葛藤と成長”

プロジェクト開始から1ヶ月。私たちは、単に学生の意見を「参考にする」のではなく、彼らがプロと同じ土俵で葛藤し、自らの手で正解を導き出すプロセスこそが、新たな住空間を生む原動力になると確信しています。この「若い感性」が形になる設営現場（4月20日）を、ぜひ取材してください。

■ 今後のスケジュール

4月20日（月）： 北海道千歳市の現地にて、学生による設営作業を実施。

4月下旬： W&M公式Instagramでの一般投票および社内投票を実施。

4月下旬： 1位・2位を決定し、最大10万円の商品券を贈呈。完成した部屋の入居者募集を開始。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：マンスリーマンション・部屋作りプロジェクト

実施場所：北海道千歳市

制作部屋数：2室

参加学生：2名

主催：株式会社W&M

協力：YOSAKOIソーラン祭り学生実行委員会

【取材・お問い合わせはこちら！】

学生たちが「本気で考えた」お部屋が形になる瞬間を、ぜひ取材してください！

4月20日（月）の設営現場では、学生へのインタビューも可能です。

オンライン取材も大歓迎です。お気軽にご相談ください。

お問合わせフォーム

https://weeklyandmonthly.co.jp/contact/

【会社概要】

会社名：Weekly＆Monthly株式会社

所在地：〒060-0806 北海道札幌市北区北六条西１丁目3-8 38 山京ビル6F

代表取締役：黒木 健次郎

URL：https://weeklyandmonthly.co.jp/

事業概要：マンスリーマンションポータルサイト運営、Webサイト制作、Webシステム制作・運用、自社マンスリー物件運営