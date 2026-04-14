NAB Show 2026出展のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社（ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市）は、2026年4月19日（日）から22日（水）まで、米国ネバダ州ラスベガスのラスベガス・コンベンションセンターにて開催される「NAB Show 2026」に出展することをお知らせいたします。

NAB Showは、全米放送事業者協会（National Association of Broadcasters）が主催する、放送・メディア・エンターテインメント分野における世界最大級かつ最も影響力のある展示会です。毎年、世界中から業界のリーダーやイノベーターが集結し、コンテンツ制作および配信の未来を形作る最先端技術が披露されます。

Nextorageブースの最大の見どころは、米国市場での発売を控えた次世代CFexpress(TM) Type Bメモリーカード「NX-B2PRO+」です。NX B2PRO+は、VPG1600およびVPG400の両規格に対応した世界初[1]のCFexpress Type Bメモリーカードであり、極めて高い持続書き込み性能を実現し、プロフェッショナル映像制作のニーズに応えます。

[1] 2025年11月時点、Nextorage調べ。

また本製品に加え、Nextorageは幅広い現行製品ラインアップを展示予定です。撮影効率の向上、ワークフローの最適化、そして高度なデータの安全管理を実現するために開発された、プロフェッショナルおよびハイアマチュア向けのストレージソリューションを展示予定です。

【出展製品一覧】

- CFexpress Type Aメモリーカード：NX-A2PRO / NX-A2AE / NX-A2SE

- CFexpress Type Bメモリーカード：NX-B2PRO+ / NX-B2PRO / NX-B3AE / NX-B3SE

- UHS-II SDXCメモリーカード：NX-F2PRO / NX-F2SE

- UHS-I SDXCメモリーカード：NX-F2CL

- UHS-II microSDXCメモリーカード：NX-M2SE

- カードリーダー: NX-SA1PRO / NX-MFA1SE / NX-SB1PRO / NX-MFB1SE / NX-DF1CL / NX-MMF1CL

- USB 40Gbps ポータブルSSD：NX-PS1PRO / NX-P4SE / NX-P4MG

- USB 10/20Gbps ポータブルSSD：NX-P2SE / NX-P2MG

- Professional セキュアSSD：NX-PFS1PRO

- PDPアダプター：NX-PDPA1 / NX-PDPA1MC

【NAB Show 2026開催概要】

会期：2026年4月18日(土)～4月22日(水)

※展示会は4月19日（日）より開始

展示会開催時間

- 4月19日（日）10:00～18:00

- 4月20日（月）9:00～18:00

- 4月21日（火）9:00～18:00

- 4月22日（水）9:00～14:00

会場：Las Vegas Convention Center (3150 Paradise Rd, Las Vegas, Nevada, USA)

アクセス： https://www.vegasmeansbusiness.com/listing/las-vegas-convention-center/31137/

Nextorage ブース番号：Central Hall C6728

NAB Show 2026 公式サイト：https://www.nabshow.com/

※本展示会への入場には事前登録が必要です。以下のリンクよりご登録ください。

https://www.nabshow.com/las-vegas/registration/

【公式情報】

Nextorageについて

Nextorageは、20年以上にわたるストレージの開発で培った技術力を活かし、性能・品質にこだわったものづくりを実践するメーカーです。クリエイティブからエンターテインメントまで、強い信頼性が求められる様々なシーンに最適化した製品を提供しています。

<取扱製品>

一般向けメモリーカード、SSD、プロジェクター

映像・放送業界および各種産業用向けメモリーカード、SSD

<WEBサイト>

https://www.nextorage.net/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Nextorage株式会社｜イメージングセールス&マーケティング課

press@nextorage.jp